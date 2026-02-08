Apagones, cierre de hoteles y de escuelas: el brutal bloqueo de EU a Cuba hace crisis

Redacción/SinEmbargo

07/02/2026 - 6:32 pm

Cuba enfrenta crisis por el bloqueo de Estados Unidos al petróleo
El bloqueo de EU para enviar petróleo a Cuba ha sumergido a la isla en una grave crisis reflejada en apagones y el cierre de hoteles y escuelas. Foto: Xinhua

Washington cortó el flujo de petróleo a Cuba al amenazar con sanciones a cualquier país que envíe combustible a la isla. Los efectos han sido devastadores.

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- En medio de una escalada de tensiones entre Cuba y Estados Unidos, la isla caribeña enfrenta una crisis energética sin precedentes, provocada por el endurecimiento del bloqueo económico impuesto por Washington.

El desabasto de combustible, exacerbado por la interrupción de suministros desde Venezuela tras acciones estadounidenses, ha generado apagones masivos, colas interminables en gasolineras y un impacto profundo en la vida cotidiana de los cubanos. Habitantes de la isla hablan sobre escenarios apocalípticos, mientras el gobierno cubano prepara medidas de contingencia para mitigar las afectaciones.

Días atrás, el Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó la situación como "compleja" y denunció el bloqueo como "agresivo y criminal". En una comparecencia televisada el 5 de febrero, Díaz-Canel anunció la implementación de un plan multisectorial para enfrentar un "desabastecimiento agudo de combustible", inspirado en las estrategias del "Período Especial" de los años 90.

"Afecta el transporte público, los hospitales, las escuelas, la economía y el turismo", afirmó, cuestionando: "¿Cómo cultivamos nuestra tierra? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo mantenemos a los niños en clases sin combustible?", cuestionó el mandatario de la isla.

El plan incluye racionamiento de combustible para actividades no prioritarias, reducción del consumo energético y priorización de servicios esenciales como la generación eléctrica y la distribución de agua.

Apagones y escasez: el día a día en la isla

Los efectos del desabasto son palpables en todo el país. Apagones de hasta 15-20 horas diarias han paralizado provincias enteras, incluyendo fallos en subestaciones que dejaron sin electricidad a cinco provincias orientales el 4 de febrero.

En La Habana, las colas para comprar gasolina pueden extenderse por más de seis horas, y muchas estaciones simplemente no tienen suministro.

Cuba produce solo el 40 por ciento de la energía que necesita y depende de importaciones para el resto, pero las reservas actuales podrían agotarse en las próximas tres semanas si no llegan nuevos envíos.

El miércoles 4 de febrero, la empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó que el este de la isla, incluida la segunda ciudad más grande del país, Santiago de Cuba, se quedó sin suministro eléctrico en el contexto de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos en contra de los países que suministren petróleo al territorio caribeño.

El impacto se extiende a sectores clave

El transporte público está casi paralizado, con limitaciones en autobuses y trenes. Vuelos internacionales podrían suspenderse por falta de combustible, afectando el turismo, una de las principales fuentes de ingresos.

A su vez, hospitales y escuelas operan con restricciones, priorizando generadores para emergencias, pero el combustible escaso complica el mantenimiento.

La falta de diésel también afecta la siembra, el riego y la distribución de alimentos, elevando precios y agravando la inflación.

Cuba enfrenta crisis por el bloqueo de Estados Unidos al petróleo
Personas en calles de La Habana. Foto: Xinhua

Del mismo modo, grandes hoteles y resorts han anunciado cierres por la escasez de gasolina, golpeando una industria vital para la economía cubana. La agencia Bloomberg reportó que al menos dos complejos turísticos ubicados en Cayo Coco.

"Un trabajador del hotel Mojito Cayo Coco dijo que el resort estaba cerrando porque no había suficiente combustible para que los empleados pudieran llegar a trabajar", apuntó Bloomberg.

El sector educativo es otro que se ha visto afectado por la escasez de combustible. La Universidad de La Habana, por ejemplo, anunció que, como parte de una serie de medidas de contingencia, se reduciría la presencialidad en clases y eventos. El diario El País recolectó declaraciones de una estudiante de Psicología, quien comentó que la situación actual se siente como algo "apocalíptico".

En su pieza publicada el 5 de enero, El País informó que la estudiante entrevistada opinó que el mensaje de Díaz-Canel es un "amortiguador para el batazo que viene”. “Temo por mi seguridad, por mi futuro”, añadió.

Cuba enfrenta crisis por el bloqueo de Estados Unidos al petróleo
Personas en calles de La Habana. Foto: Xinhua

El rol del bloqueo estadounidense

El origen de la crisis radica acciones recientes implementadas por el gobierno de Estados Unidos. Tras la captura del Presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, Washington cortó el flujo de petróleo venezolano a Cuba, que representaba una parte significativa de sus importaciones.

El 29 de enero, el Donald Trump firmó una orden ejecutiva declarando a Cuba una "amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional de EU, amenazando con aranceles a cualquier país que suministre combustible a la isla, incluyendo a México, donde la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que las sanciones a la isla podrían provocan una grave crisis humanitaria.

Desde la perspectiva estadounidense, estas medidas buscan forzar un cambio de régimen en Cuba, al cortar apoyo al "ilegítimo" gobierno venezolano y presionar económicamente a La Habana. Trump ha declarado que Cuba "está cerca de fallar" y que las sanciones protegen "intereses estadounidenses" contra un régimen que, según Washington, alberga grupos terroristas.

En días recientes el Departamento de Estado informó que proporcionó seis millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria a la isla, pero mantiene el embargo integral vigente desde 1962.

La embajada de EU en La Habana ha advertido a sus ciudadanos sobre posibles protestas, apagones y escasez, recomendando conservar recursos.

Cuba, por su parte, sostiene que el bloqueo es un "genocidio" que ha costado miles de millones en pérdidas económicas. Díaz-Canel ha expresado disposición a dialogar con el gobierno estadounidense "sin precondiciones y en igualdad", pero rechaza negociaciones bajo coerción.

Las reacciones internacionales ante la situación

El grave desabasto de combustible en la isla no ha pasado desapercibido a nivel global, mandatarios de diversas naciones, y hasta el Papa León XIV han alzado la voz para expresar su preocupación por Cuba y otros han reafirmado su apoyo a este país.

A inicios de febrero, el Papa León XIV dijo tener "gran preocupación" por el incremento de las tensiones entre Cuba y Estados Unidos, por lo que pidió "promover un diálogo sincero y eficaz", y evitar la violencia.

"He recibido con gran preocupación noticias sobre un aumento de las tensiones entre Cuba y los Estados Unidos de América, dos países vecinos. Me uno al mensaje de los obispos cubanos, invitando a todos los responsables a promover un diálogo sincero y eficaz, para evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del querido pueblo cubano", escribió a través de redes sociales.

A su vez, el Presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo de China, Xi Jinping, se manifestaron a favor de mantener lazos de cooperación con Venezuela y Cuba, según informó el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, tras una videoconferencia entre ambos mandatarios.

"Los líderes compararon sus enfoques sobre la situación en torno a Venezuela y Cuba. Se pronunciaron a favor de mantener el nivel de cooperación acumulado por nuestros países con Caracas y La Habana", dijo el funcionario, cuyas declaraciones se dieron en consonancia con lo expuesto por el representante permanente de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidad (ONU), Vasili Nebenzia, quien rechazó la posibilidad de un escenario similar al de Venezuela en Cuba.

