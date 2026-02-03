Trump afirma que EU mantiene diálogo con Cuba; la isla lo niega y recibe apoyo ruso

Un funcionario del gobierno cubano negó que exista diálogo con la administración estadounidense.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente Donald Trump afirmó este lunes que su gobierno está cerca de lograr un acuerdo con Cuba para permitir que las personas de nacionalidad cubana radicadas en Estados Unidos puedan volver a visitar la isla. Por su parte, el gobierno cubano negó que haya diálogo entre ambas naciones, a la par que Rusia anunció que seguirá enviando combustible al país caribeño, además de que cuenta con su apoyo político.

Las declaraciones de Trump ocurrieron durante una conferencia de prensa desde su oficina en la Casa Blanca, donde mencionó que "a los hombres [cubanos] les gustaría volver, les gustaría al menos visitar a sus familiares. Y creo que estamos muy cerca de conseguirlo. Ahora mismo estamos negociando con los líderes cubanos", afirmó.

El mandatario aseguró que tiene la intención de "ocuparse" de los exiliados cubanos que residen en el país norteamericano, al tiempo que recordó que en EU hay "mucha gente que vino de Cuba, que fue expulsada de Cuba o que huyó de Cuba. Vinieron en balsas, atravesaron aguas infestadas de tiburones. No sé cómo lo hicieron".

.@POTUS on Cuba: "They're not getting any money from Venezuela and they're not getting any money from anywhere. It's a failed nation. Mexico is going to cease sending them oil... We are dealing with the Cuban leaders right now." pic.twitter.com/Is32s6gmxS — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 2, 2026

Trump también afirmó que la isla es una "nación fallida" debido a que "no reciben dinero de Venezuela ni de ningún otro lugar", además de que aseguró que llegó a un arreglo con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que México detenga el envío de petróleo a Cuba.

Cuba niega que exista diálogo con EU

El Vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossio, desmintió las afirmaciones de Trump y aseguró que actualmente Cuba no tiene mesas de diálogo con EU, en una entrevista concedida a The Associated Press (AP).

De acuerdo con el funcionario cubano, las conversaciones e intercambio de mensajes entre ambos países están relacionadas con temas habituales, como migración o tráfico de drogas.

Sin embargo, apuntó que el gobierno cubano está dispuesto a mantener un diálogo informal con la administración estadounidense para seguir discutiendo sus diferencias.

Rusia reafirma apoyo a la isla

A la par de las declaraciones de Trump y el gobierno de Cuba, Sergei Lavrov, Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, sostuvo una conversación este lunes con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, en la cual le expresó que Moscú seguirá enviando a Cuba "el apoyo político y material necesario", a pesar de las amenazas de EU con imponer aranceles a las naciones que comercien con la isla.

Lavrov calificó de "inaceptable" la presión militar y económica que Estados Unidos viene ejerciendo sobre la isla durante décadas, y puso de relieve que la última decisión de interrumpir el suministro de energía "amenaza con empeorar gravemente la situación económica y humanitaria del país".

-Con información de Europa Press