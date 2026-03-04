Precio de los centenarios de oro y las onzas de plata cae este 4 de marzo

04/03/2026 - 8:28 am

Rodrigo Gutiérrez González
Precio del centenario de oro y onza de plata
Diversos factores nacionales e internacionales alteran el precio de las monedas de oro y plata. Foto: Imagen Ilustrativa SinEmbargo.

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El centenario de oro y sobretodo la onza de plata sufrieron una importante caída en su cotización esta mitad de semana.

Ciudad de México, 4 de marzo (SinEmbargo).-Luego que el conflicto en Medio Oriente disparara su precio a inicios de semana, las monedas de oro y plata registró una caída durante las primeras horas de este miércoles entre los vendedores autorizados por el Banco de México (Banxico).

El centenario de oro registró una pérdida de más de tres puntos porcentuales y rompió cotizó en un máximo de 118 mil 500 pesos por pieza.

Mientras que la onza de plata cayó aún más, superando el 10 por ciento de depreciación, con un precio tope de mil 855 pesos por unidad.

Aquí está uno a uno el precio oficial de los centenarios de oro y las onzas de plata entre todos los vendedores autorizados este miércoles 4 de marzo de 2026:

Cuál es el precio de los centenarios de oro y onzas de plata hoy

Oro y plata
Diversos factores tanto nacionales como internacionales afectan el valor de estas piezas. Foto: Imagen Ilustrativa SinEmbargo.

Banorte:

Centenario de oro:

  • 100 mil 275 pesos en compra.
  • 117 mil 368 pesos en venta.

Onza de plata:

  • Mil 343.90 pesos en compra.
  • Mil 855 pesos en venta.

En Banorte el centenario de oro registró una caída de 3 mil 55 pesos en la compra y de 3 mil 97 pesos en la venta desde el lunes pasado. Mientras que la onza de plata retrocedió 134.40 pesos en compra y 136 pesos en venta en el mismo lapso.

BBVA:

Centenario de oro:

  • 103 mil 500 pesos en compra.
  • 118 mil 500 pesos en venta.

Onza de plata:

  • Mil 370 pesos en compra.
  • Mil 685 pesos en venta.

En BBVA, la moneda de oro se vendió con una baja de 500 pesos en compra y 700 pesos en venta en comparación con su precio del inicio de semana. En tanto, la moneda de plata bajó 120 pesos en compra y 145 pesos en venta.

Banamex:

Centenario de oro:

  • 98 mil 900 pesos en compra.
  • 111 mil 900 pesos en venta.

En Banamex, dónde solo tienen centenario de oro, registró una depreciación de 400 pesos tanto en compra como en venta en los últimos tres días.

Banco Azteca:

Onza de plata:

  • Mil 423 pesos en compra.
  • Mil 623 pesos en venta.

En Banco Azteca, que únicamente cuenta con onzas de plata, reportó una baja de 138 pesos en compra y en venta desde el inicio de la semana.

Banregio:

Centenario de oro:

  • 117 mil 314 pesos en venta.

Onza de plata:

  • Mil 617 pesos en venta.

Finalmente, en Banregio, que sólo vende las monedas de estos metales preciosos y no compra, el centenario de oro perdió 4 mil 54 pesos de su valor y la onza de plata hizo lo propio en 189 pesos, en comparación con su cotización del lunes.

¿Dónde se vende el centenario de oro y la onza de plata más barato?

Este miércoles, Banamex se posiciona como el banco con los precios más bajos para el centenario de oro en compra y en venta. En contraste, BBVA registra los precios más altos de compra y Banregio en venta.

En cuanto a la onza de plata, los precios más bajos se encuentran en Banorte para compra y Banregio para la venta. Por otro lado, Banco Azteca exhibe los precios más altos tanto de compra y Banorte para venta.

¿Cuáles con los vendedores autorizados de centenarios de oro y plata?

Monedas de oro y plata
Banxico cuenta con una lista de vendedores autorizados de centenarios de oro y plata. Infografía: SinEmbargo.

Banxico cuenta con una lista de vendedores autorizados de los centenarios de oro y las onzas de plata en el país, esta se encuentra conformada principalmente por sucursales bancarias, pero también por casas de cambio. La lista es la siguiente:

  • Banorte
  • Banregio
  • BBVA
  • Casa de Moneda
  • Mide
  • Soluciones Ecológicas en Metales
  • Monedas Briggs

El centenario de oro y la onza de plata no son las únicas piezas de estos metales preciosos que puedes comprar. En Banxico hay una larga lista de colecciones que puedes consultar y adquirir a través de su página oficial y sucursales.

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Rodrigo Gutiérrez González

Periodista egresado de la FES Acatlán. Trabajo en medios desde hace más de una década. Me gusta molestar a los poderosos.

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