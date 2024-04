ENTREVISTA ¬ El plan de Claudia funcionará, pero con juzgadores y fiscalías: Buchain

La candidata de la izquierda Claudia Sheinbaum presentó esta tarde su propuesta anticorrupción denominada “Fortalecimiento de la Democracia y Gobierno Honesto”, la cual plantea hacer del combate a la corrupción una política de Estado, convocar a un acuerdo nacional anticorrupción, crear una agencia federal anticorrupción y rediseñar a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Ciudad de México, 1 de abril (SinEmbargo).- La propuesta de combate a la corrupción presentada por la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, funcionará solo si los jueces y fiscalías de todo el país están dispuestas a generar un cambio, afirmó Muna Dora Buchahin, experta anticorrupción y Examinadora de Fraude Certificada (CFE).

En entrevista con “Los Periodistas”, Muna Dora Buchahin, quien acompañó este día a Claudia Sheinbaum en la presentación de su plan anticorrupción, señaló que para generar dicho cambio en las instituciones es necesario que quienes están a cargo se comprometan para que esto ocurra.

“Sí necesitamos realmente transparencia e integridad, necesitamos hacer un cambio de fondo y este empieza con que de veras lo crean los que están a cargo de esas instituciones porque si piensan que va a cambiar todo para seguir igual entonces va a ser muy difícil luchar contra este monstruo que tenemos en frente”.

La auditora forense recalcó que a pesar de la voluntad de muchos por generar un cambio, esta tarea será complicada sin el apoyo de cada una de los jueces y de cada una de las personas que laboran en las fiscalías.

“Sino entran a esa coordinación obligada las áreas de inteligencia de las fiscalías va a ser muy difícil porque no necesitan las fiscalías que les instruyan cómo hacer su trabajo, si ellos tienen las herramientas, si tienen al personal idóneo que garantice una investigación eficaz de delitos de corrupción, si de veras quieren recuperar los activos lo pueden hacer, el tema es que no lo han querido hacer”.

Esta tarde, Claudia Sheinbaum presentó su propuesta anticorrupción denominado “Fortalecimiento de la Democracia y Gobierno Honesto”, la cual plantea hacer del combate a la corrupción una política de Estado, convocar a un acuerdo nacional anticorrupción, crear una agencia federal anticorrupción y rediseñar a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Javier Corral Jurado, expanista recientemente incorporado al equipo de Sheinbaum, explicó los ocho puntos del plan de combate a la corrupción, los cuales son: garantizar un enfoque de derechos humanos; impulsar un acuerdo nacional para un buen Gobierno, crear la Agencia Federal Anticorrupción; rediseñar la Secretaría de la Función Pública; el modelo nacional para investigar delitos de corrupción; enfrentar la corrupción en cadena seguridad-justicia; mejores contrataciones públicas y transparentes; y criterios generales de la estrategia anticorrupción.

Por su parte, Claudia Sheinbaum mencionó que no es suficiente tener personas honestas en el Gobierno, pero sí indispensable.

“¿Qué tenemos que hacer hacia adelante? Basta exclusivamente con gobernantes honestos, hay que decir que con gobernantes deshonestos no puede haber gobiernos honestos. No puede conducir un Gobierno honesto quien tiene una historia de corrupción y conflicto de interés. No puede conducir un Gobierno honesto quien ni siquiera tiene transparencia en sus declaraciones patrimoniales. No es suficiente, pero sí indispensable, que quien conduzca el Gobierno de la República, el Gobierno de un estado, el Gobierno de la Ciudad de México, sea una persona con historia de honestidad”, declaró.

Al respecto, Muna Dora Buchain aseguró que no basta que los servidores públicos sean honestos, sino que también sea gente competente que esté a la altura de las circunstancias.

“Si hablamos de los servidores públicos son imprescindibles los mejores perfiles, necesitamos que sean honestos, pero eso no es suficiente, no es suficiente porque la honestidad no te garantiza competencia. La competencia significa que sea alguien que va a tener la posibilidad de mejorar esa institución a la que llegó de ser inclusivo, de ponerla a la altura de las circunstancias que requiere el país y no estar haciendo más de lo mismo”.

Buchain señaló que la propuesta de Claudia Sheinbaum “es un paso relevante porque es abierto a la tolerancia, al respeto al pensamiento de otras voces que articulan, discuten, confrontan y en un marco de respeto y con compañeros expertos, se logró establecer un proyecto”.

La especialista mencionó que existe un compromiso real a partir de que cambie esta situación en el país, a través de contemplar un acuerdo, pues está la voluntad política y se deja abierta la posibilidad de que todos sean investigados y sancionados en su caso.

“Yo creo que este proyecto va más allá, va en un rediseño institucional, va en establecer mecanismos genéricos y transversales de origen federal, va en una profesionalización en serio, con una política de prevención-sanción […] Nombrar titulares idóneos que tengan el conocimiento en cada una de las áreas porque sí se requiere una gran mejora en el bienestar público, no nada más en la administración”.

Finalmente, la auditora dijo que la fiscalización debe ser abierta, sin límites de tiempo, con una estrategia articulada, “que acabando de auditar cualquier área inmediatamente se publique el informe. No necesitamos actos protocolarios, necesitamos resultados, y en esos resultados necesitamos regresarle la dignidad a cada una de las auditorías estatales que esta pandilla les arrebató”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado