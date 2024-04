Samuel usa un Tesla “prestado” para hacer campaña por MC y en recorridos oficiales

Ciudad de México, 1 de abril (SinEmbargo).– “La primera y única Cybertruck en toda América Latina.. en Monterrey, papá”, así ha presumido el Gobernador de Nuevo León, el emecista Samuel García Sepúlveda, el vehículo marca Tesla de 1.9 millones de pesos que le “prestó un cuate”, y que él ha empleado para acudir a actos oficiales y a las campañas de Jorge Álvarez Máynez, aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, y de su esposa Mariana Rodríguez Cantú, candidata del mismo partido a la Alcaldía de Monterrey.

El magnate Elon Musk anunció el año pasado la construcción de la gigafábrica de la nueva generación de vehículos eléctricos Tesla en Nuevo León. El Gobierno mexicano había adelantado que serían alrededor de cinco mil millones de dólares para la construcción de la gran manufactura de los vehículos eléctricos de nueva generación. Samuel García ha presumido la inversión de esta firma y ahora ha viajado en un vehículo de esta marca que le fue “prestado”, lo cual podría implicar un conflicto de interés.

“Debe de decir quién pompó y luego, todo lo demás, los permisos y todas las autoridades que están siendo omisas para que pueda, tan visiblemente, violar un montón de disposiciones de tránsito, de vialidad, de importación y que los demás ciudadanos no lo pueden hacer, si lo hacen van y le retiran el carro. Creo que esas cosas que pasamos por alto y que luego nos estamos quejando cuando explota ya todo el tema que nos rebasa, la cultura de la ilegalidad y que los ciudadanos decimos ‘mira que padre’, no, no está padre, está bien si alguien puede comprarse eso y comprarse dos o comprarse 10, no hay ningún problema, el problema es cuando lo haces por encima de la Ley”, denunció Juan Manuel Ramos, director general de la organización Redes Quinto Poder.