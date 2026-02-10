Ahorcar, matar de hambre, saquear. Acusan a EU de repetir en Cuba estrategia de Gaza

Redacción/SinEmbargo

10/02/2026 - 5:12 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

VIDEO ¬ EU intercepta petrolero en el Océano Índico que evadió bloqueo en el Caribe

México envía buques con ayuda humanitaria a Cuba; son más de 814 toneladas de víveres

Apagones, cierre de hoteles y de escuelas: el brutal bloqueo de EU a Cuba hace crisis

Alexandria Ocasio-Cortes aseveró que el escenario para empeorar el sufrimiento del pueblo cubano ya se estaba preparando en los embates contra los gazatíes. 

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).– El Presidente Donald Trump declaró otra “emergencia nacional” el mes pasado. Acusó a Cuba de albergar a espías rusos. Dijo que resguardaba a “enemigos” estadounidenses de Irán y Hamás. Nada nuevo. Pero luego vino una advertencia: que impondría aranceles a los países que vendieran petróleo a Cuba. Fue una amenaza directa pero velada a México, uno de los pocos países que aún le suministraba hidrocarburos.

“A principios de este mes, incluso afirmó haberle pedido específicamente a la Presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que cortara el suministro. La larga alianza entre México y Cuba —basada en la cooperación económica y cultural y en una cautela compartida ante la intervención estadounidense— sobrevivió e incluso se profundizó después de la Revolución Cubana, cuando México preservó sus vínculos con La Habana aun cuando gran parte de la región se alineó con Washington”, dice hoy The New York Times.

Agrega: Sheinbaum “ahora enfrenta un difícil acto de equilibrio: defender la alianza histórica de su país con La Habana y al mismo tiempo gestionar su relación vital, aunque cada vez más tensa, con Estados Unidos”.

Imagen del 7 de febrero de 2026 de una estación de servicio desabastecida por la escasez de combustible, en La Habana, Cuba. En respuesta al recrudecimiento del bloqueo económico de Estados Unidos, que ha intensificado la persecución al suministro de combustible a la isla, el Gobierno cubano anunció un amplio paquete de medidas para garantizar los servicios esenciales y reordenar la economía nacional. Foto: Joaquín Hernández, Xinhua.

México intenta por todos los medios negociar la ayuda y evitar las sanciones. No quiere provocar a Trump, con quien de por sí tiene una relación complicada como el resto del planeta, pero justo ahora se negocia el tratado de libre comercio que incluye Canadá. Los mexicanos alertan que la crisis lastima gravemente a los civiles.

EU réplica en Cuba estrategia contra Gaza

La estrategia de Estados Unidos contra Cuba asemeja mucho la que se aplicó en Gaza, apenas meses antes: ahorcar, matar de hambre y luego disponer del territorio como si fuera un “rescate”. Trump planea hoteles y departamentos de lujo en esa zona. Sus empresas familiares, que ya están en toda la región, están listas para entrar a la franja palestina... como las gigantes transnacionales están listas para entrar en la Venezuela recién doblegada y se lamen los bigotes con Cuba.

“Esta maniobra busca explotar la crisis energética y de combustible generada por Estados Unidos para fortalecer a grupos opositores, sustentar propaganda contra el gobierno y la Revolución cubana, para forzar a la isla a una dependencia y sumisión total hacia Estados Unidos. Esta estrategia francamente genocida se asemeja mucho a la de la ‘Fundación Humanitaria de Gaza’ estadounidense e israelí, y a la utilización del hambre y la ayuda con fines coloniales e imperialistas a través de esta y otros medios. Tanto en Cuba como en Gaza, se trata de una estrategia deliberada para hacer sufrir a la gente con sus acciones, y luego culpar a la autoridad gobernante para justificar un cambio de régimen”, explica Nuvpreet Kalra, de la organización Code Pink.

Palestinos esperan recibir alimentos gratuitos de un centro de distribución en la ciudad de Gaza, el 2 de agosto de 2025. Foto: Rizek Abdeljawad, Xinhua.

