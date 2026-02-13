Homan anuncia fin de operación migratoria de ICE en Minnesota luego de 2 asesinatos

La Opinión

13/02/2026 - 6:05 am

Toman Homan anunció el fin de la operación migratoria de ICE en Minnesota.
El "zar de la frontera" anunció el fin de la Operation Metro Surge en Minnesota. Foto: Facebook Tom Homan

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El gobierno de EU quiere ahora deportar a Liam, el niño que el ICE usó como "carnada"

Tim Walz, Gobernador de Minnesota, renuncia a postularse a otro cargo de elección

El ICE las caza en citas médicas y en los hospitales. Latinas embarazadas dejan de ir

El anuncio se dio tras los homicidios de Reneé Good y Alex Pretti, cuyas muertes a manos de agentes federales generaron una fuerte indignación pública.

Por Maribel Velázaquez

Los Ángeles, 13 de febrero (LaOpinión).- El “zar de la frontera” del gobierno de Estados Unidos, Tom Homan, anunció que la operación federal de migración conocida como Operation Metro Surge en Minnesotaha concluido”, luego de meses marcados por protestas, arrestos masivos y dos tiroteos fatales de ciudadanos estadounidenses.

Homan, designado por el presidente Donald Trump para encabezar el despliegue migratorio en Minneapolis y St. Paul, explicó en conferencia de prensa que fue él quien propuso terminar la operación y que el presidente estuvo de acuerdo.

“Le he propuesto [finalizarla], y el presidente ha estado de acuerdo… ya ha habido una retirada significativa de agentes y esta continuará”, declaró.

La operación comenzó en diciembre del año pasado como parte del endurecimiento de la política migratoria de la administración Trump. Desde entonces, se desplegaron miles de agentes federales en Minnesota.

De acuerdo con cifras mencionadas por el propio Homan, cerca de cuatro mil personas fueron arrestadas en el estado. Entre los detenidos hubo migrantes, personas con permiso de residencia, ciudadanos estadounidenses e incluso menores de edad.

A esto se suman los casos de Reneé Good y Alex Pretti, cuyas muertes durante operativos migratorios generaron fuerte indignación pública, lo que llevó en su momento al estado a demandar al gobierno de Trump por sus operativos contra la migración.

“La evidente selección de Minnesota por nuestra diversidad, por nuestra democracia y por nuestras diferencias de opinión con el gobierno federal constituye una violación de la Constitución y de la ley federal”, dijo en su momento Keith Ellison, fiscal del estado.

Homan defendió los resultados del operativo al afirmar que se logró retirar de las calles a personas consideradas una amenaza para la seguridad pública.

“Estamos orgullosos de haber eliminado de este estado los objetivos criminales que suponían una amenaza”, dijo. También recordó que su misión era “identificar problemas e implementar soluciones para mejorar la ejecución” de las acciones migratorias.

Rechazo local y reducción de agentes de ICE

El cierre de la operación ocurre en medio de un rechazo claro de líderes locales y estatales, quienes aseguraron que el despliegue federal sembró miedo en comunidades migrantes y dañó la confianza entre residentes y autoridades.

Previo al anuncio oficial, Homan ya había ordenado la salida de 700 agentes federales, argumentando que existió “cooperación sin precedentes” con autoridades locales, lo que permitió reducir la presencia de ICE en el estado.

Aun así, aclaró que algunos equipos permanecerán temporalmente en Minnesota para garantizar un retiro ordenado y mantener vigilancia sobre lo que calificó como “amenazas concretas”.

Qué viene ahora en la política migratoria

Homan también señaló que las protestas han disminuido, lo que —según él— ayudó a bajar la tensión social que se vivía en distintas ciudades.

Sin embargo, fue tajante al afirmar que el fin de la operación en Minnesota no significa un cambio de postura nacional en materia migratoria; al contrario, reiteró que la política de “tolerancia cero” seguirá vigente contra quienes interfieran en operativos de migración.

“Forzar, agredir, resistirse u obstaculizar a un agente federal es un delito. No se tolerará”, advirtió. “Habrá tolerancia cero si alguien pone las manos sobre un agente de ICE”.

Aunque en Minnesota se verá una reducción significativa de presencia federal, las acciones migratorias continuarán en otras partes del país, como parte de la agenda, porque, como bien mencionó cuando tomó el cargo: “quienes no representan una amenaza para la seguridad nacional ni un riesgo para la seguridad pública no están exentos de las medidas de control migratorio. Si se encuentran en el país sin autorización, no están exentos de responsabilidad”.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Explora más en estos temas
Donald Trump Estados Unidos Migración
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
La Opinión

La Opinión

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Todos los hombres del Presidente II

"Lo que los libros y las denuncias revelan es un naufragio ético total. La realidad desborda los...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Reforma Electoral, ¿perdimos compadre?

"A estas alturas del partido no está del todo claro qué Reforma Electoral quiere la Presidenta".
Por Diego Petersen Farah
Jorge Javier Romero Vadillo

Un reclamo elemental de decencia

"La Universidad enfrenta una decisión que trasciende nombres: preservar la integridad de uno de sus órganos de...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Nuevo (des)orden

"Nada bueno vendrá de este desorden. La invasión e intervención sucedida en Venezuela, lo que se busca...
Por María Rivera
+ Sección

Opinión en Video

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco
Por Pedro Mellado Rodríguez

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco

El PRIAN va a Washington
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN va a Washington

ICE, peor que la pandemia
Por Ana Lilia Pérez

ICE, peor que la pandemia

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia

La trampa de los minerales críticos
Por Mario Campa

La trampa de los minerales críticos

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
Por Álvaro Delgado Gómez

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

El Sufismo, un modo no occidental de entender
Por Óscar de la Borbolla

El Sufismo, un modo no occidental de entender

No van a parar
Por Alejandro Páez Varela

No van a parar

Inseguridad, percepción y realidad
Por Jorge Zepeda Patterson

Inseguridad, percepción y realidad

Generadores de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Generadores de corrupción

+ Sección

Galileo

Un estudio de la Universidad de Zaragoza y otras instituciones reveló que los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable en la edad adulta.

Los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable de adultos: estudio

Jalisco y el Edomex implementaron medidas preventivas en las escuelas, como la obligatoriedad del uso de cubrebocas y colocación de filtros sanitarios.

México está a punto de unirse a países que perdieron el estatus de libre de sarampión

El doctor y especialista Miguel Hernández Juyol, presidente de la (SEOP), reveló la edad óptima para el uso del flúor en los niños y así mejorar su salud bucal.

Especialista revela a partir de qué edad es importante el uso del flúor en los niños

Casi una de cada 10 muertes causadas por enfermedades infecciosas en el mundo pueden atribuirse a la obesidad, según un el University College de Londres.

La obesidad provoca casi una de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Hoy No Circula
1

Doble Hoy No Circula este viernes 13 de febrero por contingencia ambiental

2

Julio Scherer dibuja a AMLO como victimista, inepto, manipulable e incluso ignorante

3

Un cártel inmobiliario del que nadie sospechó formó un imperio en Naucalpan, Edomex

La Cámara de Representantes frenó los aranceles de Trump a Canadá.
4

Cámara de Representantes frena aranceles de Trump a Canadá con apoyo de republicanos

El Gobierno de Zacatecas rechazó un supuesta ataque contra Pepe Aguilar.
5

Zacatecas desmiente ataque contra la familia Aguilar; dice que fue contra policías

En entrevista con "Los Periodistas", Jesús Ramírez Cuevas afirmó que con la publicación de su libro, Julio Scherer Ibarra intenta generar una guerra de lodo dentro del movimiento de la 4T.
6

ENTREVISTA ¬ Scherer usa narrativas de ultraderecha y de EU contra 4T: Jesús Ramírez

El PRIAN va a Washington.
7

El PRIAN va a Washington

La Ssa, informó que se reforzará la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025-2026 con cuatro módulos extra en la CdMx.
8

¿Quiénes no deben vacunarse contra el Sarampión en 2026 y cuáles son las razones?

