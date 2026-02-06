EU ataca otra lancha en el Pacífico y deja 2 personas muertas; ya van 128 víctimas

Redacción/SinEmbargo

06/02/2026 - 12:22 am

EU atacó otra lancha en el Pacífico y dejó 2 personas muertas.
EU bombardeó otra lancha en el Pacífico y dejó 2 personas muertas. Foto: X @Southcom

Desde su inicio en agosto de 2025, la campaña de Washington ha dejado al menos 128 víctimas de operaciones extrajudiciales, según lo dicho por la ONU.

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- El Ejército de Estados Unidos (EU) atacó el jueves otra lancha en el Océano Pacífico Oriental dejando un saldo de dos personas muertas. De nueva cuenta, el gobierno de EU acusó sin pruebas a los tripulantes de la pequeña embarcación de estar relacionados con operaciones de narcotráfico.

Por medio de una publicación en la red social X, el Comando Sur de Estados Unidos detalló que la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, bajo la dirección del Comandante General Francis L. Donovan, realizó un ataque cinético letal contra "un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas".

"La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Dos narcoterroristas murieron durante esta acción", aseguró el Ejército estadounidense en la publicación acompañada de un video del ataque.

El Comando Sur aclaró que ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida. La campaña de Washington ha dejado al menos 128 personas muertas desde su inicio en agosto de 2025, previo a la intervención de Estados Unidos en Venezuela y del secuestro del Presidente Nicolás Maduro.

Ataques de EU contra lanchas son extrajudiciales: ONU

En octubre de 2025, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Volker Türk, explicó que las operaciones de Estados Unidos en el Océano Pacífico y el Mar Caribe representan "ejecuciones extrajudiciales" que son inaceptables.

“Estos ataques y su creciente costo humano son inaceptables. Estados Unidos debe detener estos ataques y tomar todas las medidas necesarias para prevenir las ejecuciones extrajudiciales de las personas a bordo de estas embarcaciones“, dijo el Alto Comisionado. “Los ataques aéreos de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico violan el derecho internacional de los derechos humanos”, subrayó el funcionario.

Desde agosto de 2025, el gobierno de EU realizó un despliegue militar en el Mar Caribe y el Océano Pacífico que posteriormente denominó como la operación "Lanza del Sur", supuestamente con el propósito de "eliminar a los narcoterroristas" del hemisferio occidental y "proteger a EU de las drogas que están matando" a sus ciudadanos. Posteriormente, en diciembre, el Presidente Donald Trump ordenó un bloqueo militar total y completo sobre Venezuela para impedir las exportaciones de petróleo. "Es nuestro petróleo", aseguró.

"Hoy, estoy ordenando UN BLOQUEO TOTAL Y COMPLETO DE TODOS LOS PETROLEROS SANCIONADOS que entran y salen de Venezuela. Los extranjeros y criminales ilegales que el régimen de Maduro ha enviado a los Estados Unidos durante la débil e inepta administración Biden, están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo rápido. Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas u otros países, roben, amenacen o dañen nuestra nación, y del mismo modo, no permitirán que un régimen hostil tome nuestro petróleo, tierra o cualquier otro activo, todos los cuales deben ser devueltos a los Estados Unidos, de inmediato", escribió en su cuenta de Truth Social.

El bloqueo fue levantado el 4 de enero, luego de la intervención de EU en Caracas que concluyó con el secuestro de Maduro. En ese marco, la exvicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue nombrada como Presidenta encargada del país sudamericano, el cual reanudó negociaciones con Estados Unidos en el sector petrolero. Apenas el martes, Trump anunció que 50 millones de barriles de petróleo venezolano se dirigen a Houston.

Donald Trump Estados Unidos Nicolás Maduro Venezuela