La representante estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez advierte lo mismo. “La comunidad internacional se ha vuelto demasiado tolerante con los actos de guerra económica que castigan colectivamente a toda una población, no sólo a los funcionarios del gobierno”, dijo al reportero de Drop Site News, Julian Andreone. El escenario para empeorar el sufrimiento del pueblo cubano estaba preparado en Gaza, agregó, donde funcionarios republicanos y demócratas estadounidenses han respaldado la política de hambruna y el ataque militar de Israel desde octubre de 2023.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un bloqueo petrolero a Cuba declarando al gobierno liderado por Miguel Díaz-Canel una “amenaza inusual y extraordinaria” a la seguridad nacional de Estados Unidos y anunciando, el 29 de enero, aranceles punitivos a cualquier país que proporcione petróleo a Cuba. El esfuerzo de Washington por obligar por la fuerza a otros países a sumarse a su bloqueo condenado internacionalmente amenaza con exprimir aún más a una población que ya está sufriendo una enorme tensión debido a las sanciones estadounidenses.

“Esto es lo que hemos visto con Gaza, ¿verdad? Se ha abierto un nuevo tipo de ‘era de depravación’, donde antes había —o había un compromiso declarado sobre los derechos humanos— de que civiles inocentes estaban casi exentos de las reglas de la guerra, de los bloqueos”, dijo Ocasio-Cortez al periodista de Drop Site News.

Una motocicleta circula frente a una parada de Omnibus vacía por la suspensión del servicio de transporte por la escasez de combustible, en La Habana, Cuba, el pasado 7 de febrero. Foto: Joaquín Hernández, Xinhua.

Julia Conley, del sitio progresista Common Dreams en Estados Unidos, agrega: “Ocasio-Cortez comparó el ataque económico de Trump contra Cuba con la catástrofe que el ejército israelí, respaldado por Estados Unidos, ha impuesto a Gaza desde 2023, cuando inició su asalto y bloqueo de la ayuda humanitaria en represalia por un ataque liderado por Hamás contra el sur de Israel. En octubre se alcanzó un acuerdo de alto el fuego, pero cientos de palestinos han muerto a manos de las Fuerzas de Defensa de Israel desde entonces e Israel ha seguido bloqueando la ayuda”.

Y mientras afirma persistentemente que Hamás es el objetivo del ataque —que expertos internacionales y grupos de derechos humanos han calificado de genocidio—, “el ejército israelí, con apoyo de Estados Unidos, ha matado a más de 71 mil palestinos y ha bombardeado casas, escuelas, hospitales y otras infraestructuras civiles”.

Ocasio-Cortez agrega: “Lo que ha ocurrido es que ahora se ha vuelto prácticamente aceptable que todo el mundo occidental ignore la situación mientras se priva a un pueblo de alimentos porque consideran inaceptables los actores o regímenes políticos de ese país. Lo que estamos viendo aquí es el posible abismo de que los hospitales se queden sin combustible... Estamos hablando de niños y mujeres inocentes que podrían verse en peligro”.

México rechaza bloqueo

La Presidenta mexicana dijo que “nadie puede ignorar la situación que vive actualmente el pueblo cubano debido a las sanciones que Estados Unidos impone de manera muy injusta”. Fue cuando anunció que México había desplegado dos buques de la Armada con más de 814 toneladas de ayuda humanitaria, principalmente alimentos básicos y artículos de higiene.

Una familia palestina se reúne alrededor de una fogata frente a una tienda de campaña por la noche, cerca de las ruinas del Hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza, el 5 de noviembre de 2025 ante la falta de electricidad debido a la guerra. Foto: Rizek Abdeljawad, Xinhua.

Cuba, cuyo principal proveedor de petróleo era Venezuela, ha enfrentado una escasez crónica de combustible durante años, pero la situación se ha agravado mucho desde el mes pasado, cuando Trump tomó el control del suministro de petróleo de Venezuela. Detuvo los envíos a Cuba, que ahora sólo cuenta con una fracción del petróleo que necesita.

Trita Parsi, vicepresidenta ejecutiva del Instituto Quincy para una Gestión Responsable del Estado, estuvo de acuerdo con el análisis de la congresista, dice Common Dreams. “Gaza no fue sólo un genocidio, tenía como objetivo promover el objetivo de Israel de destruir gran parte del derecho internacional y las normas en torno al uso de la fuerza para hacer permisible un uso cada vez más inhumano de la violencia y la coerción contra los civiles”.

