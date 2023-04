Un fogón, una licuadora, un comal. No más. Con eso Doña Ángela ha conquistado YouTube

Ciudad de México, 1 de abril (SinEmbargo).- Un sencillo fogón en vez de estufa, una licuadora, un comal, algunas ollas e ingredientes que cualquier persona podría tener en su cocina, son las herramientas con las que Doña Ángela, quien vive en Michoacán, logró conquistar miles de corazones a través de su canal de YouTube De Mi Rancho a Tu Cocina, mismo que comenzó a publicar videos el 19 de agosto de 2019.

Han pasado alrededor de cuatro años desde que inició ese espacio dedicado a enseñar recetas de cocina mexicana, a través de los cuales se ha ganado la admiración de infinidad de internautas, para muestra de ello basta con ver sus 4.27 millones de seguidores en su canal de YouTube, el cual registra más de 437 millones de visitas.

Tal ha sido el impacto que ha causado Doña Ángela con su canal, en el cual ha publicado aproximadamente 389 videos, que el pasado 7 de marzo participó en el Conversatorio Mujeres que Inspiran, que el municipio de Marqués, en Querétaro, organizó con motivo del Día de la Mujer que se celebra el 8 de marzo, al que acudieron mil 750 invitados.

Además, en 2020 fue nombrada como una de las 100 mujeres más poderosas de México por la revista Forbes y el 16 de septiembre de 2022, durante el desfile por el día de la independencia recibió la medalla al mérito ciudadano por parte del Ayuntamiento de Ario de Rosales, Michoacán.

Ángela Garfias Vázquez, mejor conocida como Doña Ángela, nació el 12 de agosto de 1951, en la comunidad de Pablo Cuin, en el municipio de Ario, Michoacán, y según ha relatado fue su madre quien la enseñó a cocinar desde que era pequeña, lo que le ha servido para poder presentar una extensa variedad de recetas, las cuales destacan por su sencillez.

Esta sencillez al momento de cocinar, e incluso al momento de grabar, ya que el contenido es capturado con la cámara de un celular, es parte importante del impacto que tiene entre la comunidad que conforma la plataforma de YouTube, con la que ha ganado miles de seguidores, quienes prefieren el contenido de Doña Ángela por sobre otras opciones culinarias, como las que ofrecen chefs de talla internacional.

Por ejemplo, en septiembre de 2022, se dio a conocer que De mi Rancho a tu Cocina se posicionó en el cuarto lugar de los canales más vistos a nivel internacional, según el ranking de la plataforma Latinometricsm, superando a personajes como el chef Gordon Ramsay, quien se encontraba en el lugar número siete; de la presentadora estadounidense Martha Stewart, quien logró el escaño número 11; y del canal New York Times Cooking que ostentaba la posición número 10.

Por ello, calificaron a Doña Ángela como una “superestrella de YouTube latinoamericano”. “Sus videos obtienen más vistas que algunas de las figuras más reconocidas de la cocina, incluidos Martha Stewart y Gordon Ramsay”, destacó la plataforma de medición.

Además de que universidades lo estarían utilizando para la enseñanza del español. “Las escuelas también han utilizado videos de Doña Ángela para la enseñanza del idioma. Una universidad sueca citó su canal como un medio para que los inmigrantes se vuelvan a conectar con su cultura cuando están lejos de casa”, indicó Latinometricsm.

(1/9) Gordon Ramsay and Martha Stewart are being outperformed by Doña Angela, a grandma from rural Mexico and her daughter’s phone camera. pic.twitter.com/bsj9J6XJs2

— Latinometrics 📊 (@LatamData) September 7, 2022