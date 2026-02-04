ICE anuncia que 700 agentes federales dejarán Minnesota para evitar más confrontación

La Opinión

04/02/2026 - 5:46 pm

Con el objetivo de evitar más confrontaciones en Minnesota, Tom Homan, director interino del ICE, anunció que 700 agentes federales abandonarán el estado.
Tom Homan, director interino del ICE, anunció el retiro de cientos de agentes federales. Foto: X @RealTomHoman

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Trump retirará de Minneapolis a Gregory Bovino, el que “viste nazi”, dicen CNN y NYT

VIDEOS ¬ La ira de Minnesota se extiende por EU mientras Trump busca repartir culpas

Quién es Greg Bovino, y cómo su labor apresura la evolución del trumpismo al fascismo

El Presidente Trump enfrenta protestas masivas en el estado, las cuales se desataron por el asesinato de Renee Good y Alex Pretti a manos del ICE.

Por Evaristo Lara

Los Ángeles, 4 de febrero (LaOpinión).- Con el objetivo de evitar más confrontaciones con los ciudadanos de Minnesota derivadas de los operativos para detener a extranjeros carentes de estatus legal, Tom Homan, director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), anunció que 700 agentes federales abandonarán el estado gobernado por el demócrata Tim Walz.

Sin embargo, el aguerrido republicano dejó en claro que el gobierno federal continuará adelante con la agenda de deportaciones masivas ordenada por el Presidente Donald Trump.

“Si estás en el país sin documentos, no estás descartado. Seamos claros: el Presidente Trump tiene la firme intención de lograr deportaciones masivas durante su administración, y las medidas de control migratorio continuarán a diario en todo el país”, señaló en conferencia de prensa.

La ola de protestas generada por la muerte de dos civiles a merced de agentes federales durante operativos en busca de migrantes puso a la ciudad de Minneapolis bajo la mira, no sólo en Estados Unidos, sino del mundo entero, exhibiendo lo divididos que se encuentran sus ciudadanos con respecto a la estrategia empleada por el gobierno federal para evitar al arribo de más migrantes al país.

Por ello, desde Washington se optó por remover a Gregory Bovino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, y en su lugar enviar a Minnesota a Tom Homan, quien se comprometió a destensar la situación.

“He venido buscando soluciones. Y me quedaré [en Minneapolis] hasta que se haya resuelto el problema. Nuestra retirada dependerá de la colaboración que encontremos. Un detenido más en la cárcel equivale a menos agentes en las calles”, añadió el día en que asumió la nueva misión planteada desde la Presidencia.

Después de varios días de analizar el caso, el "zar fronterizo" advirtió que cualquier migrante, incluso sin antecedentes policiacos, podría ser requerido por las autoridades.

“Quienes no representan una amenaza para la seguridad nacional ni un riesgo para la seguridad pública no están exentos de las medidas de control migratorio. Si se encuentran en el país sin autorización, no están exentos de responsabilidad”, subrayó.

Asimismo, Homan enfatizó que cerca de dos mil agentes de control de migración del Departamento de Seguridad Nacional permanecerán en Minnesota para seguir adelante en los próximos días con los operativos de detención de más migrantes buscados por el gobierno federal.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPOINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Explora más en estos temas
Donald Trump Estados Unidos ICE Migración
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
La Opinión

La Opinión

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Nadie escapa de la guerra del narco

"Células de sicarios se convirtieron en bandas de secuestradores, y las casas de seguridad en las que...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

La inteligencia artificial y el mundo del trabajo

"Según datos del FMI, entre el 40 y el 60 por ciento de los empleos en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Pedregal de Santo Domingo, ejemplo de territorialidad

"Si la administración logra sostener este ritmo de modernización, la piedra volcánica de Santo Domingo dejará de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

El golpe invisible y las teorías conspirativas de Peter Schweizer

"Sin evidencia, Schweizer argumenta que actores internos y externos han explotado y manipulado los flujos migratorios para...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

La nueva fiebre del oro
Por Mario Campa

La nueva fiebre del oro

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos

La Barredora barrió con Adán Augusto
Por Álvaro Delgado Gómez

La Barredora barrió con Adán Augusto

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?

Como en un acto de magia
Por Alejandro Páez Varela

Como en un acto de magia

La tormenta perfecta
Por Muna D. Buchahin

La tormenta perfecta

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda
Por Juan Carlos Monedero

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

+ Sección

Galileo

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

Un estudio revela cuál es el método más eficaz para dormir.

Un estudio revela el método más eficaz para dormir sin ayuda de ruido blanco o rosa

El nanosatélite Gxiba-1 fue puesto en órbita de manera exitosa este martes para cumplir la misión por la que fue desplegado: el monitoreo de los volcanes.

UPAEP crea nanosatélite Gxiba-1 para monitorear volcanes activos; ya está en órbita

Un paciente con ceguera total, causada por un daño irreversible en el nervio óptico, recuperó parcialmente la visión natural al participar en un ensayo clínico.

Paciente ciego recupera visión parcial tras recibir estimulación cerebral en ensayo

La odontóloga María Eugenia Chamorro explicó que el precio de una pasta de dientes no necesariamente determina el resultado de dicho producto en las personas.

Una odontóloga revela las diferencias entre una pasta de dientes cara y una barata

El Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra publicó un estudio que descubrió que la sangre seca sirve para diagnosticar infecciones.

Sangre seca sirve para diagnosticar infecciones aún con años de antigüedad: estudio

Investigadores del IPN crearon un biosensor que detecta infecciones por Helicobacter pylori, bacteria asociada con gastritis, úlceras y cáncer de estómago.

