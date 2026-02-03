Sheinbaum analiza enviar ayuda a Cuba esta semana; descarta que genere tensión con EU

Redacción/SinEmbargo

03/02/2026 - 11:09 am

Sheinbaum prevé ayuda a Cuba sin tensión con EU.

La mandataria federal rechazó que el apoyo humanitario a Cuba tenga implicaciones comerciales o arancelarias para México.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su Gobierno analiza la posibilidad de enviar ayuda humanitaria a Cuba esta misma semana, al tiempo que descartó que esta decisión provoque tensión con Estados Unidos (EU), pese a las recientes medidas adoptadas por el Presidente Donald Trump contra países que mantienen apoyos a la isla.

La mandataria federal explicó en su conferencia matutina que el objetivo del Gobierno de México es concretar el envío en los próximos días, aunque mencionó que antes se realizará una evaluación detallada sobre cuáles son las necesidades específicas de la isla para que el apoyo sea pertinente y útil.

La titular del Poder Ejecutivo señaló que la ayuda no se definirá de manera unilateral, sino en coordinación con las autoridades cubanas, y aseguró que el proceso será totalmente transparente, con información puntual sobre el tipo de apoyo que se entregue.

“Nuestro objetivo es enviarlo esta semana, vamos a ver si es posible. Obviamente, tenemos que conocer por parte de ellos sus necesidades; no es nada más lo que a México se le ocurra enviar, sino cuáles son las necesidades para poderlo enviar. Va a ser muy transparente y lo vamos a informar adecuadamente”, afirmó.

La Presidenta Sheinbaum Pardo rechazó que esta acción humanitaria pueda escalar en un conflicto diplomático con EU, luego de que el Presidente Trump firmara recientemente un decreto para aplicar aranceles a países que suministren petróleo a Cuba.

Asimismo, sostuvo que el apoyo de México responde a principios humanitarios y de cooperación internacional, y que no está dirigido a confrontar a ningún gobierno, sino a atender necesidades urgentes de la población cubana.

Cuba plantea renovar cooperación bilateral con EU

Ayer, el gobierno de Cuba expresó su disposición a reactivar y ampliar la cooperación bilateral con Estados Unidos en materia de seguridad, combate al terrorismo, lavado de dinero y otros delitos transnacionales, al tiempo que rechazó representar una amenaza para la seguridad estadounidense.

La Cancillería cubana aseguró que la isla mantiene una política de tolerancia cero frente al financiamiento ilícito y reiteró su llamado a un diálogo respetuoso y conforme al Derecho Internacional.

El pronunciamiento ocurre en un contexto de mayor presión de Washington, luego de que el presidente Donald Trump anunciara aranceles contra países que suministren petróleo a Cuba, medida que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió podría afectar servicios básicos y agravar una crisis humanitaria.

El Papa expresa su “gran preocupación” por Cuba

Por su parte, el Papa León XIV expresó el domingo su “gran preocupación” por el deterioro de la relación entre ambos países, y llamó a promover un “diálogo sincero y eficaz” para evitar la violencia y un mayor sufrimiento del pueblo cubano.

El pontífice difundió su mensaje tanto en redes sociales como durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, donde recordó que el 1 de febrero se conmemora en Italia la Jornada Nacional de las Víctimas Civiles de las Guerras y los Conflictos en el Mundo. En ese marco, advirtió sobre el impacto humano de las acciones armadas y las decisiones políticas que agravan las crisis sociales.

El llamado del Papa ocurre mientras Donald Trump aumenta la presión sobre Cuba mediante restricciones al envío de petróleo. La semana pasada, el mandatario estadounidense anunció aranceles adicionales contra países que continúen suministrando crudo a la isla, entre ellos México.

Trump mencionó que estas medidas obligarán a Cuba a buscar un acuerdo con Washington y negó que puedan derivar en una crisis humanitaria. Sin embargo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo alertó que impedir el acceso al combustible podría afectar servicios básicos como hospitales y plantas de energía eléctrica.

El republicano aseveró que México ya dejó de enviar petróleo a Cuba tras una conversación con Sheinbaum Pardo, versión que fue descartada por el Gobierno mexicano.

La mandataria federal detalló hace unos días que el envío a Cuba representa apenas el uno por ciento de la producción nacional y que se trata de una acción humanitaria para evitar un colapso energético.

Por su parte, el Canciller Juan Ramón de la Fuente reiteró que México mantendrá su política de ayuda humanitaria a países que lo requieran, al señalar que este tipo de apoyo también permite sostener canales de diálogo internacional.

Claudia Sheinbaum Estados Unidos La Mañanera del Pueblo