Dylan Williams, vicepresidente de asuntos gubernamentales del Centro de Política Internacional, agregó que Ocasio-Cortez estaba “recogiendo correctamente la bandera de un consenso internacional basado en reglas” sobre derechos humanos, que fue abandonado por la administración Biden cuando dio apoyo financiero y político al asalto de Israel a Gaza.

Explora más en estos temas
Cuba Donald Trump Estados Unidos Mundo
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

La estatización de la minería

"La Presidenta ha reiterado que durante su administración no se otorgarán nuevas concesiones mineras, limitando la actividad...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Sheinbaum, Bad Bunny y Trump: lealtad contemporánea

"Bad Bunny, en su aparente "incomprensibilidad", y Claudia Sheinbaum, en su firmeza histórica, coinciden en un punto...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

La falsa profecía de Adán Augusto sobre Chihuahua

"Es desagradable escuchar el augurio, porque Adán Augusto está en la mira nacional precisamente por su desempeño...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Acuerdo raro sobre minerales y tierras

"Por decisión propia, por compromiso o por presión, el Gobierno mexicano anunció la firma del Plan de...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
Por Álvaro Delgado Gómez

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

El Sufismo, un modo no occidental de entender
Por Óscar de la Borbolla

El Sufismo, un modo no occidental de entender

No van a parar
Por Alejandro Páez Varela

No van a parar

Inseguridad, percepción y realidad
Por Jorge Zepeda Patterson

Inseguridad, percepción y realidad

Generadores de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Generadores de corrupción

No vuelvan a señalarnos
Por Daniela Barragán

No vuelvan a señalarnos

Con todos, pero no con sus hijos
Por Alejandro Calvillo

Con todos, pero no con sus hijos

La procaz imbecilidad de Donald Trump
Por Pedro Mellado Rodríguez

La procaz imbecilidad de Donald Trump

Fox, los demás, y la Marea Ruca
Por Fabrizio Mejía Madrid

Fox, los demás, y la Marea Ruca

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?
Por Lorenzo Meyer

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?

+ Sección

Galileo

La obesidad está relacionada con las muertes por infección

La obesidad provoca casi 1 de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Un nuevo estudio internacional ha sido capaz de identificar la región cerebral responsable de los problemas centrales de la enfermedad de Parkinson.

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Fiscalía de la CdMx logró la detención de una mujer responsable de atropellar a un motociclista al que arrastró debajo de su vehículo.
1

La mujer que arrastró al motociclista hasta matarlo ya fue detenida. Estaba en Oaxaca

Nancy Guthrie, madre de una famosa presentadora de “Today”, Savannah Guthrie, fue plagiada el 1 de febrero; su secuestro ha conmocionado a Estados Unidos (EU).
2

El secuestro de madre de 84 años tiene conmocionado a EU. Una FOTO tenebrosa es clave

Las autoridades convocaron a la población a vacunarse contra la influenza, aunque la variante no es "motivo de alarma".
3

Brote de sarampión en Edomex 2026: ¿Dónde vacunarme gratis en Tlalnepantla?

El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, habló con Donald Trump sobre el Puente Internacional Gordie Howe, después de que amenazara con bloquear su apertura.
4

Carney habla con Trump. Canadá pagó 6 mil millones de dólares por el puente, le dice

La Secretaría de Salud anunció la primera defunción por sarampión en la Ciudad de México al presentar el informe diario del brote con corte al 9 de febrero.
5

CdMx y Durango confirman primeras muertes por sarampión; ya van 28 decesos en México

Giménez, Congresista republicano por Florida y de perfil ultraconservador, afirmó públicamente que la Presidenta Claudia Sheinbaum había anulado reuniones previstas con una delegación estadounidense a su llegada a la capital mexicana.
6

Congresista ultra queda en ridículo: acusa a Sheinbaum y lo exhibe Gobierno de México

Seguidoras de la banda BTS y la asociación Tec-Check exigen una investigación a Ticketmaster.
7

Los fans de BTS inundan de reclamos a Ticketmaster: demandan revisar cobros abusivos

Los demócratas del Comité de Asignaciones del Senado interrogaron al Secretario de Comercio, Howard Lutnick, sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein.
8

