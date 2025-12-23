VIDEO ¬ Comando Sur de EU ataca otra "narcolancha" en el Pacífico; mata a una persona

Redacción/SinEmbargo

22/12/2025 - 10:09 pm

VIDEO ¬ Comando Sur de EU ataca otra "narcolancha" en el Pacífico; mata a una persona

Una persona murió a raíz de un nuevo ataque contra una "narcolancha" en el Pacífico por parte del Comando Sur de Estados Unidos.

Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).- El Comando Sur de Estados Unidos confirmó hoy un nuevo ataque a una "narcolancha" que navegaba por el océano Pacífico, mismo que ocasionó la muerte de una persona.

La acción se llevó a cabo este 22 de diciembre por instrucción del Secretario de Defensa, Pete Hegseth, y fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, de acuerdo con información oficial.

La autoridad militar señaló que la embarcación transitaba por rutas identificadas de tráfico de drogas en el Pacífico Oriental, debido a que participaba en actividades de narcotráfico, según datos de inteligencia.

Durante el operativo, el Comando Sur confirmó la muerte de una persona a bordo de la embarcación, a la que calificó como integrante de una organización criminal designada por Estados Unidos.

Por otra parte, el reporte oficial indicó que ningún elemento de las Fuerzas Armadas estadounidenses resultó herido durante la intervención.

A raíz del hecho, Estados Unidos señaló que estas acciones forman parte de operaciones contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, donde asegura haber intervenido más de 30 embarcaciones en meses recientes.

Las autoridades estadounidenses informaron que las operaciones se realizan en aguas internacionales y bajo lineamientos de seguridad establecidos por su Gobierno.

En el caso del actual acontecimiento, el Comando Sur difundió el informe a través de canales oficiales y no detalló la ubicación exacta del operativo ni el tipo de armamento utilizado.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

El declive de Estados Unidos y el "Corolario Trump"

"Estados Unidos mantiene un gran poder militar y hará lo que sea por conservar su doctrina y...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

2025: año de corrupción

"Hay quienes afirman que para controlar la corrupción y disminuir la impunidad es necesario construir una ciudadanía...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Mundial para los ricos

"Un mexicano con ingresos de salario mínimo que quisiera comprar ese boleto de reventa de más de...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Las chicas que no ven el mar

"Me despedí, con un abrazo, de cada una de ellas. Con esos abrazos quisiera traerlas conmigo a...
Por Sandra Lorenzano
Opinión en Video

Los conspiradores
Por Alejandro Páez Varela

Los conspiradores

Umbral de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Umbral de corrupción

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
Por Héctor Alejandro Quintanar

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

El gringo pirata, asesino y ladrón
Por Pedro Mellado Rodríguez

El gringo pirata, asesino y ladrón

La doctrina y el corolario no son tales
Por Lorenzo Meyer

La doctrina y el corolario no son tales

<i>Grandeza</i> de López Obrador
Por Fabrizio Mejía Madrid

Grandeza de López Obrador

¿Podría ganar la extrema derecha en México?
Por Juan Carlos Monedero

¿Podría ganar la extrema derecha en México?

México toma distancia de China
Por Mario Campa

México toma distancia de China

Vientos tejocoteros
Por Óscar de la Borbolla

Vientos tejocoteros

Amparo Casar: Persecución o fraude
Por Álvaro Delgado Gómez

Amparo Casar: Persecución o fraude

Investigadores hallan especímenes del ajolote del Altiplano tras 15 años sin registro

Una investigación arrojó que los compuestos dialil sulfurados -moléculas ricas en azufre presentes en el ajo- tienen la capacidad de alargar la vida en ratones.

Investigadores demuestran que compuestos del ajo aumentan esperanza y calidad de vida

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

Durante vacaciones y Navidad es habitual acostarse y levantarse más tarde, pero este cambio altera los sistemas que regulan el sueño y provoca "jet lag social".

¿Te duermes más tarde en vacaciones? Experta revela cómo evitar el "jet lag social"

Michaela Benthaus hace historia como la primera persona en silla de ruedas que viaja al Espacio

Histórico: Michaela Benthaus, primera persona en silla de ruedas que viaja al espacio

Investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche encontró una estrategia eficaz para reducir el daño del hígado causado por cirrosis.

Investigadores identifican mecanismo clave para reducir daño de hígado en la cirrosis

Investigación revela pistas sobre la alimentación humana en la Edad de Bronce

¿Cómo era la alimentación humana en la Edad del Bronce? Investigación revela pistas

El 56.1 por ciento de personas mayores de 75 años percibieron cambios en sus rutinas diarias tras las pandemia de COVID-19, según concluye una investigación.

El 56% de adultos mayores de 75 cambió rutinas tras pandemia, dice estudio en España

Un estudio de Alemania analizó los beneficios y problemas del cuidado de los niños por parte de los abuelos.

Los niños al cuidado de sus abuelos podrían tener un estado de salud más precario

Una investigación de la Universidad de Limerick, en Irlanda, reveló que los rasgos de personalidad pueden influir drásticamente en la longevidad. I

Estudio relaciona personalidad y longevidad, y revela que los extrovertidos viven más

