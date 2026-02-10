Ahorcar, matar de hambre, saquear. Acusan a EU de repetir en Cuba estrategia de Gaza

Alexandria Ocasio-Cortes aseveró que el escenario para empeorar el sufrimiento del pueblo cubano ya se estaba preparando en los embates contra los gazatíes.

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).– El Presidente Donald Trump declaró otra “emergencia nacional” el mes pasado. Acusó a Cuba de albergar a espías rusos. Dijo que resguardaba a “enemigos” estadounidenses de Irán y Hamás. Nada nuevo. Pero luego vino una advertencia: que impondría aranceles a los países que vendieran petróleo a Cuba. Fue una amenaza directa pero velada a México, uno de los pocos países que aún le suministraba hidrocarburos.

“A principios de este mes, incluso afirmó haberle pedido específicamente a la Presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que cortara el suministro. La larga alianza entre México y Cuba —basada en la cooperación económica y cultural y en una cautela compartida ante la intervención estadounidense— sobrevivió e incluso se profundizó después de la Revolución Cubana, cuando México preservó sus vínculos con La Habana aun cuando gran parte de la región se alineó con Washington”, dice hoy The New York Times.

Agrega: Sheinbaum “ahora enfrenta un difícil acto de equilibrio: defender la alianza histórica de su país con La Habana y al mismo tiempo gestionar su relación vital, aunque cada vez más tensa, con Estados Unidos”.

México intenta por todos los medios negociar la ayuda y evitar las sanciones. No quiere provocar a Trump, con quien de por sí tiene una relación complicada como el resto del planeta, pero justo ahora se negocia el tratado de libre comercio que incluye Canadá. Los mexicanos alertan que la crisis lastima gravemente a los civiles.

EU réplica en Cuba estrategia contra Gaza

La estrategia de Estados Unidos contra Cuba asemeja mucho la que se aplicó en Gaza, apenas meses antes: ahorcar, matar de hambre y luego disponer del territorio como si fuera un “rescate”. Trump planea hoteles y departamentos de lujo en esa zona. Sus empresas familiares, que ya están en toda la región, están listas para entrar a la franja palestina... como las gigantes transnacionales están listas para entrar en la Venezuela recién doblegada y se lamen los bigotes con Cuba.

“Esta maniobra busca explotar la crisis energética y de combustible generada por Estados Unidos para fortalecer a grupos opositores, sustentar propaganda contra el gobierno y la Revolución cubana, para forzar a la isla a una dependencia y sumisión total hacia Estados Unidos. Esta estrategia francamente genocida se asemeja mucho a la de la ‘Fundación Humanitaria de Gaza’ estadounidense e israelí, y a la utilización del hambre y la ayuda con fines coloniales e imperialistas a través de esta y otros medios. Tanto en Cuba como en Gaza, se trata de una estrategia deliberada para hacer sufrir a la gente con sus acciones, y luego culpar a la autoridad gobernante para justificar un cambio de régimen”, explica Nuvpreet Kalra, de la organización Code Pink.

La representante estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez advierte lo mismo. “La comunidad internacional se ha vuelto demasiado tolerante con los actos de guerra económica que castigan colectivamente a toda una población, no sólo a los funcionarios del gobierno”, dijo al reportero de Drop Site News, Julian Andreone. El escenario para empeorar el sufrimiento del pueblo cubano estaba preparado en Gaza, agregó, donde funcionarios republicanos y demócratas estadounidenses han respaldado la política de hambruna y el ataque militar de Israel desde octubre de 2023.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un bloqueo petrolero a Cuba declarando al gobierno liderado por Miguel Díaz-Canel una “amenaza inusual y extraordinaria” a la seguridad nacional de Estados Unidos y anunciando, el 29 de enero, aranceles punitivos a cualquier país que proporcione petróleo a Cuba. El esfuerzo de Washington por obligar por la fuerza a otros países a sumarse a su bloqueo condenado internacionalmente amenaza con exprimir aún más a una población que ya está sufriendo una enorme tensión debido a las sanciones estadounidenses.

“Esto es lo que hemos visto con Gaza, ¿verdad? Se ha abierto un nuevo tipo de ‘era de depravación’, donde antes había —o había un compromiso declarado sobre los derechos humanos— de que civiles inocentes estaban casi exentos de las reglas de la guerra, de los bloqueos”, dijo Ocasio-Cortez al periodista de Drop Site News.

Julia Conley, del sitio progresista Common Dreams en Estados Unidos, agrega: “Ocasio-Cortez comparó el ataque económico de Trump contra Cuba con la catástrofe que el ejército israelí, respaldado por Estados Unidos, ha impuesto a Gaza desde 2023, cuando inició su asalto y bloqueo de la ayuda humanitaria en represalia por un ataque liderado por Hamás contra el sur de Israel. En octubre se alcanzó un acuerdo de alto el fuego, pero cientos de palestinos han muerto a manos de las Fuerzas de Defensa de Israel desde entonces e Israel ha seguido bloqueando la ayuda”.

Y mientras afirma persistentemente que Hamás es el objetivo del ataque —que expertos internacionales y grupos de derechos humanos han calificado de genocidio—, “el ejército israelí, con apoyo de Estados Unidos, ha matado a más de 71 mil palestinos y ha bombardeado casas, escuelas, hospitales y otras infraestructuras civiles”.

Ocasio-Cortez agrega: “Lo que ha ocurrido es que ahora se ha vuelto prácticamente aceptable que todo el mundo occidental ignore la situación mientras se priva a un pueblo de alimentos porque consideran inaceptables los actores o regímenes políticos de ese país. Lo que estamos viendo aquí es el posible abismo de que los hospitales se queden sin combustible... Estamos hablando de niños y mujeres inocentes que podrían verse en peligro”.

México rechaza bloqueo

La Presidenta mexicana dijo que “nadie puede ignorar la situación que vive actualmente el pueblo cubano debido a las sanciones que Estados Unidos impone de manera muy injusta”. Fue cuando anunció que México había desplegado dos buques de la Armada con más de 814 toneladas de ayuda humanitaria, principalmente alimentos básicos y artículos de higiene.

Cuba, cuyo principal proveedor de petróleo era Venezuela, ha enfrentado una escasez crónica de combustible durante años, pero la situación se ha agravado mucho desde el mes pasado, cuando Trump tomó el control del suministro de petróleo de Venezuela. Detuvo los envíos a Cuba, que ahora sólo cuenta con una fracción del petróleo que necesita.

Trita Parsi, vicepresidenta ejecutiva del Instituto Quincy para una Gestión Responsable del Estado, estuvo de acuerdo con el análisis de la congresista, dice Common Dreams. “Gaza no fue sólo un genocidio, tenía como objetivo promover el objetivo de Israel de destruir gran parte del derecho internacional y las normas en torno al uso de la fuerza para hacer permisible un uso cada vez más inhumano de la violencia y la coerción contra los civiles”.

Dylan Williams, vicepresidente de asuntos gubernamentales del Centro de Política Internacional, agregó que Ocasio-Cortez estaba “recogiendo correctamente la bandera de un consenso internacional basado en reglas” sobre derechos humanos, que fue abandonado por la administración Biden cuando dio apoyo financiero y político al asalto de Israel a Gaza.