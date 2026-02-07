El Gobierno de EU quiere ahora deportar a Liam, el niño que el ICE usó como "carnada"

Alfonso López Dávila

07/02/2026 - 1:33 pm

Tras la liberación ordenada por un juez federal, el gobierno de Estados Unidos reactivó su ofensiva legal para intentar sacar del país al menor y a su padre.
Tras la liberación ordenada por un juez federal, el gobierno de Estados Unidos reactivó su ofensiva legal para intentar sacar del país a Liam y a su padre.

Tras la liberación ordenada por un Juez federal, el gobierno de Estados Unidos reactivó su ofensiva legal para intentar sacar del país a pequeño y a su padre.

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- El Gobierno de Estados Unidos busca acelerar la deportación de Liam Conejo Ramos, un niño ecuatoriano de cinco años cuya detención el mes pasado en Minneapolis desató indignación nacional e internacional. De acuerdo con The New York Times, abogados del Gobierno federal presentaron una moción para agilizar su expulsión del país, una acción que la defensa calificó como “extraordinaria” y posiblemente “de represalia”.

La imagen del menor, usando un sombrero de conejo mientras era retenido por agentes federales durante un operativo migratorio, dio la vuelta al mundo y se convirtió en símbolo de la ofensiva migratoria impulsada por la Administración de Donald Trump.

En entrevista con The New York Times, Danielle Molliver, abogada de inmigración que representa a Liam y a su padre, Adrian Conejo Arias, confirmó la presentación de la moción y advirtió sobre la rapidez con la que el gobierno está actuando. Una audiencia sobre el caso fue programada para este viernes, y la defensora legal adelantó que solicitará más tiempo para preparar el caso de asilo de la familia.

Según explicó Molliver al diario estadounidense, padre e hijo ingresaron legalmente a Estados Unidos en diciembre de 2024 a través de un programa humanitario. No obstante, el Departamento de Seguridad Nacional ha sostenido que Conejo Arias entró al país de manera irregular. The New York Times informó que la dependencia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La detención de Liam provocó protestas en Minneapolis y en otras zonas de las Ciudades Gemelas, donde activistas y ciudadanos expresaron su apoyo a las familias migrantes afectadas por el endurecimiento de la política migratoria federal. El periódico neoyorquino documentó que el niño y su padre fueron trasladados rápidamente al centro de detención de Dilley, Texas, donde imágenes captadas por drones mostraron a decenas de migrantes protestando por las condiciones de detención de Liam y otros menores.

Hace menos de una semana, Liam y su padre regresaron a su casa en Minnesota luego de la intervención de legisladores estatales, abogados y defensores de derechos humanos. Un juez federal ordenó su liberación en una resolución que, según The New York Times, calificó su detención como “la imposición de crueldad”.

Un Juez federal de EU bloqueó la posible deportación de Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años de edad, y de su padre, quienes fueron detenidos en Minnesota.
Un Juez bloqueó la deportación de un niño de cinco años y su padre, detenidos por el ICE en Minnesota. Foto: X @RepJimmyGomez

Pese a ello, el intento de acelerar su deportación se inscribe en una estrategia cada vez más común contra solicitantes de asilo. Desde octubre, abogados del gobierno han pedido con mayor frecuencia a jueces de inmigración que desestimen casos sin audiencias, argumentando que los solicitantes pueden pedir asilo en terceros países con los que Estados Unidos ha negociado acuerdos recientes, como Honduras y Uganda.

“Están actuando muy rápido”, dijo Molliver al Times. “Su deportación podría ocurrir en cuestión de semanas”.

El caso de Liam Conejo Ramos, concluye el diario, se ha convertido en un emblema del impacto humano de las políticas migratorias actuales y ha reavivado el debate sobre el trato que reciben los niños migrantes en Estados Unidos.

Alfonso López Dávila

Alfonso López Dávila

Escribo sobre temas de interés social, salud, política y deportes. Apasionado del futbol, el cine de superhéroes, la ciencia ficción y las películas de Rocky.

