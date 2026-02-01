FOTO ¬ Liam y su padre regresan a casa luego de ser liberados del centro de detención

El demócrata Joaquín Castro compartió imágenes del pequeño con su papá. Por fin los dos se encuentran en su casa, ubicada en Minnesota.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- Liam Conejo Ramos, niño de cinco años, y su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, quienes fueron detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) el pasado 20 de enero en Minneapolis, ya están libres. El sábado salieron del centro de detención de Dilley, confirmó Joaquín Castro, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (EU).

"Ayer, Liam, de cinco años, y su padre, Adrián, fueron liberados del centro de detención de Dilley. Los recogí anoche y los acompañé de regreso a Minnesota esta mañana", informó Castro a través de su cuenta de X, antes Twitter.

En la publicación, aseguró que "Liam ya está en casa", "con su sombrero y su mochila", algo que pudo constatar con unas fotografías del niño, en donde aparece en compañía de su padre.

"Gracias a todos los que exigieron la libertad de Liam. No pararemos hasta que todos los niños y sus familias regresen a casa", agregó el representante texano.