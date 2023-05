EU dejará de exigir vacunación anticovid para viajeros, decreta la Casa Blanca

Por Liz Hernández

Saltillo, 1 de mayo (Vanguardia).- A través de un comunicado, la Casa Blanca dio a conocer que, a partir del 11 de mayo, se pondrá fin al requerimiento de presentar comprobante de vacuna contra COVID-19 para viajeros y funcionarios del Gobierno de Estados Unidos.

Cabe destacar que el país registró más de un millón de muertes por el SARS-CoV-2; incluso, apuntaron que la pandemia ya se ha detenido, por ello se llevarán a cabo los levantamientos que aún se encontraban vigentes en el país norteamericano.

“Desde enero de 2021, las muertes por COVID-19 han caído en un 95 por ciento y las hospitalizaciones cedieron cerca de 91 por ciento. Globalmente, las muertes por covid están en sus niveles más bajos desde el comienzo de la pandemia”, confiaron.

The Biden-Harris Administration Will End COVID-19 Vaccination Requirements for Federal Employees, Contractors, International Travelers, Head Start Educators, and CMS-Certified Facilities – The White House—Never safe nor effective. So many hurt or dead. https://t.co/zpo5BycSNo

— Peter A. McCullough, MD, MPH™ (@P_McCulloughMD) May 1, 2023