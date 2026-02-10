VIDEO ¬ EU hunde otra presunta narcolancha en el Pacífico; hay 2 muertos y 1 náufrago

Según los informes de la inteligencia estadounidense, la embarcación navegaba por rutas conocidas de narcotráfico.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- Las fuerzas militares de Estados Unidos (EU) lanzaron este lunes un nuevo ataque para hundir una lancha que presuntamente transportaba drogas en el Océano Pacífico, el cual dejó dos personas muertas y un sobreviviente que naufragó.

El Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Southcom, por sus siglas en inglés) informó que la operación fue ejecutada por la fuerza de tarea "Lanza del Sur" en una publicación en su cuenta de X, entas Twitter, en la cual adjuntó un video del momento en el que la embarcación es impactada por un misil.

En agosto del 2025, Washington inició una campaña marítima en el Pacífico y el Caribe con el pretexto de frenar el tráfico de drogas desde Sudamérica hacia territorio estadounidense; como parte de esta operación el ejército de EU ha hundido decenas de embarcaciones argumentando que eran usadas por narcotraficantes para contrabandear estupefacientes, los cuales han dejado más de 130 personas muertas, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

On Feb. 9, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/fa5vppjcCy — U.S. Southern Command (@Southcom) February 10, 2026

Ataque de EU contra otra lancha en el Pacífico deja 2 muertos

El Comando Sur de EU informó que este lunes las fuerzas militares estadounidenses lanzaron un “ataque cinético letal” contra una lancha que era operada por “organizaciones terroristas designadas” en el Pacífico Oriental, refiriéndose a que supuestamente era tripulada por integrantes de un grupo de narcotraficantes.

La operación fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta "Lanza del Sur", formada por órdenes de Donald Trump, bajo la dirección del comandante del Southcom, el General Francis L. Donovan.

Según el reporte del ejército estadounidense, sus informes de inteligencia confirmaron que la embarcación atacada era usada en operaciones de narcotráfico, además de que navegaba por una ruta que es conocida por ser usada para el tráfico de drogas.

Como resultado del ataque lanzado por fuerzas militares de EU contra una lancha que navegaba en el Pacífico Oriental dos personas murieron, mientras que una más sobrevivió y naufragó.