Sheinbaum: Nunca se habló con Trump del petróleo para Cuba. Se enviará ayuda en días

Redacción/SinEmbargo

01/02/2026 - 3:03 pm

México alerta a EU que puede desatar una “crisis humanitaria de gran alcance” en Cuba

El Papa expresa su “gran preocupación” por Cuba, y pide diálogo y evitar la violencia

México toma decisiones soberanas sobre Cuba, si le enviamos petróleo o no: Sheinbaum

La Presidenta Sheinbaum negó que se dejará de enviar ayuda a Cuba, como lo afirmó Donald Trump, quien dijo haber pedido a la mandataria no dar más petróleo a la isla.

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó haber entablado una conversación con su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre el envío de petróleo a Cuba, y afirmó que en los próximos días se tiene planeada una nueva entrega de ayuda humanitaria a la isla.

"Esta semana estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba, es una ayuda que va a hacer la Secretaría de Marina, de alimentación y otros productos, en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo", declaró la mandataria federal durante un evento que encabezó en Sonora.

Sheinbaum precisó que en ninguna de las pláticas que ha sostenido con Trump se ha abordado el tema de Cuba, y que los únicos que han charlado al respecto son el Canciller Juan Ramón de la Fuente y el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una reciente llamada telefónica.

"Estamos buscando todas las vías diplomáticas para poder enviar combustible al pueblo cubano, porque esto no es un asunto de los gobiernos, sino de apoyo para evitar una crisis humanitaria en Cuba y mientras tanto vamos a enviar alimentos y otras ayudas importantes para la isla", apuntó la titular del Ejecutivo federal.

México accedió a no enviar petróleo a Cuba: Trump

Las declaraciones de Sheinbaum se dan luego de que ayer por la noche, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró haberle pedido a Sheinbaum que dejara de enviar petróleo a Cuba y que ella accedió a dicha solicitud, en el contexto de las nuevas sanciones de Washington contra los países que suministran crudo a la isla.

Trump hizo estas declaraciones ante reporteros a bordo del Air Force One, mientras se dirigía a Palm Beach, Florida. En ese intercambio con la prensa, el mandatario estadounidense sostuvo que México ya no estaría enviando petróleo al gobierno cubano tras su conversación con la Presidenta Sheinbaum Pardo.

“La Presidenta de México, la Presidenta Sheinbaum, fue muy buena. Le dije: ‘Mira, no queremos que envíen petróleo allá’. Y ella no está enviando nada”, afirmó el republicano durante el vuelo presidencial.

El inquilino de la Casa Blanca reiteró que la situación económica de Cuba es crítica y que el país enfrenta escasez de recursos energéticos tras la disminución del apoyo venezolano. También afirmó que su administración busca presionar para lograr cambios en la relación con La Habana.

“Ellos vivían del dinero y el petróleo de Venezuela, y nada de eso está llegando ahora. Y luego, la Presidenta de México fue muy buena”, repitió el Presidente estadounidense ante los periodistas.

Asimismo, sugirió que ya existen contactos iniciales con dirigentes cubanos, sin ofrecer detalles, y dejó abierta la posibilidad de un eventual acuerdo con la isla.

“Estamos empezando a hablar con Cuba. No tiene que ser una crisis humanitaria. Creo que probablemente vendrían a nosotros y querrían hacer un trato”, declaró Trump.

EU puede desencadenar crisis humanitaria en Cuba, alerta CSP

En días pasados, la Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que la aplicación de aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba anunciada por Trump, podría desencadenar una grave crisis humanitaria en la isla, por lo que informó que se buscarán distintas alternativas para asistir al pueblo cubano.

"México reafirma de manera inequívoca el principio de soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos, pilar fundamental de nuestra política exterior y del derecho internacional, la aplicación de aranceles a los países podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente a hospitales, alimentación y otros servicios básicos", indicó la mandataria federal en su conferencia de prensa matutina.

Las sanciones arancelarias que impuso el republicano buscan castigar a las importaciones de cualquier país, incluido México, que venda o suministre petróleo crudo a Cuba.

La Casa Blanca argumentó que esta medida está destinada a proteger la seguridad nacional y la política exterior de EU "de las acciones y políticas malignas del régimen cubano".

Claudia Sheinbaum Donald Trump Estados Unidos
