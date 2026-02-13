Homan anuncia fin de operación migratoria de ICE en Minnesota luego de 2 asesinatos

El anuncio se dio tras los homicidios de Reneé Good y Alex Pretti, cuyas muertes a manos de agentes federales generaron una fuerte indignación pública.

Por Maribel Velázaquez

Los Ángeles, 13 de febrero (LaOpinión).- El “zar de la frontera” del gobierno de Estados Unidos, Tom Homan, anunció que la operación federal de migración conocida como Operation Metro Surge en Minnesota “ha concluido”, luego de meses marcados por protestas, arrestos masivos y dos tiroteos fatales de ciudadanos estadounidenses.

Homan, designado por el presidente Donald Trump para encabezar el despliegue migratorio en Minneapolis y St. Paul, explicó en conferencia de prensa que fue él quien propuso terminar la operación y que el presidente estuvo de acuerdo.

“Le he propuesto [finalizarla], y el presidente ha estado de acuerdo… ya ha habido una retirada significativa de agentes y esta continuará”, declaró.

La operación comenzó en diciembre del año pasado como parte del endurecimiento de la política migratoria de la administración Trump. Desde entonces, se desplegaron miles de agentes federales en Minnesota.

Since I have been on the ground here in Minnesota, I have had the opportunity to assess progress of the surge operation, as well as conduct extensive federal, state, local, and community stakeholder outreach to hear their perspectives, obtain better cooperation, and deescalate… — Thomas D. Homan (@RealTomHoman) February 12, 2026

De acuerdo con cifras mencionadas por el propio Homan, cerca de cuatro mil personas fueron arrestadas en el estado. Entre los detenidos hubo migrantes, personas con permiso de residencia, ciudadanos estadounidenses e incluso menores de edad.

A esto se suman los casos de Reneé Good y Alex Pretti, cuyas muertes durante operativos migratorios generaron fuerte indignación pública, lo que llevó en su momento al estado a demandar al gobierno de Trump por sus operativos contra la migración.

“La evidente selección de Minnesota por nuestra diversidad, por nuestra democracia y por nuestras diferencias de opinión con el gobierno federal constituye una violación de la Constitución y de la ley federal”, dijo en su momento Keith Ellison, fiscal del estado.

Homan defendió los resultados del operativo al afirmar que se logró retirar de las calles a personas consideradas una amenaza para la seguridad pública.

“Estamos orgullosos de haber eliminado de este estado los objetivos criminales que suponían una amenaza”, dijo. También recordó que su misión era “identificar problemas e implementar soluciones para mejorar la ejecución” de las acciones migratorias.

Rechazo local y reducción de agentes de ICE

El cierre de la operación ocurre en medio de un rechazo claro de líderes locales y estatales, quienes aseguraron que el despliegue federal sembró miedo en comunidades migrantes y dañó la confianza entre residentes y autoridades.

Previo al anuncio oficial, Homan ya había ordenado la salida de 700 agentes federales, argumentando que existió “cooperación sin precedentes” con autoridades locales, lo que permitió reducir la presencia de ICE en el estado.

Aun así, aclaró que algunos equipos permanecerán temporalmente en Minnesota para garantizar un retiro ordenado y mantener vigilancia sobre lo que calificó como “amenazas concretas”.

Qué viene ahora en la política migratoria

Homan también señaló que las protestas han disminuido, lo que —según él— ayudó a bajar la tensión social que se vivía en distintas ciudades.

Sin embargo, fue tajante al afirmar que el fin de la operación en Minnesota no significa un cambio de postura nacional en materia migratoria; al contrario, reiteró que la política de “tolerancia cero” seguirá vigente contra quienes interfieran en operativos de migración.

“Forzar, agredir, resistirse u obstaculizar a un agente federal es un delito. No se tolerará”, advirtió. “Habrá tolerancia cero si alguien pone las manos sobre un agente de ICE”.

Aunque en Minnesota se verá una reducción significativa de presencia federal, las acciones migratorias continuarán en otras partes del país, como parte de la agenda, porque, como bien mencionó cuando tomó el cargo: “quienes no representan una amenaza para la seguridad nacional ni un riesgo para la seguridad pública no están exentos de las medidas de control migratorio. Si se encuentran en el país sin autorización, no están exentos de responsabilidad”.

