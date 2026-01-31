De la Fuente y Rubio conversan; reiteran disposición de estrechar relación bilateral

Redacción/SinEmbargo

30/01/2026 - 10:16 pm

De la Fuente y Rubio conversan; reiteran disposición de estrechar relación bilateral

La llamada se da luego de que la Presidenta Sheinbaum instruyó a De la Fuente para comunicarse con EU y abordar el tema del envío de petróleo a Cuba.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- El Canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente sostuvo una nueva conversación telefónica con Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos (EU), donde abordaron temas sobre la relación bilateral entre ambos países.

A través de redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la conversación entre ambos funcionarios se realizó hoy por la tarde, sin dar detalles sobre la duración o cuáles fueron los tópicos específicos que se trataron.

La SRE se limitó a señalar que, en su plática, De la Fuente y Rubio "reiteraron la disposición de ambas dependencias para estrechar la colaboración bilateral en las agendas de interés común".

Sheinbaum pide a De la Fuente hablar con EU sobre ayuda a Cuba

La llamada entre el Canciller mexicano y el titular del Departamento de Estado de EU se da luego de que, hoy por la mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó a De la Fuente para comunicarse con el país norteamericano y abordar el tema del envío de petróleo a Cuba como ayuda humanitaria, para así evitar la imposición de aranceles que anunció Donald Trump a todos los países que vendan o suministren dicho recurso a la isla.

"He instruido al Secretario de Relaciones Exteriores para que establezca comunicación inmediata con el Departamento de Estado de Estados Unidos a fin de conocer con precisión los alcances del decreto que fue publicado ayer y hacer saber también que hay que impedir una crisis humanitaria para el pueblo cubano", mencionó la mandataria federal en su conferencia matutina.

Sheinbaum alertó que la medida arancelaria anunciada por Trump podría desencadenar "una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente a hospitales, alimentación y otros servicios básicos".

