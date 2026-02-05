Cuba alista plan ante "desabasto agudo de combustible"; agradece solidaridad a México

Redacción/SinEmbargo

05/02/2026 - 4:51 pm

El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, informó este jueves que el gobierno prepara un plan para enfrentar el "desabastecimiento agudo de combustible".
El Presidente Díaz-Canel anunció un plan para hacer frente a la escasez de petróleo y afirmó que el pueblo cubano sabrá resistir. Foto: Joaquín Hernández, Xinhua

El mandatario cubano rechazó que su país apoye alguna forma de terrorismo e insistió en su postura de propiciar un diálogo con EU sin condicionamientos.

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, informó este jueves que su gobierno prepara un plan para enfrentar el "desabastecimiento agudo de combustible" que comenzó tras la interrupción del flujo de petróleo venezolano, luego del secuestro del Presidente Nicolas Maduro el pasado 3 de enero. A la par, aprovechó para agradecer a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo su solidaridad.

En su alocución televisada, el Jefe de Estado reafirmó la vocación de resistencia del pueblo cubano para hacerle frente a las presiones históricas de la potencia norteamericana y dijo que el Consejo de Ministros prepara las directrices que adoptará la isla.

"Yo no soy idealista, yo sé que vamos a vivir tiempos difíciles, hemos vivido tiempos difíciles. Estos, en particular, son muy difíciles, pero lo vamos a superar entre todos, con resistencia creativa, con el esfuerzo y con el talento de todos los cubanos, de la mayoría de las cubanas y los cubanos", declaró Díaz-Canel ante la prensa.

Cuba, dispuesta a dialogar con EU

El líder de la nación caribeña insistió una vez más en la disposición de su gobierno a emprender un diálogo para relajar las tensiones diplomáticas con Estados Unidos (EU), sin embargo, dijo que este tiene que ser sin presiones ni condicionamiento alguno.

"¿Con qué condiciones? Sin presiones -bajo presiones no se puede dialogar- sin precondicionamiento, en una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación, sin abordar temas que laceren y que podemos entender como injerencia en nuestros asuntos", aclaró el Presidente en su comparecencia en televisión.

El máximo representante de la nación caribeña subrayó que el acercamiento diplomático con EU a través del diálogo tendría el propósito de "construir una relación entre vecinos, civilizada, que le pueda aportar un beneficio mutuo a nuestros pueblos”.

Por su parte, el Presidente Donald Trump dijo recientemente que ya hay "negociaciones de alto nivel" con La Habana, algo que los representantes cubanos han negado.

Cuba agradece apoyo a Sheinbaum

El mandatario cubano agradeció el apoyo internacional que han manifestado líderes y organizaciones solidarias con el pueblo isleño. "De manera inmediata ha existido un apoyo a nivel internacional. Hay varias opiniones de voceros de cancillería, líderes internacionales, movimientos que agrupan países", detalló al enlistar a los representantes internacionales que han expresado su apoyo.

Asimismo, agradeció la solidaridad del Gobierno mexicano y la postura de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que, pese a las presiones de Estados Unidos, anunció recientemente que seguirá proporcionando ayuda humanitaria a la isla caribeña.

"Prácticamente en todas sus mañaneras responde preguntas que tienen que ver con la posición de México y su apoyo a Cuba", manifestó.

El gobierno de Trump amenazó recientemente con sanciones y aranceles a los países que vendan o suministren petróleo a Cuba y aseguró que la nación caribeña está a punto del colapso.

La Presidenta Sheinbaum ha defendido el envío de petróleo y ayuda humanitaria al argumentar que esta es una decisión soberna y propia de la histórica política exterior de México hacia Cuba.

Cuba Donald Trump Estados Unidos México
