Alcaldía MH, panista, confirma que la propiedad de Gálvez NO tramitó Uso y Ocupación

Aunque anoche el partido Morena de la Ciudad de México exigió a la Alcaldía Miguel Hidalgo que pidiera a la Fiscalía General de Justicia capitalina clausurar, resguardar y demoler la construcción donde habita Xóchitl Gálvez, debido a diversas irregularidades exhibidas previamente en una investigación de SinEmbargo, hoy esa demarcación dio a conocer que podría recibir una multa económica.

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).– La propiedad de Xóchitl Gálvez sí es irregular, como publicó SinEmbargo. El Gobierno panista de la Alcaldía Miguel Hidalgo, donde se ubica la casa de la Senadora, lo confirmó a Reforma.

“Al no contar con el trámite de Uso y Ocupación, la construcción de la casa de la Senadora, Xóchitl Gálvez, en la Colonia Reforma Social, el desarrollador y el Director Responsable de Obra (DRO) podrían ser multados económicamente, informó la Alcaldía Miguel Hidalgo”, dijo el diario esta tarde.

“La demarcación señaló que dicha situación no amerita la clausura, demolición ni aseguramiento del inmueble. Mencionó que el trámite de autorización de Uso y Ocupación es responsabilidad tanto del constructor como del DRO, los cuales tienen la obligación de informar del Aviso de Terminación de Obra a la Alcaldía”, agregó, y luego cita una declaración textual que atribuye a la autoridad de extracción panista: “El no realizar este trámite no amerita una clausura, demolición ni aseguramiento del inmueble, pues en la sanción sólo corresponde una multa económica, la cual se aplicaría al desarrollador y al Director Responsable de Obra (DRO) y no al comprador”.

Mauricio Tabe le dijo también a Reforma que “no es una obra ilegal” y que “revisarán las consecuencias de la falta de uso y ocupación, así como las responsabilidades que pudieran tener servidores públicos en la pasada Administración encabezada por Víctor Romo”. Quien denuncia es justamente Romo.

Ayer, la Senadora del Partido Acción Nacional (PAN) mostró su molestia cuando, en conferencia de prensa, le preguntaron sobre las dudas que existen con sus propiedades. “Es un asunto privado”, atajó. Se negó a confirmar que Mariana Gómez del Campo, sobrina del expresidente Felipe Calderón, le compró un departamento que había prometido regalar a la beneficencia pública.

Cuando era Delegada de la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la capital mexicana, Gálvez, una empresaria de 60 años de edad, ofreció regalar el departamento que ocupaba y que era de su propiedad si abandonaba ese cargo por buscar otro. Gálvez renunció a su puesto para aspirar a otro mejor: irse al Senado. Pero no está claro si cumplió su promesa de regalar el producto de la venta de su departamento. Ayer, el partido político Morena pidió demoler la casa de la panista en la actualidad luego de que se dio a conocer que no es legal, ni su ocupación ni su construcción, pues no cuenta con los permisos correspondientes. Gálvez Ruiz desocupó el departamento que vendió Gómez del Campo y se fue a vivir a esa propiedad, que compró con un crédito millonario liquidado en apenas un año.

Xóchitl Gálvez se ha negado en las últimas horas a explicar sus bienes a pesar de ser servidora pública, argumentando que se trata de un asunto privado. Sin embargo, cuando José Ramón López Beltrán y su esposa fueron acusados de supuesto conflicto de interés por rentar una casa en el extranjero presuntamente propiedad de un contratista del Gobierno federal, la Senadora montó una campaña por distintos medios para exhibirlo. López Beltrán es hijo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero es un privado. Ha estado alejado del servicio público en estos años. Pero Gálvez consideró, entonces, que el vínculo familiar era suficiente para atacarlo políticamente.

“Es un asunto privado, ¿no?”, comentó ayer sobre de su propio caso y se retiró del micrófono, y sus compañeros de bancada dieron por terminada la conferencia.

La Senadora tuvo que hablar luego de que un reportero la cuestionara sobre el tema. “A ver, se hizo una donación privada al Colegio Salesiano, se están construyendo unos laboratorios”, detalló.

“No voy a decir más porque es una donación privada, se cumplió. Otra parte mi marido aportó. ¿Pues no dice el Presidente que soy una empresaria millonaria? ¿No puedo tener una casa que vale nueve millones 700 mil pesos? Es todo lo que tengo”, afirmó ante la prensa.

En su breve intervención, la virtual candidata presidencial de la oposición sostuvo que “realmente no hay dinero ilícito”. “Lo que tengo lo he ganado producto de mi trabajo. Como no le funcionó lo otro, ahora saca esto”, sugirió Gálvez Ruiz.

“Vivo en una colonia de clase media. No es nada extraordinario y la compré con recursos lícitos. Cuando la autoridad me requiera, le daré la información a la autoridad”, explicó.

—Para esa donación, ¿hubo un contrato de compraventa con Mariana Gómez del Campo como se evidenció en este video? —insistió el periodista.

—Yo le puedo vender la casa a quien quiera, ¿no? Y no tiene por qué ser público a quién se la vendí. Esa es información confidencial. Entonces se vendió la casa. Una parte se donó y otra parte fue para mí, pero ese es un tema privado. ¿Sale? Gracias —contestó la abanderada del Frente Amplio por México.

