"México está de moda": Sectur destaca récord histórico de visitantes internacionales

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que "México está de moda por muchas razones", luego de que la Sectur informara sobre un nuevo récord de visitantes internacionales durante octubre de 2025.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- México alcanzó un nuevo récord histórico en materia de turismo al registrar la llegada de 8.3 millones de visitantes internacionales durante octubre del presente año, hecho que fue celebrado la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien afirmó que el país "está de moda por muchas razones".

"Somos potencia cultural en el mundo, y eso tiene que ver con el legado de grandeza de las grandes civilizaciones que habitaban y se desarrollaban en nuestro territorio mucho antes de la llegada de los españoles", mencionó la mandataria federal durante su conferencia matutina de hoy, donde se brindó un informe sobre la actividad turística en territorio mexicano durante los primeros 10 meses de 2025.

De acuerdo con cifras dadas a conocer por la Secretaría de Turismo (Sectur), el número de visitantes registrado en octubre representa un incremento del 10.7 por ciento respeto al mismo periodo de 2024. Asimismo, se reportó que, de enero a octubre, 79.3 millones de extranjeros ingresaron a México, 13.6 por ciento más que el año pasado.

Al respecto, la Presidenta resaltó que se trata de un reflejo más del gran momento que atraviesa México a nivel político y de reconocimiento cultural, lo cual genera interés a nivel internacional.

“Es algo extraordinario. Los mexicanos debemos sentirnos muy orgullosos de ser mexicanas y mexicanos, y ese orgullo se muestra ante el mundo. Esa es una de las grandes razones o varias de las razones juntas que hacen que México esté de moda y seguimos invitando a que vengan a México, a visitar a nuestro querido México”, mencionó.

Sobre las cifras de turismo, la Secretaria Josefina Rodríguez Zamora detalló que en octubre se tuvo un incremento de 5.8 por ciento en cuanto a turistas internacionales se refiere, al pasar de 36.3 millones en 2024 a 38.4 millones en 2025.

La funcionaria apuntó que existe una diferencia entre visitantes y turistas, pues los visitantes son aquellas personas que no pernoctan, mientras que los turistas sí pasan al menos una noche en el país al que arriban.

Entre otros datos destacó que se incrementó la llegada de turistas provenientes de Italia, Corea del Sur, Canadá, Argentina, China y Estados Unidos (EU), además de que también se registró un alza en el porcentaje de pasajeros internacionales del Tren Maya.

La Secretaria de Turismo también agregó que, de enero a octubre de 2025, un total de 157.2 millones de pasajeros nacionales y extranjeros llegaron a los diferentes aeropuertos de México; es decir, 2.5 por ciento más respecto al año anterior.

Por último, Rodríguez Zamora habló sobre el papel que han jugado las ferias y tianguis internacionales para impulsar el turismo, y recordó que México participará como invitado especial en la edición 2026 de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) a celebrarse en Madrid, España, la cual tendrá lugar del 21 al 25 de enero.