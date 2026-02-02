Cuba niega vínculos con el terrorismo y propone renovar cooperación bilateral con EU

Redacción/SinEmbargo

02/02/2026 - 3:47 pm

El gobierno de Cuba condenó el terrorismo en todas sus formas y expresó su disposición a renovar la cooperación con Estados Unidos (EU) en materia de seguridad.

La Cancillería cubana rechazó que el país albergue bases extranjeras o apoye actividades hostiles.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- El gobierno de Cuba condenó el domingo el terrorismo en todas sus formas y expresó su disposición a renovar la cooperación con Estados Unidos (EU) en materia de seguridad, combate al lavado de dinero y otros delitos transnacionales, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

"Cuba condena de manera inequívoca el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, al tiempo que reafirma su compromiso de cooperar con los Estados Unidos y otras naciones para fortalecer la seguridad regional e internacional", manifestó en un comunicado.

En su mensaje, el gobierno cubano aseguró que no alberga, apoya ni financia organizaciones terroristas o extremistas, y que mantiene una política de tolerancia cero frente al financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero.

"Cuba declara categóricamente que no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas. Nuestro país mantiene una política de tolerancia cero frente al financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero, y está comprometido con la prevención, detección y enfrentamiento de actividades financieras ilícitas, en consonancia con los estándares internacionales", añadió.

La Cancillería cubana rechazó además que la isla represente una amenaza para la seguridad de EU. Afirmó que en su territorio no existen bases militares ni de inteligencia extranjeras y que tampoco se han respaldado acciones hostiles contra ese país.

Sobre los señalamientos relacionados con contactos pasados con personas que después fueron catalogadas como terroristas, el gobierno cubano explicó que dichos vínculos se dieron únicamente en contextos humanitarios y de procesos de paz reconocidos internacionalmente, a solicitud de los gobiernos involucrados.

En el mismo documento, Cuba mostró su disposición a reactivar y ampliar la cooperación bilateral con EU para enfrentar amenazas compartidas, como el terrorismo, el lavado de dinero, el narcotráfico, la ciberseguridad, la trata de personas y otros delitos financieros.

"Cuba está dispuesta a reactivar y ampliar la cooperación bilateral con los Estados Unidos para hacer frente a amenazas transnacionales compartidas, sin renunciar jamás a la defensa de su soberanía y la independencia", recalcó.

La declaración subraya que estos esfuerzos pueden avanzar cuando existe voluntad política de ambas partes, y sostiene que la cooperación y el diálogo conforme al Derecho Internacional benefician tanto al pueblo cubano como al estadounidense.

"El pueblo cubano y el pueblo estadounidense se benefician del compromiso constructivo, la cooperación conforme a la Ley, y la coexistencia pacífica. Cuba reafirma su disposición a mantener un diálogo respetuoso y recíproco, orientado a resultados tangibles con el gobierno de los Estados Unidos, basado en el interés mutuo y el Derecho Internacional", concluyó.

El Papa expresa su “gran preocupación” por Cuba

Ayer, el Papa León XIV expresó su “gran preocupación” por el deterioro de la relación entre ambos países, y llamó a promover un “diálogo sincero y eficaz” para evitar la violencia y un mayor sufrimiento del pueblo cubano.

El pontífice difundió su mensaje tanto en redes sociales como durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, donde recordó que el 1 de febrero se conmemora en Italia la Jornada Nacional de las Víctimas Civiles de las Guerras y los Conflictos en el Mundo. En ese marco, advirtió sobre el impacto humano de las acciones armadas y las decisiones políticas que agravan las crisis sociales.

El llamado del Papa ocurre mientras Donald Trump aumenta la presión sobre Cuba mediante restricciones al envío de petróleo. La semana pasada, el mandatario estadounidense anunció aranceles adicionales contra países que continúen suministrando crudo a la isla, entre ellos México.

Trump mencionó que estas medidas obligarán a Cuba a buscar un acuerdo con Washington y negó que puedan derivar en una crisis humanitaria. Sin embargo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo alertó que impedir el acceso al combustible podría afectar servicios básicos como hospitales y plantas de energía eléctrica.

El republicano aseveró que México ya dejó de enviar petróleo a Cuba tras una conversación con Sheinbaum Pardo, versión que fue descartada por el Gobierno mexicano.

La mandataria federal detalló hace unos días que el envío a Cuba representa apenas el uno por ciento de la producción nacional y que se trata de una acción humanitaria para evitar un colapso energético.

Por su parte, el Canciller Juan Ramón de la Fuente reiteró que México mantendrá su política de ayuda humanitaria a países que lo requieran, al señalar que este tipo de apoyo también permite sostener canales de diálogo internacional.

-Con información de Europa Press

