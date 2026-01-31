Tim Walz, Gobernador de Minnesota, renuncia a postularse a otro cargo de elección

La Opinión

31/01/2026 - 5:03 am

Tim Walz, Gobernador de Minnesota, renuncia a postularse por otro cargo de elección.

Las declaraciones del demócrata se dan después de que Trump desplegó a la Guardia Nacional en dicho estado, acusándolo de ser un "retrasado mental grave" y de "no hacer nada".

Por Evaristo Lara

Los Ángeles, 31 de enero (La Opinión).- Luego de gobernar a Minnesota durante dos periodos, el demócrata Tim Walz, reconoce haberse desgastado más de lo necesario ante la ofensiva orquestada desde Washington hacia el trabajo que desempeña y por ello asegura nunca más volverse a postular a un cargo de elección.

En cuestión de semanas, el hombre que en 2024 aspiraba a convertirse en Vicepresidente de la nación no sólo renunció a la opción de contender para reelegirse por tercera ocasión como Gobernador, pues ahora su mayor anhelo parece ser alejarse de la política.

Durante una entrevista concedida al canal de televisión MS NOW, Walz expresó su deseo de no contender más por futuros cargos de representación.

“Nunca más me postularé a un cargo electo. Nunca más. Hay otras maneras de servir, y las encontraré”, mencionó.

La desilusión del político demócrata surge después de que el Presidente Donald Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional a Minnesota con el objetivo de detener a inmigrantes carentes de estatus legal a los cuales, entre otras cosas, les atribuye haber participado en un fraude relacionado con cientos de millones de dólares que durante la pandemia fueron destinados al cuidado infantil, esto presuntamente con el respaldado por el gobierno estatal.

“El Gobernador de Minnesota, Tim Walz, es un retrasado mental grave y no hace nada, ya sea por miedo, por incompetencia o por ambas cosas”, señaló en su momento Donald Trump.

"No podría defender a Minnesota de criminales y cínicos": Walz

Ante dicha situación, Tim Walz decidió poner fin a sus aspiraciones de prologar su estancia al frente de Minnesota.

“Cada minuto que dedico a defender mis propios intereses políticos sería un minuto que no podría dedicar a defender al pueblo de Minnesota contra los criminales que se aprovechan de nuestra generosidad y los cínicos que se aprovechan de nuestras diferencias”, señaló el día en que anunció la declinación su campaña.

Lo controversial del asunto es que, durante los operativos de detención de extranjeros carentes de estatus legal, agentes federales mataron a dos civiles en incidentes separados.

A partir de esos acontecimientos, Minneapolis se transformó en una zona de protestas llevadas a cabo por un grupo de personas renuentes a la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado, la cuales derivaron en enfrentamientos.

Ante dichos incidentes, el Gobernador Walz expresó que los ciudadanos se están viendo afectados de manera indirecta por la campaña orquestada desde Washington en su contra, lo cual fortalece su posición de no intentar reelegirse como inicialmente lo había planteado.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

La Opinión

La Opinión

