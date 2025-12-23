VIDEO ¬ Comando Sur de EU ataca otra "narcolancha" en el Pacífico; mata a una persona

Una persona murió a raíz de un nuevo ataque contra una "narcolancha" en el Pacífico por parte del Comando Sur de Estados Unidos.

Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).- El Comando Sur de Estados Unidos confirmó hoy un nuevo ataque a una "narcolancha" que navegaba por el océano Pacífico, mismo que ocasionó la muerte de una persona.

La acción se llevó a cabo este 22 de diciembre por instrucción del Secretario de Defensa, Pete Hegseth, y fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, de acuerdo con información oficial.

La autoridad militar señaló que la embarcación transitaba por rutas identificadas de tráfico de drogas en el Pacífico Oriental, debido a que participaba en actividades de narcotráfico, según datos de inteligencia.

On Dec. 22, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a low-profile vessel operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed the low-profile vessel was transiting… pic.twitter.com/LGzEaQSTiR — U.S. Southern Command (@Southcom) December 23, 2025

Durante el operativo, el Comando Sur confirmó la muerte de una persona a bordo de la embarcación, a la que calificó como integrante de una organización criminal designada por Estados Unidos.

Por otra parte, el reporte oficial indicó que ningún elemento de las Fuerzas Armadas estadounidenses resultó herido durante la intervención.

A raíz del hecho, Estados Unidos señaló que estas acciones forman parte de operaciones contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, donde asegura haber intervenido más de 30 embarcaciones en meses recientes.

Las autoridades estadounidenses informaron que las operaciones se realizan en aguas internacionales y bajo lineamientos de seguridad establecidos por su Gobierno.

En el caso del actual acontecimiento, el Comando Sur difundió el informe a través de canales oficiales y no detalló la ubicación exacta del operativo ni el tipo de armamento utilizado.