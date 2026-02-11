RADICALES ¬ Trump asfixia a Cuba y alienta a la derecha mexicana a atacar a Sheinbaum

Daniela, Meme, Héctor y Álvaro

10/02/2026 - 10:06 pm

Las sanciones a Cuba son injustas; no se puede ahorcar a un pueblo así: Sheinbaum

México envía buques con ayuda humanitaria a Cuba; son más de 814 toneladas de víveres

Apagones, cierre de hoteles y de escuelas: el brutal bloqueo de EU a Cuba hace crisis

En esta entrega se habló sobre el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, el cual, no es un problema exclusivo de ambos países, sino una situación que compete a toda la región y sobre todo a México.

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- La política exterior de Donald Trump hacia Cuba no sólo ha recrudecido el bloqueo histórico contra la isla, sino que ha generado efectos en cadena que impactan a América Latina y, en particular, a México. Así lo advirtieron Daniela Barragán, Álvaro Delgado y Héctor Alejandro Quintanar al analizar el nuevo escenario de asfixia económica impulsado desde Washington, que, además de profundizar la crisis cubana, fortalece a sectores de la derecha mexicana que buscan confrontar al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Daniela Barragán advirtió que, aunque el bloqueo contra Cuba es histórico, hoy se vive un momento especialmente grave.

“El bloqueo de Estados Unidos contra la isla lleva décadas, pero sí estamos pasando a un nivel en donde el asedio, el acoso, el bloqueo en sí se está recrudeciendo y las consecuencias pueden ser pues más tangibles con el paso de los días ya con esta privación de la llegada de petróleo, un combustible sustancial para todas las áreas de de la vida”, señaló.

La periodista subrayó que la escalada coloca en evidencia los límites de la comunidad internacional frente a Washington. “Ahora con lo de Cuba nos pone también este problema de frente. ¿Cómo es que ya se le pone un alto a Estados Unidos? Y creo que ese escenario luce muy complicado”, afirmó.

En ese sentido, recordó que los esfuerzos multilaterales han sido sistemáticamente bloqueados. “Lo de la ONU, por ejemplo, solamente para hacer mención, durante años se ha votado porque ya se levante el bloqueo a Cuba y durante años la mayoría de los países cada vez sumándose más votan ya en contra del bloqueo, pero pues esa decisión la detienen Estados Unidos y su aliado permanente Israel. Entonces, por ahí no hay vía de solucionar absolutamente nada”.

Barragán consideró que el mensaje político que emite Trump es contundente. “Creo que el mensaje que que manda Donald Trump, pues sí termina siendo eh bastante poderoso de que no hay nada que pueda detener una decisión que es que él y su equipo hayan tomado”, dijo.

Daniela recordó que desde la derecha mexicana se intenta vender la falsa idea de que los gobiernos de izquierda son comunistas por apoyar a Cuba.

"Dejan de lado que Cuba nos ayudó con doctores, aunque los desprecien y también nos ayudó con vacunas de COVID. México no pudo con vacunas y Cuba nos envió eso que que tanto necesitábamos, se les olvida y despreciaron a los médicos, desprecian las vacunas, desprecian todo lo que tiene que ver con Cuba y ahorita también están como 'si México apoya a Cuba ahí estará la prueba de que sí son comunistas y que nos quieren llevar a la dictadura comunista y que López Obrador sí era comunista, pero es un desprecio idiota".

Por su parte, Álvaro Delgado contextualizó la coyuntura actual como una de las más críticas desde el triunfo de la Revolución Cubana.

“Este martes 10 de febrero está previsto el mayor apagón en la historia de Cuba. Ni siquiera en el periodo especial, que fue posterior justamente al derrumbe de la Unión Soviética, que era, sí, uno de los principales apoyos de Cuba”, explicó. Precisó que se trata de una crisis energética inédita: “Un apagón por falta de combustible para generar energía eléctrica que implique, no que haya semáforos o no en las calles, porque si no hay combustible tampoco hay automóviles o vehículos en general circulando. No. Falta de energía que tiene consecuencias directas en la vida de las personas”.

