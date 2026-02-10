VIDEO ¬ EU intercepta petrolero en el Océano Índico que evadió bloqueo en el Caribe

EU ha incautado al menos ocho buques petroleros desde que inició con el bloqueo en el Caribe.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- Las fuerzas militares de Estados Unidos (EU) interceptaron un buque petrolero que persiguieron hasta el Océano Índico luego de que lograra evadir el bloqueo marítimo en el Caribe, dio a conocer este lunes el Departamento de Guerra (DOW, por sus siglas en inglés).

Desde finales del 2025, Washington mantiene un despliegue naval con más de una decena de navíos, incluyendo al buque de guerra más poderoso de la Marina estadounidense, como parte de la operación “Lanza del sur”, iniciada por 0rden del Presidente Donald Trump para presuntamente combatir el tráfico de drogas por vía marítima proveniente de Venezuela.

Durante los tres meses que lleva activa la cuarentena, EU ha incautado al menos ocho buques petroleros que zarparon o se dirigían a puertos venezolanos, dos de los cuales fueron interceptados lejos del Mar Caribe, luego de que lograron evadir el bloqueo.

When the @DeptofWar says quarantine, we mean it. Nothing will stop DoW from defending our Homeland — even in oceans halfway around the world. Overnight, U.S. military forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding on the Aquila II without incident in the… pic.twitter.com/kYVAQC5io9 — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 9, 2026

Ninguna embarcación se escapará, advierte EU

El Departamento de Guerra de Estados Unidos informó este lunes a través de una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, que las fuerzas militares estadounidenses interceptaron y abordaron el buque Aquila II en el Océano Índico, esto luego de que evadió el bloqueo en el Caribe.

La agencia señaló que durante la noche del domingo 8 de febrero las unidades "llevaron a cabo un derecho de visita, interdicción marítima y abordaje" sin que se registraran incidentes.

"El Aquila II operaba desafiando la cuarentena establecida por el Presidente Trump para los buques sancionados en el Caribe. Huyó, y nosotros lo seguimos. El Departamento de Guerra rastreó y localizó este buque desde el Caribe hasta el Océano Índico", detalló el Departamento de Guerra.

En su mensaje, el Departamento de Guerra de EU recalcó que no permitirá que ninguna embarcación evada la cuarentena ordenada por Trump en el Caribe y afirmó que "nada impedirá que defienda nuestra patria, ni siquiera en océanos del otro lado del mundo".