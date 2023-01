“Corcholatas” se abren paso en Morena, y la oposición suma que suma nombres, en CdMx

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).– En 2024, además de la Presidencia de la República se renovará la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. A diferencia de la contienda presidencial, Morena aún no perfila a sus aspirantes para suceder a Claudia Sheinbaum Pardo, mientras los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD) acumulan una lista de posibles candidatos quienes ya han alzado la mano.

El panorama para la oposición es complejo porque la capital del país es un bastión de la izquierda desde 1997, cuando Cuauhtémoc Cárdenas ganó la Jefatura con el PRD, en la primera elección popular de este cargo. Hasta noviembre, una encuesta de El Financiero mostró que independientemente de quién sea la o el aspirante de Morena, suma 45 por ciento de las preferencias electorales; le sigue el PAN con 25 por ciento, el PRI con 14, PRD apenas con el 4 por ciento y Movimiento Ciudadano con 6 por ciento.

Según este sondeo, la alianza entre el PAN, PRI y PRD acumula hasta ahora 43 por ciento de las votaciones, en cambio, una candidatura conjunta entre Morena, los partidos Verde Ecologista (PVEM) y el del Trabajo (PT) tiene 48 por ciento.

Mientras que el 6 de diciembre una encuesta publicada por De Las Heras colocó a Morena con 66 por ciento de las preferencias para gobernar la Ciudad de México y reveló que sólo 7 por ciento de los entrevistados cree que ganará el PAN, el 6 y el 4 por ciento piensan lo mismo del PRI y el PRD respectivamente.

Aunque el sondeo menciona al Secretario de Seguridad Pública capitalino Omar García Harfuch como el político con mejor calificación para ganar –con 66 por ciento de aprobación–, el Jefe de Policía de la capital ha descartado la posibilidad de contender por este cargo.

“Yo quiero ser jefe de la policía de la Ciudad de México y la verdad es un trabajo que no permitiría estar pensado en otra cosa, porque eso es bien importante, si el jefe de la policía o el Fiscal está buscando otra cosa que no es la seguridad, yo creo que quien va a pagar es la ciudadanía, tenemos que estar pendientes y cien por ciento pendientes de donde debemos estar”, dijo en julio pasado a SinEmbargo Al Aire.

Harfuch, quien también ha sido elogiado por la Jefa de Gobierno Sheinbaum Pardo, ha expresado su deseo por ser Secretario de Seguridad federal si la Jefa de Gobierno —una de las favoritas— gana en 2024 la elección presidencial.

De parte del PAN, las senadoras Kenia López, Xóchitl Gálvez, el Alcalde de Benito Juárez Santiago Taboada, Lía Limón, Alcaldesa de Álvaro Obregón, ya han mencionado su interés por Gobernar la capital; también lo hizo el Alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, del PRI.

LAS CARTAS DE LA OPOSICIÓN

La elección de 2021 significó un duro revés a Morena pues aunque había sido el gran bastión del partido guinda, casi la mitad de sus habitantes votó por una opción diferente en la elección pasada, lo que llevó a que perdiera seis alcaldías.

Mientras algunos atribuyeron la derrota al enfado de la ciudadanía por desplome de un tramo elevado de la Línea 12, dentro de Palacio Nacional se señaló como uno de los culpables al Senador Ricardo Monreal, quien ha culpado de esta “intriga palaciega” a la Jefa de Gobierno que lo ha distanciado del Presidente.

En la votación de junio de 2021, casi la mitad de los capitalinos eligió una opción diferente a Morena, lo que reconfiguró el mapa de la Ciudad de México, el cual quedó dividido en dos, donde la alianza “Va por México” (PRI-PAN-PRD) se llevó las alcaldías del oeste y los partidos de izquierda (Morena-PT) las del este.

Uno de los alcaldes que ganó en ese proceso, el de Benito Juárez, Santiago Taboada ya anunció su interés por competir por la Jefatura de Gobierno desde octubre. Antes de ganar dos veces consecutivas la Alcaldía, en 2018 y 2021, Taboada fue Diputado federal (2015-2018) y Diputado de la capital (2012-2015).

Su gestión ha sido criticada por su presunta relación con el llamado Cártel Inmobiliario, cuya operación, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), dejó en la Alcaldía 264 pisos construidos irregularmente de 2008 a la fecha con un valor superior a los 7 mil millones de pesos.

Esta información apunta a que el esquema de corrupción inmobiliaria en la Alcaldía abarca las administraciones panistas de Mario Alberto Palacios Acosta (2009-2012), Jorge Romero (2012-2015), Christian Damián Von Roehrich De La Isla (2015-2018) y Santiago Taboada.

Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó en entrevista con “Los Periodistas” para SinEmbargo Al Aire que hay 43 denuncias ciudadanas y una docena de personas, entre servidores públicos y socios particulares, relacionados con la corrupción inmobiliaria y la asociación delictuosa con empresas fantasma investigadas en Benito Juárez que también se habrían detectado en la administración actual.

Al cuestionarle si en la gestión de Taboada se presentaron situaciones anómalas y presuntamente ilícitas, el funcionario confirmó que sí, “por lo menos en el mismo manejo del tema de las edificaciones, hay edificaciones por encima de los niveles autorizados, hay también elementos igualmente de uso de suelo que se modificó”.

Desde que la Fiscalía hizo públicas las acusaciones, Taboada y el dirigente del PAN, Marko Cortés, acusaron a Morena y al Gobierno de Claudia Sheinbaum de “persecución política” y de usar a la Fiscalía local como “venganza”, pero no han presentado documentación que comprueben que no se usaron contratos fantasma.

La Senadora Xóchitl Gálvez también ha mostrado su interés por gobernar la capital. La empresaria comenzó su carrera política con el PAN en el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), cuando estuvo al frente de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En 2010 compitió por la gubernatura de Hidalgo y en la ciudad ejerció el cargo de Jefa Delegacional de Miguel Hidalgo de 2015 a 2018.

La también Senadora Kenia López Rabadán es otra de las aspirantes. Ella fue Diputada capitalina de 2006 a 2009 por el PAN y Diputada federal de 2009 a 2012. La última encuesta de El Financiero, la de noviembre, la coloca en los últimos lugares como posible aspirante de la alianza con el PAN, PRI y PRD.

Lía Limón, otra de las aspirantes, también fue Diputada en la Asamblea Legislativa de 2009 a 2012 y del Congreso de la Unión de 2015 a 2018. En mayo de 2021, cuando fue candidata a la Alcaldía Álvaro Obregón por la alianza “Va por México”, fue criticada por la entrega de tarjetas que ofrecían apoyos sociales a quienes votaran por ella en las elecciones del 6 de junio.

A la mujer con trayectoria en los gobiernos tanto del PRI como del PAN también le han cuestionado el origen de su patrimonio. El año pasado SinEmbargo informó que la funcionaria cuenta con múltiples bienes inmuebles ubicados en las zonas de mayor plusvalía de la Ciudad de México como Polanco, Santa Fe, San Ángel y en el municipio mexiquense de Valle de Bravo, mismos que fueron obtenidos mediante donación.

Rubalcava, en tanto, es abogado de profesión y ha consolidado su poder en la Alcaldía Cuajimalpa, la cual ha gobernado tres veces con el PRI: primero entre 2012-2015 y luego desde 2018 hasta la actualidad, pues fue reelecto en 2021. Su gestión fue criticada en octubre de 2020 porque empleados de nómina de la demarcación que lidera fueron relacionados con actos delictivos y la banda criminal conocida como Lenin Canchola, por lo que la Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México pidió su comparecencia.

Aunque también ha sido mencionada en diarios nacionales la Alcaldesa Sandra Cuevas, ella no ha confirmado que tenga este interés, sólo ha asegurado en entrevistas que no buscará la reelección en la Alcaldía Cuauhtémoc cuando su cargo termine en 2024.

CANDIDATOS DEL OFICIALISMO, SIN DEFINIRSE

Del otro lado, los políticos morenistas con mayor aprobación para gobernar la capital, de acuerdo con la encuesta de El Financiero de noviembre, son García Harfuch y Clara Brugada, pues suman 36 y 32 por ciento de aprobación, respectivamente. Le siguen Rosa Icela Rodríguez y Martí Batres, con 31 y 30 por ciento. Debajo de ellas y ellos están Mario Delgado y Santiago Nieto, con 25 y 21 por ciento de opinión positiva.

La trayectoria de Rosa Icela Rodríguez destaca porque se desempeñó como Secretaria de Gobierno de Sheinbaum durante sus primeros tres años en la capital, después se integró al Gabinete federal, aunque en la capital también acompañó las gestiones de Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera.

En mayo pasado, en una plática con Los Periodistas, programa de SinEmbargo Al Aire, fue cuestionada precisamente sobre la posibilidad de ser una de las abanderadas de Morena en 2024 a la Jefatura de Gobierno, a lo que respondió:

“Estoy muy abocada al trabajo que nos ha encargado el señor Presidente. Yo no soy corcholata nacional, estoy abocada al tema de seguridad y voy a hacer en todo caso lo que diga el señor Presidente, yo estoy abocada en seguridad, es una gran problemática y no me puedo distraer en otras cuestiones”.