Delgado destacó que el problema central en la isla es la escasez extrema de petróleo el cual es su principal fuente energética. “Y traigo a colación el apagón por falta de combustible porque por primera vez en Cuba se enfrenta una situación tan extrema por falta de combustible, por falta de petróleo. Nunca como ahora en la historia de la Revolución Cubana y su triunfo en 1959, había estado tan en estado de necesidad de combustible”, afirmó.

El periodista vinculó esta situación con la presión directa de Washington sobre países aliados. “Pero también es verdad que como nunca enfrenta una circunstancia de lo más adversa, tanto que México ha suspendido el envío de petróleo a Cuba, precisamente por la orden ejecutiva emitida por Donald Trump para evitar que llegue ayuda a ese país, de lo contrario impondría aranceles a México”, sostuvo. Para Delgado, el impacto es eminentemente social: “La situación de Cuba hoy es extrema por la acción criminal, porque esto también hay que decirlo, de un criminal que gobierna Estados Unidos”.

Y añadió: “Entonces, nunca como ahora se había rebustecido tanto el asedio, el ahorcamiento, el asfixiar no a un gobierno, sino a la sociedad, algo tan inhumano y tan cruel como han padecido recientemente y siguen padeciendo los habitantes de Gaza”.

Respecto al discurso de la derecha mexicana, que critica el respaldo que le ha dado el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum al pueblo cubano, Delgado aseguró que este tipo de prácticas es normal para un sector que está acostumbrado a propagar el odio.

"Desprecian profundamente, me refiero a la ultraderecha, yo ya no distingo entre yo no digo derechas, es la misma, el mismo bloque ultraderechista cada vez más enfermiso y miserable. Son ese sector que siempre ha existido en México, que se ha ido cohesionando, consolidando en su rabia y en su vileza. De esos no puede uno esperar nada. Ninguna gramos de generosidad".

En su intervención, Héctor Alejandro Quintanar aportó una lectura histórica al debate al recuperar la obra de Eduardo Galeano.

“Yo quería abrir mi participación con con un escritor uruguayo, Eduardo Galeano y que tiene este libro fantástico que se llama El fútbol de sol a sombra”, recordó, para luego relatar cómo, a lo largo de distintos mundiales, se repetía el pronóstico del colapso inminente del régimen cubano. “Fuentes bien informadas en Miami decían que ahora sí va a caer el recién régimen cubano… Y pues bueno, esa esa premonición nunca se cumplió”.

Quintanar cuestionó las explicaciones simplistas sobre la permanencia del sistema político cubano y rechazó tanto la tesis de la opresión absoluta como la del consenso total.

“No me parece suficiente ni la explicación de que es que se trata de una dictadura que tiene una opresión total y sumisión completa del pueblo cubano, ni tampoco me convence la idea de que sí, es un sentido común y es un completo acuerdo del pueblo cubano que está feliz con las cosas como están”.

El académico recordó que la relación histórica entre México y Cuba ha sido de cooperación, sin embargo, esta situación es mal vista desde la derecha nacional que manipula la información para crear narrativas negativas.

"México fue el único país que mantuvo esta inercia de respaldo limitado a Cuba sin que eso fuera gratuito [...] es decir, no era una una cuestión de apoyo ciego, no era una cuestión de militancia, afinidad ideológica, como creía la derecha mexicana y me parece que ese pensamiento binario, absolutamente maniqueo, que ve a Cuba así como una especie de amenaza que está en constante acecho y que son capaces de ver maldad incluso en médicos cubanos que vienen a hacer labor a México".

Héctor Alejandro mencionó que lo grave de esta situación es la idea que tiene la derecha mexicana que ve a Cuba como un país peligroso y que la lleva a apoyar el discurso de odio de Donald Trump.

"Lo grave aquí es como esa esa mentalidad, esa idea de amenaza externa ha regido conductas y hoy rige también ese pensamiento a la derecha mexicana y lo que me parece muy peligroso, es esta idea de trompismo de facto de 'como Cuba me saca tanta chispa, como Cuba me repele tanto, no me importa qué cómo, pero ya que cambie eso', así eso significa apoyar, insisto, a este loco con la metralleta que no nos damos cuenta que si hace eso con Cuba como ya lo hizo con Venezuela, pues lo hace con cualquiera y eso no beneficia absolutamente a nadie".

