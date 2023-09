Sheinbaum: no creo en demoler casas, pero sí en denunciar corrupción inmobiliaria

Xóchitl Gálvez se ha negado en las últimas horas a explicar sus bienes a pesar de ser servidora pública, argumentando que se trata de un asunto privado; el Gobierno panista de la Alcaldía Miguel Hidalgo, donde se ubica la casa de la Senadora en la Ciudad de México, confirmó esta semana que no tramitó los permisos necesarios.

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).– Claudia Sheinbaum, la Coordinadora de la Defensa de la Transformación, virtual candidata presidencial de Morena, aseguró este viernes que ella está “en contra de demoler casas” y a favor de “hacerlas”, así como también de “denunciar la corrupción inmobiliaria“, luego de que se dieran a conocer diversas irregularidades en la construcción de la casa de Xóchitl Gálvez Ruiz, virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, no es legal, ni su ocupación ni su construcción, pues no cuenta con los permisos correspondientes.

“Yo estoy a favor de hacer casas, no de demolerlas, como hice en la Ciudad de México”, señaló Sheinbaum en sus redes sociales. “También estoy a favor de denunciar la corrupción inmobiliaria, como hice en la Ciudad de México. La casa que me preocupa y ocupa es la casa de todos y todas”, añadió.

Gálvez había acusado un día antes a Sheinbaum directamente de que la “idea” salió de su equipo de campaña. “Mándenla a demoler aunque todo esté en orden”, insistió. Pero el Gobierno panista de la Alcaldía Miguel Hidalgo, donde se ubica la casa de la Senadora en la Ciudad de México, lo confirmó a Reforma esta semana.

AMLO, EN CONTRA DE LA DEMOLICIÓN

Apenas el jueves, el Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó el llamado del partido Morena de la Ciudad de México a demoler la casa de Xóchitl Gálvez. “Por ejemplo, están hablando de la destrucción de la casa que se construyó supuestamente sin papeles, sin permisos y que hay que destruir la casa de quien es representante del movimiento. No, no, no. Ni quemar libros, ni utilizar la picota, ni el marro para destruir nada y vernos como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir. Nosotros padecimos mucho eso cuando estábamos en la oposición. Por eso era el peligro para México”, aseguró.

Desde Palacio Nacional, López Obrador afirmó que las y los integrantes de su movimiento, así como sus simpatizantes no pueden y no deben hacer ese tipo de cosas, ya que hacer lo mismo que sus adversarias y adversarios, sería ir en contra de sus principios.

“No debe haber campañas de linchamiento porque nosotros padecimos eso. Es más, todavía, pero no vamos a responder de la misma manera. Yo respeto mucho a quienes sostienen el mandamiento de la ley del talión, de ojo por ojo y diente por diente, yo no creo en eso”, destacó.

El martes pasado, la Senadora del Partido Acción Nacional (PAN) mostró su molestia cuando, en conferencia de prensa, le preguntaron sobre las dudas que existen con sus propiedades. “Es un asunto privado”, atajó. Se negó a confirmar que Mariana Gómez del Campo, sobrina del expresidente Felipe Calderón, le compró un departamento que había prometido regalar a la beneficencia pública.

Cuando era Delegada de la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la capital mexicana, Gálvez, una empresaria de 60 años de edad, ofreció regalar el departamento que ocupaba y que era de su propiedad si abandonaba ese cargo por buscar otro. Gálvez renunció a su puesto para aspirar a otro mejor: irse al Senado. Pero no está claro si cumplió su promesa de regalar el producto de la venta de su departamento. Ayer, el partido político Morena pidió demoler la casa de la panista en la actualidad luego de que se dio a conocer que no es legal, ni su ocupación ni su construcción, pues no cuenta con los permisos correspondientes. Gálvez Ruiz desocupó el departamento que vendió Gómez del Campo y se fue a vivir a esa propiedad, que compró con un crédito millonario liquidado en apenas un año.

XÓCHITL DICE QUE SE TRATA DE UN “ASUNTO PRIVADO”

Xóchitl Gálvez se ha negado en las últimas horas a explicar sus bienes a pesar de ser servidora pública, argumentando que se trata de un asunto privado. Sin embargo, cuando José Ramón López Beltrán y su esposa fueron acusados de supuesto conflicto de interés por rentar una casa en el extranjero presuntamente propiedad de un contratista del Gobierno federal, la Senadora montó una campaña por distintos medios para exhibirlo. López Beltrán es hijo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero es un privado. Ha estado alejado del servicio público en estos años. Pero Gálvez consideró, entonces, que el vínculo familiar era suficiente para atacarlo políticamente.

“Es un asunto privado, ¿no?”, comentó ese día sobre de su propio caso y se retiró del micrófono, y sus compañeros de bancada dieron por terminada la conferencia.

La Senadora tuvo que hablar luego de que un reportero la cuestionara sobre el tema. “A ver, se hizo una donación privada al Colegio Salesiano, se están construyendo unos laboratorios”, detalló.

“No voy a decir más porque es una donación privada, se cumplió. Otra parte mi marido aportó. ¿Pues no dice el Presidente que soy una empresaria millonaria? ¿No puedo tener una casa que vale nueve millones 700 mil pesos? Es todo lo que tengo”, afirmó ante la prensa.

En su breve intervención, la virtual candidata presidencial de la oposición sostuvo que “realmente no hay dinero ilícito”. “Lo que tengo lo he ganado producto de mi trabajo. Como no le funcionó lo otro, ahora saca esto”, sugirió Gálvez Ruiz.

“Vivo en una colonia de clase media. No es nada extraordinario y la compré con recursos lícitos. Cuando la autoridad me requiera, le daré la información a la autoridad”, explicó.

—Para esa donación, ¿hubo un contrato de compraventa con Mariana Gómez del Campo como se evidenció en este video? —insistió el periodista.

—Yo le puedo vender la casa a quien quiera, ¿no? Y no tiene por qué ser público a quién se la vendí. Esa es información confidencial. Entonces se vendió la casa. Una parte se donó y otra parte fue para mí, pero ese es un tema privado. ¿Sale? Gracias —contestó la abanderada del Frente Amplio por México.

Al día siguiente, Gálvez, volvió a hablar sobre el tema durante una conferencia de prensa ofrecida desde el Senado de la República, ocasión en la que señaló que sus simpatizantes le “abrirían su casa” si llegaran a tirar la suya.

“Las dictaduras empiezan por quitarles su casa a los opositores. Si no, pregúntenle a Daniel Ortega [Presidente de Nicaragua], que hace unos días le quitó a la escritora Gioconda Belli su casa. Y estoy segura que si me tiran mi casa, millones de mexicanos me van a abrir la suya”, expresó ayer en la mañana.

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México se encuentra en Michoacán, donde recibió el apoyo de liderazgos locales y contó con la presencia de su nuevo equipo, sus antiguos rivales por la Coordinación, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña.

El dirigente estatal de Morena, Juan Pablo Celis Silva, reiteró el llamado de Claudia Sheinbaum para fortalecer la cohesión dentro del partido, con la finalidad de seguir centrando los esfuerzos en el bienestar del pueblo de México. ‘’La fuerza y la organización han caracterizado a Morena, hemos demostrado tener la capacidad de mantenernos unidos para continuar con la revolución de las conciencias’’, destacó, en referencia a Marcelo Ebrard, quien rompió con Morena tras denunciar irregularidades en la encuesta que designó a Sheinbaum ganadora.