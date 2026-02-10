VIDEO ¬ EU hunde otra presunta narcolancha en el Pacífico; hay 2 muertos y 1 náufrago

Redacción/SinEmbargo

09/02/2026 - 7:42 pm

EU lanzó un nuevo ataque contra una lancha que presuntamente transportaba drogas en el Pacífico, el cual dejó dos muertos y un sobreviviente que naufragó.
La lancha atacada por fuerzas de EU en el Pacífico supuestamente navegaba por una ruta usada por narcotraficantes. Foto: Captura de pantalla de video

Artículos relacionados

Artículos relacionados

EU ataca otra lancha en el Pacífico y deja 2 personas muertas; ya van 128 víctimas

EU usó un avión con fachada de civil para atacar una lancha en el Caribe, según NYT

VIDEO ¬ Comando Sur de EU ataca otra "narcolancha" en el Pacífico; mata a una persona

Según los informes de la inteligencia estadounidense, la embarcación navegaba por rutas conocidas de narcotráfico.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- Las fuerzas militares de Estados Unidos (EU) lanzaron este lunes un nuevo ataque para hundir una lancha que presuntamente transportaba drogas en el Océano Pacífico, el cual dejó dos personas muertas y un sobreviviente que naufragó.

El Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Southcom, por sus siglas en inglés) informó que la operación fue ejecutada por la fuerza de tarea "Lanza del Sur" en una publicación en su cuenta de X, entas Twitter, en la cual adjuntó un video del momento en el que la embarcación es impactada por un misil.

En agosto del 2025, Washington inició una campaña marítima en el Pacífico y el Caribe con el pretexto de frenar el tráfico de drogas desde Sudamérica hacia territorio estadounidense; como parte de esta operación el ejército de EU ha hundido decenas de embarcaciones argumentando que eran usadas por narcotraficantes para contrabandear estupefacientes, los cuales han dejado más de 130 personas muertas, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Ataque de EU contra otra lancha en el Pacífico deja 2 muertos

El Comando Sur de EU informó que este lunes las fuerzas militares estadounidenses lanzaron un “ataque cinético letal” contra una lancha que era operada por “organizaciones terroristas designadas” en el Pacífico Oriental, refiriéndose a que supuestamente era tripulada por integrantes de un grupo de narcotraficantes.

La operación fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta "Lanza del Sur", formada por órdenes de Donald Trump, bajo la dirección del comandante del Southcom, el General Francis L. Donovan.

Según el reporte del ejército estadounidense, sus informes de inteligencia confirmaron que la embarcación atacada era usada en operaciones de narcotráfico, además de que navegaba por una ruta que es conocida por ser usada para el tráfico de drogas.

Como resultado del ataque lanzado por fuerzas militares de EU contra una lancha que navegaba en el Pacífico Oriental dos personas murieron, mientras que una más sobrevivió y naufragó.

"El Comando Sur de los Estados Unidos notificó inmediatamente a la Guardia Costera de los Estados Unidos para que activara el sistema de búsqueda y rescate para el sobreviviente", informó el Ejército estadounidense.

Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

La falsa profecía de Adán Augusto sobre Chihuahua

"Es desagradable escuchar el augurio, porque Adán Augusto está en la mira nacional precisamente por su desempeño...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Acuerdo raro sobre minerales y tierras

"Por decisión propia, por compromiso o por presión, el Gobierno mexicano anunció la firma del Plan de...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Sabores de la infancia

"No es infrecuente la escena en la que me topo un dulce que no comía hace años,...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

La semana del arte, cada uno su Maco

"No se pueden negar las bondades que genera cada edición Zona MACO. El derrame cultural, económico y...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

No van a parar
Por Alejandro Páez Varela

No van a parar

Inseguridad, percepción y realidad
Por Jorge Zepeda Patterson

Inseguridad, percepción y realidad

Generadores de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Generadores de corrupción

No vuelvan a señalarnos
Por Daniela Barragán

No vuelvan a señalarnos

Con todos, pero no con sus hijos
Por Alejandro Calvillo

Con todos, pero no con sus hijos

La procaz imbecilidad de Donald Trump
Por Pedro Mellado Rodríguez

La procaz imbecilidad de Donald Trump

Fox, los demás, y la Marea Ruca
Por Fabrizio Mejía Madrid

Fox, los demás, y la Marea Ruca

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?
Por Lorenzo Meyer

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?

Políticos de <em>selfi</em>
Por Ana Lilia Pérez

Políticos de selfi

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia
Por Juan Carlos Monedero

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia

+ Sección

Galileo

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Un nuevo estudio internacional ha sido capaz de identificar la región cerebral responsable de los problemas centrales de la enfermedad de Parkinson.

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

El ruido rosa, frecuentemente utilizado para dormir, puede reducir la fase REM reparadora del sueño, según un estudio de la Universidad de Pensilvania.