El IPN trabaja en biosensor para ayudar en detección de gastritis y cáncer estomacal

Un estudio halló que, ante la falta de glucosa, las células tumorales del cáncer de pulmón responden liberando la proteína LIF, lo que aumenta la agresividad.

Un estudio descubre que cáncer de pulmón utiliza falta de glucosa para fortalecerse

Revelan una dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto durante semanas

Científicos revelan dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto

Las personas más activas de noche corren mayores riesgos cardiovasculares.

Estudio revela cuál es el impacto en el corazón para quienes son más activos de noche

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Precio del centenario de oro y onza de plata
1

Precios del centenario de oro y la onza de plata se desploman tras "lunes negro"

La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre.
2

¿Qué se celebra el 5 de febrero en México?

Datos Biométricos
3

CURP Biométrica en Edomex 2026: ¿Dónde y cómo tramitarla en Naucalpan?

Adán Augusto López cierra filas y descarta daño a aspiraciones de Andrea Chávez en Chihuahua.
4

"Andrea Chávez va a ser candidata y Gobernadora de Chihuahua", asegura Adán Augusto

Carlos Aceves del Olmo anunció que no se reelegirá en la dirigencia de la CTM. Tras 10 años, deja el cargo pidiendo una sucesión donde prevalezca la unidad.
5

Aceves del Olmo suelta la CTM, el brazo obrero del PRI, después de una década

Oro y plata
6

Precio del oro y la plata rebotan tras desplome de la última semana

Departamento de Justicia publica nuevos archivos sobre el caso Epstein.
7

RADICALES ¬ Salinas, Zedillo, Salinas Pliego... ¿Cómo se enredó Epstein con México?

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) se burló del manifiesto del Frente Democrático, en el que —sin conocer la Reforma Electoral— se acusa un regreso al autoritarismo.
8

Sheinbaum ríe del Frente: El desafuero, el fraude en 2006 y... ¿hablan de democracia?

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
9

ENTREVISTA ¬ No hay ninguna duda, Tren Interoceánico iba a exceso de velocidad: Lara

Condenado a cadena perpetua el hombre que intentó disparar a Trump en su campo de golf.
10

Hombre que intentó matar a Trump, la segunda ocasión, recibe cadena perpetua en EU

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.
11

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

México y Estados Unidos (EU) lanzaron un plan para asegurar el suministro de minerales críticos, vitales para la tecnología, seguridad y transición energética.
12

México y EU organizan red propia de minerales críticos. Quien domina, hoy, es China

La nueva fiebre del oro
13

La nueva fiebre del oro

curp 2026 renapo
14

CURP biométrica en el Edomex: Dónde tramitarla en Ecatepec, Neza y Tlalnepantla

Elementos de la SSC-CdMx detuvieron a Jorge "N" y Édgar Josafath "N", padre y primo, respectivamente, de "El Tortas", fundador de la Anti Unión Tepito.
15

La SSC-CdMx detiene a papá y primo de "El Tortas", fundador de la Anti Unión Tepito

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Con el objetivo de evitar más confrontaciones en Minnesota, Tom Homan, director interino del ICE, anunció que 700 agentes federales abandonarán el estado.
1

ICE anuncia que 700 agentes federales dejarán Minnesota para evitar más confrontación

Ebrard destaca portafolio de inversión de más de 406 mil mdd en dos mil proyectos.
2

El portafolio de inversiones en México alcanza 406,800 mdd y 2,539 proyectos: Ebrard

Carlos Aceves del Olmo anunció que no se reelegirá en la dirigencia de la CTM. Tras 10 años, deja el cargo pidiendo una sucesión donde prevalezca la unidad.
3

Aceves del Olmo suelta la CTM, el brazo obrero del PRI, después de una década

Condenado a cadena perpetua el hombre que intentó disparar a Trump en su campo de golf.
4

Hombre que intentó matar a Trump, la segunda ocasión, recibe cadena perpetua en EU

Claudia Sheinbaum Pardo asistió este día a la Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, en la que invitó a empresarios a invertir en el desarrollo del país.
5

Sheinbaum invita a empresarios a invertir; "México tiene certidumbre", asegura

México y Estados Unidos (EU) lanzaron un plan para asegurar el suministro de minerales críticos, vitales para la tecnología, seguridad y transición energética.
6

México y EU organizan red propia de minerales críticos. Quien domina, hoy, es China

Elementos de la SSC-CdMx detuvieron a Jorge "N" y Édgar Josafath "N", padre y primo, respectivamente, de "El Tortas", fundador de la Anti Unión Tepito.
7

La SSC-CdMx detiene a papá y primo de "El Tortas", fundador de la Anti Unión Tepito

Las ventas de crudo y petrolíferos a Cuba sumaron 496 millones de dólares en 2025, apenas 0.1 por ciento de los ingresos totales de Petróleos Mexicanos (Pemex).
8

Sólo tenemos un contrato con Cuba desde 2023: Pemex; es muy formal en sus pagos, dice

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.
9

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) se burló del manifiesto del Frente Democrático, en el que —sin conocer la Reforma Electoral— se acusa un regreso al autoritarismo.
10

Sheinbaum ríe del Frente: El desafuero, el fraude en 2006 y... ¿hablan de democracia?

Oro y plata
11

Precio del oro y la plata rebotan tras desplome de la última semana

Pemex eleva 34 por ciento su inversión para 2026.
12

La deuda de Pemex, que es “herencia maldita” de Calderón y Peña, se reduce 20%