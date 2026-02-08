México envía buques con ayuda humanitaria a Cuba; son más de 814 toneladas de víveres

La SRE informó que los buques llevarán a Cuba más de 800 toneladas de víveres. Se espera que las embarcaciones arriben a la isla dentro de cuatro días.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, por orden de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se enviarán dos buques de la Secretaría de Marina (Semar) con ayuda humanitaria a Cuba, país que atraviesa por una crisis derivada del bloqueo impuesto por Estados Unidos para evitar el suministro de petróleo a la isla.

"Cumpliendo con la instrucción de la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Secretaría de Marina informa que, por conducto de la Armada de México, se envía ayuda humanitaria a la República de Cuba, a través de los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox", indicó la SRE en un comunicado.

La dependencia dio a conocer que ambas embarcaciones zarparon hoy desde Veracruz y en estas se trasladan más de 814 toneladas de víveres que estarán destinados para ayudar a la población cubana.

Asimismo, explicó que el buque Papaloapan transporta alimentos de primera necesidad (leche líquida, carne, frijol, arroz, atún enlatado, etc.), así como productos de higiene personal.

"Por su parte, en el Buque Isla Holbox, se embarcaron poco más 277 toneladas de leche en polvo para atenciones de ese mismo fin", apuntó la SRE.