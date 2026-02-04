Díaz-Canel condena el "bloqueo genocida" y la "guerra económica" de EU contra Cuba

Redacción/SinEmbargo

04/02/2026 - 5:04 am

Miguel Díaz-Canel condenó el "bloqueo genocida" de Estados Unidos contra Cuba.
Miguel Díaz-Canel recordó que el "bloqueo genocida" de Estados Unidos contra Cuba inició hace 64 años. Foto: Facebook Miguel Díaz-Canel

El mandatario cubano recordó que esta medida fue impuesta exactamente hace 64 años años en contra de la isla por el expresidente demócrata John F. Kennedy.

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció el martes que las nuevas sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos (EU) en contra de los países que suministren petróleo a la isla representan un "bloqueo genocida" y una "guerra económica".

Por medio de una publicación en su cuenta de X, el mandatario cubano recordó que, hace exactamente 64 años, el expresidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, hizo oficial la política de cerco económico a Cuba, cuya medida se intensificó en la administración de Donald Trump mediante una orden ejecutiva para imponer aranceles a los países que suministren petróleo al país del Caribe.

"Hace 64 años, el 3 de febrero de 1962, un presidente demócrata, John F. Kennedy, firmó e hizo oficial la política de cerco económico a Cuba. Doce administraciones de ambos partidos la han ido transformando en Bloqueo Genocida. Como dijo Fidel, esto se llama GUERRA ECONÓMICA", manifestó en redes sociales Miguel Díaz-Canel.

La publicación fue acompañada de un video con un discurso del expresidente Fidel Castro, quien expresó que el bloqueo estadounidense significa una "guerra económica y una persecución tenaz y constante de toda gestión económica de Cuba en cualquier parte del mundo". En este sentido, el exmandatario señaló que Estados Unidos "trabaja activamente a través de sus canales diplomáticos y sus embajadas para presionar a cualquier país que quiera comerciar con Cuba".

Trump dice que mantiene diálogo con Cuba

Apenas el lunes, Donald Trump afirmó que su gobierno está cerca de lograr un acuerdo con Cuba para permitir que las personas de nacionalidad cubana radicadas en Estados Unidos puedan volver a visitar la isla. Sus declaraciones ocurrieron durante una conferencia de prensa desde su oficina en la Casa Blanca, donde mencionó que "a los hombres [cubanos] les gustaría volver, les gustaría al menos visitar a sus familiares. Y creo que estamos muy cerca de conseguirlo. Ahora mismo estamos negociando con los líderes cubanos".

El mandatario aseguró que tiene la intención de "ocuparse" de los exiliados cubanos que residen en el país norteamericano, al tiempo que recordó que en EU hay "mucha gente que vino de Cuba, que fue expulsada de Cuba o que huyó de Cuba. Vinieron en balsas, atravesaron aguas infestadas de tiburones. No sé cómo lo hicieron".

Trump también afirmó que la isla es una "nación fallida" debido a que "no reciben dinero de Venezuela ni de ningún otro lugar", además de que aseguró que llegó a un arreglo con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que México detenga el envío de petróleo a Cuba.

Cuba niega que exista diálogo con EU

Por su parte, el Vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossio, desmintió las afirmaciones de Trump y aseguró que actualmente Cuba no tiene mesas de diálogo con EU, en una entrevista concedida a The Associated Press (AP).

De acuerdo con el funcionario cubano, las conversaciones e intercambio de mensajes entre ambos países están relacionadas con temas habituales, como migración o tráfico de drogas.

Sin embargo, apuntó que el gobierno cubano está dispuesto a mantener un diálogo informal con la administración estadounidense para seguir discutiendo sus diferencias.

Explora más en estos temas
Donald Trump Estados Unidos Política
