ICE anuncia que 700 agentes federales dejarán Minnesota para evitar más confrontación

El Presidente Trump enfrenta protestas masivas en el estado, las cuales se desataron por el asesinato de Renee Good y Alex Pretti a manos del ICE.

Por Evaristo Lara

Los Ángeles, 4 de febrero (LaOpinión).- Con el objetivo de evitar más confrontaciones con los ciudadanos de Minnesota derivadas de los operativos para detener a extranjeros carentes de estatus legal, Tom Homan, director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), anunció que 700 agentes federales abandonarán el estado gobernado por el demócrata Tim Walz.

Sin embargo, el aguerrido republicano dejó en claro que el gobierno federal continuará adelante con la agenda de deportaciones masivas ordenada por el Presidente Donald Trump.

“Si estás en el país sin documentos, no estás descartado. Seamos claros: el Presidente Trump tiene la firme intención de lograr deportaciones masivas durante su administración, y las medidas de control migratorio continuarán a diario en todo el país”, señaló en conferencia de prensa.

JUSTICE FOR ALEX PRETTI AND RENEE GOOD! Tens of thousands are in the streets of Minneapolis once again to show Trump, ICE and CBP that the people won’t be scared into silence. The people will continue to shut it down! pic.twitter.com/LKYptShF33 — Party for Socialism and Liberation (@pslnational) January 25, 2026

La ola de protestas generada por la muerte de dos civiles a merced de agentes federales durante operativos en busca de migrantes puso a la ciudad de Minneapolis bajo la mira, no sólo en Estados Unidos, sino del mundo entero, exhibiendo lo divididos que se encuentran sus ciudadanos con respecto a la estrategia empleada por el gobierno federal para evitar al arribo de más migrantes al país.

Por ello, desde Washington se optó por remover a Gregory Bovino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, y en su lugar enviar a Minnesota a Tom Homan, quien se comprometió a destensar la situación.

“He venido buscando soluciones. Y me quedaré [en Minneapolis] hasta que se haya resuelto el problema. Nuestra retirada dependerá de la colaboración que encontremos. Un detenido más en la cárcel equivale a menos agentes en las calles”, añadió el día en que asumió la nueva misión planteada desde la Presidencia.

Después de varios días de analizar el caso, el "zar fronterizo" advirtió que cualquier migrante, incluso sin antecedentes policiacos, podría ser requerido por las autoridades.

“Quienes no representan una amenaza para la seguridad nacional ni un riesgo para la seguridad pública no están exentos de las medidas de control migratorio. Si se encuentran en el país sin autorización, no están exentos de responsabilidad”, subrayó.

Asimismo, Homan enfatizó que cerca de dos mil agentes de control de migración del Departamento de Seguridad Nacional permanecerán en Minnesota para seguir adelante en los próximos días con los operativos de detención de más migrantes buscados por el gobierno federal.