Howard Lutnick reconoce que mintió: sí viajó a la isla privada de Jeffrey Epstein

Comisiones Unidas Jornada Laboral.
9

Comisiones del Senado aprueban la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas

10

ENTREVISTA¬ Sarampión no será pandemia, pero sí llegará a todas las ciudades: Frisbie

Trump exige “la mitad” de un puente que costó a Canadá 6.4 mil millones de dólares
11

Trump exige “la mitad” de un puente que costó a Canadá 6.4 mil millones de dólares

El Ejército mexicano confirmó lo dicho por NYT respecto a que la mayoría de balas y armas usadas e masacres en México son elaboradas por fábricas de EU.
12

El Ejército mexicano confirma que las fábricas militares de EU alimentan masacres acá

Explosión en ducto de Pemex en Oaxaca deja saldo preliminar de 3 personas fallecidas.
13

Un ducto de Pemex explota en Loma Larga, Oaxaca; se reportan 3 muertos y 6 heridos

Juan Carlos Monedero advirtió que la verdad se ha vuelto un acto de riesgo en un mundo donde el poder castiga la crítica y premia la sumisión mediática.
14

ENTREVISTA ¬ Decir la verdad, en este tiempo y en este mundo, no es gratis: Monedero

El mexicano Donovan Carrillo logró clasificar a la final de patinaje artístico durante la edición 2026 de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán, Italia.
15

¡Qué orgullo! Donovan Carrillo clasifica a final de los Juegos Olímpicos de Invierno

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Ahorcar, matar de hambre, saquear. Acusan a EU de repetir en Cuba estrategia de Gaza
1

Ahorcar, matar de hambre, saquear. Acusan a EU de repetir en Cuba estrategia de Gaza

Los demócratas del Comité de Asignaciones del Senado interrogaron al Secretario de Comercio, Howard Lutnick, sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein.
2

Howard Lutnick reconoce que mintió: sí viajó a la isla privada de Jeffrey Epstein

Comisiones Unidas Jornada Laboral.
3

Comisiones del Senado aprueban la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas

La Secretaría de Salud anunció la primera defunción por sarampión en la Ciudad de México al presentar el informe diario del brote con corte al 9 de febrero.
4

CdMx y Durango confirman primeras muertes por sarampión; ya van 28 decesos en México

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el Gobierno federal vigilará la actuación de la nueva Alcaldesa de Tequila; tendría vínculo cercano con su antecesor.
5

El Gobierno de Sheinbaum vigilará actuar de la Alcaldesa de Tequila tras acusaciones

El mexicano Donovan Carrillo logró clasificar a la final de patinaje artístico durante la edición 2026 de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán, Italia.
6

¡Qué orgullo! Donovan Carrillo clasifica a final de los Juegos Olímpicos de Invierno

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que el Gabinete de Seguridad trabaja en Sinaloa para hallar a los cuatro integrantes de la familia secuestrada.
7

Gabinete trabaja con Gobierno de Sinaloa para hallar a turistas secuestrados: Harfuch

Explosión en ducto de Pemex en Oaxaca deja saldo preliminar de 3 personas fallecidas.
8

Un ducto de Pemex explota en Loma Larga, Oaxaca; se reportan 3 muertos y 6 heridos

9

ENTREVISTA¬ Sarampión no será pandemia, pero sí llegará a todas las ciudades: Frisbie

El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, habló con Donald Trump sobre el Puente Internacional Gordie Howe, después de que amenazara con bloquear su apertura.
10

Carney habla con Trump. Canadá pagó 6 mil millones de dólares por el puente, le dice

Nancy Guthrie, madre de una famosa presentadora de “Today”, Savannah Guthrie, fue plagiada el 1 de febrero; su secuestro ha conmocionado a Estados Unidos (EU).
11

El secuestro de madre de 84 años tiene conmocionado a EU. Una FOTO tenebrosa es clave

Juan Carlos Monedero advirtió que la verdad se ha vuelto un acto de riesgo en un mundo donde el poder castiga la crítica y premia la sumisión mediática.
12

ENTREVISTA ¬ Decir la verdad, en este tiempo y en este mundo, no es gratis: Monedero