Un estudio revela el método más eficaz para dormir sin ayuda de ruido blanco o rosa

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Giménez, Congresista republicano por Florida y de perfil ultraconservador, afirmó públicamente que la Presidenta Claudia Sheinbaum había anulado reuniones previstas con una delegación estadounidense a su llegada a la capital mexicana.
1

Congresista ultra queda en ridículo: acusa a Sheinbaum y lo exhibe Gobierno de México

Trump exige “la mitad” de un puente que costó a Canadá 6.4 mil millones de dólares
2

Trump exige “la mitad” de un puente que costó a Canadá 6.4 mil millones de dólares

Pienso y pienso en su frase: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Porque la derecha no va a parar. Quisiera sembrar la duda, dividir, engañar, aislar.
3

No van a parar

Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein, ofreció ante el Congreso de EU declarar a favor de Trump a cambio de que el Presidente le conceda un indulto.
4

Ghislaine Maxwell, "socia" de Epstein, ofrece exonerar a Trump si le regala indulto

Seguidoras de la banda BTS y la asociación Tec-Check exigen una investigación a Ticketmaster.
5

Los fans de BTS inundan de reclamos a Ticketmaster: demandan revisar cobros abusivos

El Cabildo de Tequila nombró a Lorena Marisol Rodríguez Rivera, Alcaldesa interina luego de que el Edil Diego Rivera Navarro fuera detenido.
6

La sustituta del Alcalde de Tequila, Jalisco, también de Morena, canta narcocorridos

Vacunación sarampión
7

Brote de Sarampión en Edomex: ¿Dónde puedo vacunarme gratis en Ecatepec?

Ariadna Montiel informó que los beneficiarios que podrán recibir las tarjeras de pensiones del bienestar para adultos mayores y mujeres recibirán su plástico.
8

Pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar: ¿Eres nuevo? Ya ve por tu tarjeta

Desde 2006 el PAN arrastra su crisis tras haber gobernado dos sexenios, uno tras un triunfo legítimo, y otro producto del fraude.
9

DATOS ¬ App de 8 millones, anuncios hasta en TV Novelas... Y el PAN nomás no afilia

El Gobierno de México informó este lunes que habilitará un nuevo periodo de registro para las Pensiones de las Personas Adultas Mayores y Mujeres Bienestar.
10

Pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar abren registro. Checa el calendario

Las autoridades localizan los cuerpos de 4 de los 10 mineros secuestrados en Sinaloa
11

Las autoridades localizan los cuerpos de 5 de los 10 mineros secuestrados en Sinaloa

Adán Augusto
12

La falsa profecía de Adán Augusto sobre Chihuahua

Con todos, pero no con sus hijos
13

Con todos, pero no con sus hijos

¡No era Liam Ramos! ¿Quién es el niño que recibió Grammy de Bad Bunny en Super Bowl?
14

¡No era Liam Ramos! ¿Quién es el niño que recibió Grammy de Bad Bunny en Super Bowl?

Vacunación
15

Brote de sarampión 2026: ¿Dónde puedo vacunarme gratis en CdMx?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación y Senador de Morena.
1

CLOSE UP ¬ Adán Augusto: una trayectoria marcada por el PRI, la riqueza y opacidad

EU lanzó un nuevo ataque contra una lancha que presuntamente transportaba drogas en el Pacífico, el cual dejó dos muertos y un sobreviviente que naufragó.
2

VIDEO ¬ EU hunde otra presunta narcolancha en el Pacífico; hay 2 muertos y 1 náufrago

Jalisco y el Edomex implementaron medidas preventivas en las escuelas, como la obligatoriedad del uso de cubrebocas y colocación de filtros sanitarios.
3

Primero Jalisco, ahora Edomex: imponen cubrebocas en escuelas para contener sarampión

Ariadna Montiel informó que los beneficiarios que podrán recibir las tarjeras de pensiones del bienestar para adultos mayores y mujeres recibirán su plástico.
4

Pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar: ¿Eres nuevo? Ya ve por tu tarjeta

Giménez, Congresista republicano por Florida y de perfil ultraconservador, afirmó públicamente que la Presidenta Claudia Sheinbaum había anulado reuniones previstas con una delegación estadounidense a su llegada a la capital mexicana.
5

Congresista ultra queda en ridículo: acusa a Sheinbaum y lo exhibe Gobierno de México

El Cabildo de Tequila nombró a Lorena Marisol Rodríguez Rivera, Alcaldesa interina luego de que el Edil Diego Rivera Navarro fuera detenido.
6

La sustituta del Alcalde de Tequila, Jalisco, también de Morena, canta narcocorridos

Trump exige “la mitad” de un puente que costó a Canadá 6.4 mil millones de dólares
7

Trump exige “la mitad” de un puente que costó a Canadá 6.4 mil millones de dólares

Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein, ofreció ante el Congreso de EU declarar a favor de Trump a cambio de que el Presidente le conceda un indulto.
8

Ghislaine Maxwell, "socia" de Epstein, ofrece exonerar a Trump si le regala indulto

Las autoridades localizan los cuerpos de 4 de los 10 mineros secuestrados en Sinaloa
9

Las autoridades localizan los cuerpos de 5 de los 10 mineros secuestrados en Sinaloa

Respeto a Ricardo Monreal; debe prevalecer la unidad por el pueblo: Ariadna Montiel
10

Montiel: "Caminamos todo el territorio para que los programas sociales sí lleguen"

El Gobierno de México informó este lunes que habilitará un nuevo periodo de registro para las Pensiones de las Personas Adultas Mayores y Mujeres Bienestar.
11

Pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar abren registro. Checa el calendario

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla, convocó a la unidad frente a las adversidades que pongan en riesgo a México.
12

Trevilla llama a la unidad para enfrentar adversidades que pongan en riesgo a México