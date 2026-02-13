El gobierno de Trump emite licencias para que 5 petroleras de EU operen en Venezuela

La autorización del Tesoro fue emitida cinco semanas después de la operación militar con la que Estados Unidos secuestró a Nicolás Maduro en Caracas para trasladarlo a Nueva York.

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos suavizó las restricciones para que empresas estadounidenses puedan operar en el mercado petrolero de Venezuela, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte.

Por medio de dos licencias (para comerciar hidrocaburos y para el uso de aeropuertos y puertos) publicadas en su sitio web, el Tesoro relajó las sanciones endurecidas en 2019, que aún pesan sobre el país caribeño, y permite a cinco empresas estadounidenses reanudar el comercio de petróleo con Venezuela sin sanciones.

Las licencias incluyen condiciones estrictas para evitar beneficios directos al gobierno venezolano, como que cualquier contrato con Petróleos de Venezuela (PDVSA) o el Estado esté regido por leyes estadounidenses y que cualquier disputa se resuelva en tribunales en Estados Unidos.

Estuvimos en la Faja Petrolífera Hugo Chávez y el Complejo José Antonio Anzoátegui junto al secretario de Energía de EE. UU., Christopher Wright, como parte de la agenda energética bilateral. Recorrimos áreas operacionales con Chevron y PDVSA. pic.twitter.com/5M79UmAXi4 — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) February 13, 2026

Además, los pagos a personas bajo sanciones estadounidenses deben hacerse a cuentas designadas por el Tesoro para mantener un "control financiero centralizado".

Uso de puertos y aeropuertos

A su vez, el Tesoro aprobó una licencia que autoriza operaciones relacionadas con puertos y aeropuertos en Venezuela.

El documento permite transacciones "ordinarias y necesarias" para el uso de infraestructura logística, desde el pago de tasas de aterrizaje y servicios aeroportuarios hasta operaciones portuarias, como atracar, siempre que dichas actividades sean indispensables para el transporte y la logística, y no incluyan a personas o entidades sancionadas.

La autorización del Tesoro fue emitida cinco semanas después de la operación militar con la que Estados Unidos detuvo a Nicolás Maduro en Caracas para trasladarlo a Nueva York y acusarlo por cargos relacionados a narcotráfico.

Tras el derrocamiento de Maduro, Trump anunció que empresas petroleras estadounidenses volverán a operar en el mercado petrolero venezolano y que invertirán unos 10 mi millones de dólares para modernizar la infraestructura.

Hasta ahora Chevron era la única petrolera estadounidense con licencia especial para operar en Venezuela.