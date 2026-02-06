EU anuncia 6 mdd en apoyo humanitario para Cuba, pero mantiene el bloqueo petrolero

Redacción/SinEmbargo

05/02/2026 - 8:42 pm

EU anuncia otros 6 mdd en apoyo humanitario para Cuba.
Díaz-Canel aseguró este jueves que Cuba no ha recibido combustible del exterior desde diciembre debido a las presiones estadounidenses. Foto: White House

El apoyo adicional incluye decenas de miles de unidades de productos básicos, como kits de higiene y alimentos no perecederos.

Ciudad de México, 5 e febrero (SinEmbargo).- La Administración del Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, anunció este jueves el envío de una partida adicional de ayuda humanitaria a Cuba por seis millones de dólares (mmd), en un contexto marcado por el veto impuesto por Washington a los envíos de petróleo venezolano hacia la isla.

El Departamento de Estado aseguró que las necesidades humanitarias en Cuba no están relacionadas con el bloqueo petrolero, sino con la gestión interna del Gobierno cubano.

“Gran parte de la necesidad humanitaria a la que respondemos es que la gente no tiene acceso a alimentos. Y no es porque no permitamos que el petróleo venezolano ilícito siga enriqueciendo a Raúl Castro. Es porque el Gobierno no puede abastecer los estantes de las tiendas”, declaró en rueda de prensa el Subsecretario de Estado interino para Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa, Jeremy Lewin.

El funcionario añadió que las autoridades cubanas “tienen miles de millones de dólares, pero no los usan para comprar alimentos para los cubanos de a pie”.

La nueva partida se suma a los tres millones de dólares en asistencia humanitaria que EU envió el 14 de enero para apoyar a las familias afectadas por el huracán Melissa.

De acuerdo con Lewin, el apoyo adicional incluye decenas de miles de unidades de productos básicos, como kits de higiene y alimentos no perecederos, como pasta, arroz, atún enlatado y frijoles, que serán enviados desde Miami y distribuidos a través de parroquias locales, principalmente en la zona oriental de la isla, una de las más golpeadas por el huracán que impactó Cuba a finales de octubre pasado.

“Estamos entregando productos preenvasados para dificultar mucho más la interferencia del régimen”, sostuvo el funcionario.

Al referirse a las críticas del Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien rechazó las presiones de Washington, Lewin señaló que el mandatario debería concentrarse en atender las necesidades de su población.

“Instamos a Díaz-Canel y a todos los miembros del régimen cubano a que se centren, ante todo, en cuidar de su pueblo en lugar de tanta retórica absurda sobre Estados Unidos”, afirmó.

El anuncio ocurre después de que EU cerrara el 3 de enero el flujo de petróleo venezolano hacia Cuba, tras el secuestro en Caracas del Presidente Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense. Posteriormente, el 29 de enero, Washington emitió una orden presidencial para aplicar aranceles a quienes suministren combustible a la isla.

Díaz-Canel aseguró este jueves que Cuba no ha recibido combustible del exterior desde diciembre debido a las presiones estadounidenses y advirtió que el bloqueo petrolero tendrá consecuencias serias para el país.

Cuba, dispuesta a dialogar con EU

El líder de la nación caribeña insistió una vez más en la disposición de su gobierno a emprender un diálogo para relajar las tensiones diplomáticas con Estados Unidos (EU), sin embargo, dijo que este tiene que ser sin presiones ni condicionamiento alguno.

"¿Con qué condiciones? Sin presiones -bajo presiones no se puede dialogar- sin precondicionamiento, en una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación, sin abordar temas que laceren y que podemos entender como injerencia en nuestros asuntos", aclaró el Presidente en su comparecencia en televisión.

El máximo representante de la nación caribeña subrayó que el acercamiento diplomático con EU a través del diálogo tendría el propósito de "construir una relación entre vecinos, civilizada, que le pueda aportar un beneficio mutuo a nuestros pueblos”.

Por su parte, Trump destacó recientemente que ya hay "negociaciones de alto nivel" con La Habana, algo que los representantes cubanos han negado.

