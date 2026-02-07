¿Antojo de comida asiática con un toque mexicano? Rekō llegó a Reforma en la CdMx

Nancy Chávez

07/02/2026 - 6:35 am

Reko, el nuevo restaurante en avenida Reforma
La propuesta de Reko es de comida asiática con tiques mexicanos. Fotos: Cortesía Reko

Este es un espacio que resulta tranquilo para comer y compartir un rato con amigos o para pasar una rato disfrutando de comida deliciosa. 

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- La Ciudad de México es un gran lugar para quien busca propuestas gastronómicas que sorprendan gratamente y que se destaquen con platillos icónicos; hay para todos los gustos. Para quienes disfrutan de los sabores y técnicas asiáticas llegó un nuevo restaurante que además incorpora elementos mexicanos lo que resulta en platillos interesantes que si duda se antoja probar, se trata de Rekō.

Rekō llegó a Alma by Urbanista en avenida Reforma, una de las arterias más importantes de a ciudad, lo que permite llegar hasta ahí a través de varias opciones. El restaurante forma parte de Grupo San-to, expertos en comida asiática y en brindar buenas experiencias.

Reko, el nuevo restaurante en avenida Reforma
El espacio de Reko es cálido e invita a dejar atrás el caos de la ciudad. Fotos: Cortesía Reko

¿Qué pedir en Rekō?

Este nuevo espacio nace de la exploración y el respeto por distintas regiones de Asia —principalmente Japón, Corea, China y el Sudeste Asiático— que se entrelazan con ingredientes, técnicas y sabores de diversas regiones de México. Por eso podemos encontrar los fermentos y encurtidos del norte del país, los sabores profundos de Oaxaca y la frescura del Pacífico, junto con las tradiciones del centro y sur de México, logrando un equilibrio auténtico con las cocinas asiáticas.

En Mundano pudimos probar algunos platillos y te vamos a recomendar nuestros favoritos:

  • Spicy Edamame: Edamame salteados con shichimi togarashi, aceite de ajonjolí y sal de Colima; estos son una gran opción como entrada.
  • Tostadas de Chu-Toro: láminas de chu-toro marinadas en soya-limón, salsa spicy de la casa y cremoso de aguacate, acompañadas de brotes de cilantro y furikake de shiso, que se sirven en tostadas de wonton.
  • Ensalada parrillada: Lechugas a la parrilla con aderezo ligero de ajo-trufa, pistache y parmesano.
  • Spicy udón carbonara: Este es una autentica delicia, se prepara con udon en salsa estilo carbonara cremosa y ligeramente picante, con guanciale ahumado, cebollín y yema tierna. Brinda una gran experiencia en boca.
  • Sando Tonkatsu: Tonkatsu crujiente con relish de pimiento tatemado, aderezo de mostaza dulce y shichimi togarashi, servido
    en pan suave hecho en casa.
Reko, el nuevo restaurante en avenida Reforma
Explorar la carta de Reko resulta delicioso. Foto: Reko

No podían faltar los handrolls, sashimis y nigiris. Recomendamos probar los nigiris: salmón mantequilloso (salmón flameado con mantequilla clarificada, ponzu y ralladura de limón amarillo), el nigiri chapulines (Gunkan de shiitake preparado, coronado con chapulines tostados, salsa de anguila y negi) y Hmachi Negi & Trufa (Tartufata, cremoso de trufa y negi).

Siempre hay espacio para el postre y uno que sin duda será uno de los favoritos es el Brûlée de taro (cremoso de taro con una cubierta de caramelo crujiente) y Strudel de pera (Hojaldre relleno de pera roja flameada con sake del ahumador, servido con helado de vainilla y granizo de pera).

La mixología destaca, las bebidas a probar son: Shiitake Martini, Tigre, Negroni Kioto, Lychee Martini (Clásico), entre otras opciones.

Reko, el nuevo restaurante en avenida Reforma
Mixología de Reko. Foto: Reko

¿Dónde está Rekō?

Rekō se encuentra en Av. P.º de la Reforma 390, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, dentro de Alma by Urbanista. Hat platillos con varios precios, como edamame a la sal en 90 pesos, el arroz negro con wagyu en 645 aproximadamente, yakimeshi apicy chicken en 160 pesos, es decir, es una carta variada en precios. El ticket promedio es de 700 a 800 pesos.

Nancy Chávez

Nancy Chávez

Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Un nuevo estudio internacional ha sido capaz de identificar la región cerebral responsable de los problemas centrales de la enfermedad de Parkinson.

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

El ruido rosa, frecuentemente utilizado para dormir, puede reducir la fase REM reparadora del sueño, según un estudio de la Universidad de Pensilvania.

Un estudio revela el método más eficaz para dormir sin ayuda de ruido blanco o rosa

El ISSSTE, a través del Hospital Regional (HR) “Elvia Carrillo Puerto”, ubicado en Mérida, Yucatán, realizó por primera vez dos colangioscopías vía percutánea.

ISSSTE realiza el primer procedimiento directo en vías biliares en Hospital de Mérida

El nanosatélite Gxiba-1 fue puesto en órbita de manera exitosa este martes para cumplir la misión por la que fue desplegado: el monitoreo de los volcanes.

UPAEP crea nanosatélite Gxiba-1 para monitorear volcanes activos; ya está en órbita