9

Una de cada dos Barret .50 vendidas en EU llegan al narco en México, estima reporte

Los casos de Teuchitlán y Tequila son un atisbo, un destello, el barrunto de una violenta tormenta que permite observar el siniestro rostro del narcotráfico.
10

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco

La FGR asegura 149 vehículos y más de 82 mil litros de hidrocarburo en Veracruz.
11

FGR desarma red de huachicol: 149 vehículos, 25 depósitos, 17 tanques, 82 mil litros

Ebrard anunció un acuerdo comercial con la UE.
12

Ebrard anuncia acuerdo comercial con UE para reducir riesgos por aranceles de Trump

Polémicas de Ignacio Mier Velazco
13

DATOS ¬ Terrenos, autos, joyas, rolex y obras de arte… este es el patrimonio de Mier

El Ejército mexicano confirmó lo dicho por NYT respecto a que la mayoría de balas y armas usadas en las masacres en México son elaboradas por fábricas de EU.
14

El Ejército mexicano confirma que las fábricas militares de EU alimentan masacres acá

Autoridades del Edomex e Hidalgo recuperan planta de la cementera Cruz Azul en Tula
15

La FGJEM recupera planta de Cruz Azul en Tula; hay 33 detenidos y 2 armas aseguradas

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Toman Homan anunció el fin de la operación migratoria de ICE en Minnesota.
1

Homan anuncia fin de operación migratoria de ICE en Minnesota luego de 2 asesinatos

La Cofepris alertó por el uso de 19 ventiladores.
2

La Cofepris pide a hospitales dejar de usar 19 ventiladores por riesgo a la salud

Ebrard anunció un acuerdo comercial con la UE.
3

Ebrard anuncia acuerdo comercial con UE para reducir riesgos por aranceles de Trump

La Cámara de Representantes frenó los aranceles de Trump a Canadá.
4

Cámara de Representantes frena aranceles de Trump a Canadá con apoyo de republicanos

En entrevista con "Los Periodistas", Jesús Ramírez Cuevas afirmó que con la publicación de su libro, Julio Scherer Ibarra intenta generar una guerra de lodo dentro del movimiento de la 4T.
5

ENTREVISTA ¬ Scherer usa narrativas de ultraderecha y de EU contra 4T: Jesús Ramírez

El Gobierno de Zacatecas rechazó un supuesta ataque contra Pepe Aguilar.
6

Zacatecas desmiente ataque contra la familia Aguilar; dice que fue contra policías

La Profepa presentó una denuncia penal contra Silvia Villarroel, regidora de Ocotlán, Jalisco, por la posesión ilegal de un mono araña.
7

VIDEO ¬ Regidora de Ocotlán es captada cargando mono araña; Profepa presenta denuncia

Solidaridad con Cuba en la CdMx.
8

Colectivo anuncia campaña de acopio para Cuba en Zócalo de CdMx. ¿Qué puedes llevar?

Polémicas de Ignacio Mier Velazco
9

DATOS ¬ Terrenos, autos, joyas, rolex y obras de arte… este es el patrimonio de Mier

El Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) publicó este jueves nuevos indicios del presunto secuestrador de Nancy Guthrie.
10

FBI revela nueva evidencia del caso Nancy Guthrie; eleva recompensa a 100 mil dólares

11

Julio Scherer dibuja a AMLO como victimista, inepto, manipulable e incluso ignorante

Un Juez federal impuso este jueves la prisión preventiva justificada a Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz.
12

Javier Duarte todavía no será libre: le dictan prisión preventiva por desvío de 5 mdp