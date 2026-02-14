El turismo tiene cierre fuerte en 2025; creció 12.3 por ciento en diciembre: Inegi

El aumento en 2025 del ingreso de turistas extranjeros a México se da en el contexto de la estrategia turística presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum el año pasado.

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).- El ingreso de turistas a México aumentó 12.3 por ciento en diciembre de 2025 con respecto a 2024, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según el reporte del Instituto, ingresaron al país 10 millones 132 mil 855 visitantes extranjeros, en diciembre de 2025.

De esa cantidad cinco millones 218 mil 693 fueron turistas extranjeros que se hospedaron en México, mientras que el resto, cuatro millones 914 mil 192 fueron excursionistas, es decir, visitantes de paso.

El Inegi dio a conocer que la derrama económica en diciembre de 2025 fue de tres mil 772 millones de dólares, lo que sería un crecimiento de 1.9 por ciento.

“El gasto que realizaron los turistas internacionales alcanzó tres mil 441 millones de dólares. De esta cantidad, 93.3 por ciento derivó de turistas de internación y 6.7 por ciento, de las y los turistas fronterizos”, detalla el reporte del organismo.

Asimismo, detalló que de la cantidad de más de 10 millones de turistas que visitaron el país en diciembre de 2025, 22 millones 867 mil 222 ingresaron por vía aérea, cuya cifra cayó 1.3 por ciento con respecto a 2024.

Mientras que de manera terrestre ingresaron cuatro millones 504 mil 377 turistas, lo que representó un 15.6 por ciento más que en 2024.

México cierra 2025 con la llega de 47.7 millones de turistas internacionales

El Inegi también informó que nuestro país cerró el año pasado con la llegada de 47.7 millones de turistas internacionales, un crecimiento de 6.1 por ciento con respecto a 2024, cuya cifra fue de 45.3 mil millones de visitantes.

Este reporte da a conocer que los visitantes internacionales aportaron una derrama económica de 34 mil 991 millones de pesos, lo que significó un incremento de 6.2 por ciento con respecto a 2024 .

Portafolio de inversiones en el sector turístico

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó el 14 de febrero de 2025 que su Gobierno tiene la meta de que el país se convierta en el quinto más visitado en el mundo, lo que representará un incremento de 40 por ciento para finalizar su sexenio.

El turismo en #México vive uno de sus mejores momentos: casi 100 millones de visitantes y 47.8 millones de turistas internacionales en 2025. Gracias a artesanas y artesanos, guías, cocineras tradicionales, agentes de viajes y a todas y todos quienes muestran la grandeza de… pic.twitter.com/AZw1oLS72A — Josefina Rodríguez Zamora (@josefinarodzam) February 13, 2026

“Entonces, van a llegar más visitantes y eso nos va a ayudar muchísimo a la generación de empleo, al desarrollo económico y al impulso por supuesto de la gloria y la potencia cultural que somos”, señaló la mandataria federal.

También la Presidenta subrayó el año pasado que se contempla un portafolio de inversión turística nacional y extranjera de más 20 mil millones de dólares para el periodo 2025-2030, acompañada de una estrategia de promoción en más de 14 ferias internacionales, así como el fortalecimiento del ordenamiento de los pueblos mágicos.