Justo ayer mismo, pero por la noche, el partido Morena de la Ciudad de México exigió a las autoridades de la Alcaldía Miguel Hidalgo que pidan a la Fiscalía General de Justicia capitalina clausurar, resguardar y demoler la construcción donde habita Xóchitl Gálvez Ruiz, debido a diversas irregularidades que fueron exhibidas previamente en una investigación de SinEmbargo.

De acuerdo con un boletín de prensa difundido por el instituto político, el inmueble –ubicado en Sierra Santa Rosa número 62 de la colonia Reforma Social– no tiene el permiso de Uso y Ocupación, por ello, las y los morenistas capitalinos consideraron que Mauricio Tabe Echartea, Alcalde de dicha demarcación, “debe solicitar –como lo ha hecho con otros inmuebles– a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el aseguramiento del fraccionamiento”.

Como se describió en un reportaje realizado por la periodista Daniela Barragán y publicado en SinEmbargo el 11 de septiembre pasado, las y los morenistas argumentan que el lugar cuenta con Aviso de Terminación de Obra, pero que no tiene el permiso de Uso y Ocupación, por lo que no puede estar habitado.

Morena de la Ciudad de México solicitó también una sanción para el Director Responsable de Obra (DRO) y, administrativamente, indicó que se debe revocar la manifestación de construcción y solicitar la custodia de folios reales en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México.

Además llamó a investigar el posible conflicto de interés que hubo en la construcción del complejo, ya que en 2017 Xóchitl Gálvez, siendo Delegada en la Miguel Hidalgo, entregó a los desarrolladores la manifestación de construcción. “Esto le generó beneficios, ya que su casa –la Casa del Moche– la adquirió a precio preferencial”.

Al respecto, Xóchitl Gálvez contestó a través de su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, donde ironizó con el asunto.

“Trataron de destruir mis orígenes, mis empresas, a mis clientes y ahora ¡mi casa! ¿No se quieren llevar mi bicicleta al corralón?”, escribió.

Apenas el lunes, SinEmbargo publicó que en 2018 Gálvez hizo una apuesta y perdió, por lo que se comprometió a vender su casa ubicada en Monte Kamerún 62 en las Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México, una de las zonas más exclusivas del país, localizada en la Alcaldía Miguel Hidalgo, que años después gobernaría.

El pasado 13 de agosto se publicó un aviso preventivo de compraventa de esa propiedad de Monte Kamerún 62, el departamento que Xóchitl, tres meses antes, dijo, había vendido para cumplir su apuesta. La casa, de acuerdo con ese primer documento, pasaría a manos de una conocida de Gálvez: Mariana Gómez del Campo.

Seis meses después, el 2 de abril de 2019, se concretó la compra: Xóchitl vendió en ocho millones de pesos su propiedad de Monte Kamerún en Las Lomas a la panista Gómez del Campo.

Pero la propiedad no figura en su declaración patrimonial. De acuerdo con el documento más reciente que tiene como fecha del periodo que se informa el 1 de abril de 2023, Gómez del Campo notifica a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados, que sólo posee un departamento que adquirió el 1 de enero de 2019 y que le costó cinco millones de pesos.

LA CASA ROJA

Se trata de la propiedad ubicada en Sierra Santa Rosa 62, ubicada a dos minutos de Monte Kamerún. El 8 de agosto de 2017, siendo Gálvez la Delegada de Miguel Hidalgo, dio la autorización para iniciar la construcción de un conjunto de casas de 276 metros cuadrados cada una.

La obra se construyó, pero legalmente no avanzó.

Eso ocurrió cuando ella ya no estaba en el cargo. Xóchitl le entregó a los desarrolladores la manifestación de construcción en agosto de 2017, pero en 2020 se le negó a la obra el Uso y Ocupación.

Ese permiso de Uso y Ocupación se conoce coloquialmente como el acta de nacimiento de una propiedad, ya que avala que el inmueble es 100 por ciento habitable.

Sierra Santa Rosa 62 cuenta con el Aviso de Terminación de Obra pero no tuvo, ni tiene, el Uso y Ocupación autorizado por lo que tanto su uso y su ocupación son ilegales.

Dicho documento es fundamental. Corrobora que la obra cumple con todos los requisitos estipulados en el permiso inicial de construcción.

Incluso ya bajo la administración de Mauricio Tabe, el permiso aún no se concede y, por lo tanto, la obra no debería estar habitada o en funcionamiento. Sin embargo, Gálvez ha aceptado entrevistas en su casa de Sierra Santa Rosa, por lo que hay evidencia de que esas construcciones, a pesar de la falta de permisos, están en uso.

El 18 de marzo de 2021, Gálvez adquirió uno de los departamentos por 9.8 millones de pesos; dos años después esa propiedad se cotiza en 14 millones 900 mil pesos, de acuerdo con los datos de Propiedades.com

Los documentos muestran que Gálvez pagó 1.3 millones de pesos en efectivo y el resto por un crédito hipotecario que saldó en un año pero en la información que ella como compradora manifestó, aseguró que su domicilio era Monte Kamerún 62, la misma propiedad que prometió a los salesianos pero que vendió a Mariana Gómez del Campo dos años antes.

— Con información de Daniela Barragán