Grupos latinos alertan por exclusión de millones de votantes con nueva Ley de Trump

El republicano lanzó una nueva ofensiva contra los derechos electorales de personas que no cumplen con los estándares de la ideología MAGA.

Por Armando Hernández

Los Ángeles, 13 de febrero (LaOpinión).- En lo que diversas organizaciones civiles califican como un ataque frontal a la democracia y un intento de intimidación electoral, grupos latinos y defensores de los derechos civiles lanzaron una contundente voz de alerta ante el avance de la Ley "Save America Act". La legislación, impulsada por el Presidente Donald Trump, busca imponer requisitos de identificación estrictos que, según los expertos, podrían marginar a millones de ciudadanos legítimos, especialmente de comunidades minoritarias.

La asociación Voto Latino denunció que esta medida, aprobada recientemente por la Cámara de Representantes, no busca proteger la “integridad” de las urnas, sino que es un “intento de disuadir a los votantes de color”. Bajo la nueva normativa, se exigiría un comprobante de ciudadanía para registrarse y se eliminaría el registro por correo, creando barreras burocráticas casi insuperables para amplios sectores de la población.

La medida, que ahora pasa al Senado, ha sido calificada por grupos defensores del voto como un intento de restringir la participación electoral, particularmente entre comunidades de color, jóvenes y ciudadanos de bajos recursos.

Según datos citados por la agrupación, cerca de 146 millones de estadounidenses no cuentan con un pasaporte vigente, mientras que aproximadamente 21 millones de personas en edad de votar no tienen acceso inmediato a documentos como certificados de nacimiento o papeles de naturalización, una situación más común en comunidades rurales y de bajos ingresos.

BREAKING: The so-called "SAVE Act" is a SHAM that will LIMIT ACCESS TO THE POLLS for millions of Americans. It's not about safeguarding voter eligibility, it's about SAVING REPUBLICANS FROM THE WRATH OF VOTERS. #StopTheSaveAct Contact Your Senators: https://t.co/wpm5v7h96y pic.twitter.com/t8dO1kByiF — Voto Latino (@votolatino) February 12, 2026

Impacto en mujeres, latinos y votantes con discapacidad

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) también expresó su rechazo. El organismo alertó que la Ley podría afectar a unos 69 millones de mujeres cuyos apellidos actuales no coinciden con los de sus certificados de nacimiento debido al matrimonio, así como a millones de hombres que han cambiado legalmente su nombre.

“Es otro intento velado de interferir en nuestras elecciones. No existe evidencia de un fraude electoral generalizado que justifique imponer estos pesados requisitos de ‘enséñame tus papeles’ a cada votante”, afirmó Xavier Persad, asesor sénior de políticas de la ACLU.

La iniciativa surge en medio de reiteradas denuncias de fraude electoral sin pruebas por parte de Trump, quien continúa sosteniendo que hubo irregularidades en las elecciones presidenciales de 2020, en las que fue derrotado por Joe Biden.

Aunque votar siendo no ciudadano ya constituye un delito federal y 37 estados exigen algún tipo de identificación para sufragar, los críticos sostienen que la “Save America Act” endurece los requisitos a nivel nacional y podría federalizar aspectos clave de los procesos electorales.

The SAVE Act isn’t about “election integrity”, it’s about undermining free and fair elections and suppressing the vote for communities of color and women. Republicans are pushing fear-based messaging around “nationalized elections” — but the reality is clear: this bill restricts… pic.twitter.com/zgVU4vPKm6 — Latino Victory (@latinovictoryus) February 11, 2026

Latino Victory advirtió que la propuesta no se centra en proteger elecciones libres y justas, sino en “socavarlas”, al tiempo que acusó a sus promotores de intentar “nacionalizar” los comicios.

Las organizaciones han instado al Senado a rechazar la medida y pidieron a los votantes contactar a sus representantes para defender el acceso al sufragio. “Los estadounidenses merecen políticas basadas en hechos, no en el miedo”, concluyeron los activistas.

