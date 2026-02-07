¿Antojo de comida asiática con un toque mexicano? Rekō llegó a Reforma en la CdMx

Este es un espacio que resulta tranquilo para comer y compartir un rato con amigos o para pasar una rato disfrutando de comida deliciosa.

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- La Ciudad de México es un gran lugar para quien busca propuestas gastronómicas que sorprendan gratamente y que se destaquen con platillos icónicos; hay para todos los gustos. Para quienes disfrutan de los sabores y técnicas asiáticas llegó un nuevo restaurante que además incorpora elementos mexicanos lo que resulta en platillos interesantes que si duda se antoja probar, se trata de Rekō.

Rekō llegó a Alma by Urbanista en avenida Reforma, una de las arterias más importantes de a ciudad, lo que permite llegar hasta ahí a través de varias opciones. El restaurante forma parte de Grupo San-to, expertos en comida asiática y en brindar buenas experiencias.

¿Qué pedir en Rekō?

Este nuevo espacio nace de la exploración y el respeto por distintas regiones de Asia —principalmente Japón, Corea, China y el Sudeste Asiático— que se entrelazan con ingredientes, técnicas y sabores de diversas regiones de México. Por eso podemos encontrar los fermentos y encurtidos del norte del país, los sabores profundos de Oaxaca y la frescura del Pacífico, junto con las tradiciones del centro y sur de México, logrando un equilibrio auténtico con las cocinas asiáticas.

En Mundano pudimos probar algunos platillos y te vamos a recomendar nuestros favoritos:

Spicy Edamame : Edamame salteados con shichimi togarashi, aceite de ajonjolí y sal de Colima; estos son una gran opción como entrada.

: Edamame salteados con shichimi togarashi, aceite de ajonjolí y sal de Colima; estos son una gran opción como entrada. Tostadas de Chu-Toro : láminas de chu-toro marinadas en soya-limón, salsa spicy de la casa y cremoso de aguacate, acompañadas de brotes de cilantro y furikake de shiso, que se sirven en tostadas de wonton.

: láminas de chu-toro marinadas en soya-limón, salsa spicy de la casa y cremoso de aguacate, acompañadas de brotes de cilantro y furikake de shiso, que se sirven en tostadas de wonton. Ensalada parrillada : Lechugas a la parrilla con aderezo ligero de ajo-trufa, pistache y parmesano.

: Lechugas a la parrilla con aderezo ligero de ajo-trufa, pistache y parmesano. Spicy udón carbonara : Este es una autentica delicia, se prepara con udon en salsa estilo carbonara cremosa y ligeramente picante, con guanciale ahumado, cebollín y yema tierna. Brinda una gran experiencia en boca.

: Este es una autentica delicia, se prepara con udon en salsa estilo carbonara cremosa y ligeramente picante, con guanciale ahumado, cebollín y yema tierna. Brinda una gran experiencia en boca. Sando Tonkatsu: Tonkatsu crujiente con relish de pimiento tatemado, aderezo de mostaza dulce y shichimi togarashi, servido

en pan suave hecho en casa.

No podían faltar los handrolls, sashimis y nigiris. Recomendamos probar los nigiris: salmón mantequilloso (salmón flameado con mantequilla clarificada, ponzu y ralladura de limón amarillo), el nigiri chapulines (Gunkan de shiitake preparado, coronado con chapulines tostados, salsa de anguila y negi) y Hmachi Negi & Trufa (Tartufata, cremoso de trufa y negi).

Siempre hay espacio para el postre y uno que sin duda será uno de los favoritos es el Brûlée de taro (cremoso de taro con una cubierta de caramelo crujiente) y Strudel de pera (Hojaldre relleno de pera roja flameada con sake del ahumador, servido con helado de vainilla y granizo de pera).

La mixología destaca, las bebidas a probar son: Shiitake Martini, Tigre, Negroni Kioto, Lychee Martini (Clásico), entre otras opciones.

¿Dónde está Rekō?

Rekō se encuentra en Av. P.º de la Reforma 390, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, dentro de Alma by Urbanista. Hat platillos con varios precios, como edamame a la sal en 90 pesos, el arroz negro con wagyu en 645 aproximadamente, yakimeshi apicy chicken en 160 pesos, es decir, es una carta variada en precios. El ticket promedio es de 700 a 800 pesos.