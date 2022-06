Velasco dice que no fue recadero de nadie; que habló con “Alito” a título personal

Manuel Velasco consideró que la conversación difundida ayer por Alejandro Moreno “está desvirtuada y manipulada”.

Ciudad de México, 1 de junio (SinEmbargo).– El Senador Manuel Velasco descartó recibir instrucciones del Secretario de Gobernación Adán Augusto López para enviar un mensaje a Alejandro Moreno, dirigente del PRI, como denunció ayer el líder partidista al difundir un audio en conferencia de prensa.

“Yo no recibí instrucciones, ni sugerencias, ni nada. Yo di mi opinión personal”, insistió Velasco esta mañana en entrevista con Carmen Aristegui.

El exgobernador del PRI insistió: “Yo no amenazo a nadie”.

“Fue una conversación a titulo personal, lo que le digo ahí se lo digo como amigo, no a nombre de nadie”, agregó.

Manuel Velasco consideró que la conversación difundida ayer por Alejandro Moreno “está desvirtuada y manipulada”, por lo que las instancias correspondientes deberían investigar, pese a ello, no confirmó si procederá legalmente.

“Vamos a analizar los términos legales, esa conversación no fue de su teléfono ordinario ni de mi teléfono, porque él me pide otro teléfono”, dijo para Aristegui Noticias.

La periodista cuestionó a Velasco por qué si niega la existencia de amenazas él mismo lo mencionó en la conversación con Moreno. El Senador se limitó a decir que el dirigente partidista fue quien hizo interpretaciones personales sobre el tema.

En la conversación difundida ayer por Alejandro Moreno se escucha a Velasco decir: “Yo creo, yo creo que lo que tal vez sería importante (si me permites darte mi opinión) es que le digas: ‘Recibí el recado del güero; no se me hace que sean las formas, mediante amenazas. Yo siempre he dialogado y he estado abierto a dialogar, este, y sigo abierto a dialogar'”.

Sobre ello, el Senador criticó esta mañana que el dirigente del PRI “ya tenía estudiada la conversación que iba a tener”, algo que lamentó por los 20 años de amistad que tienen.

Carmen Aristegui le preguntó al Senador si Adán Augusto López le ha planteado en algún momento trabajar a nombre de alguien más, esto porque en la conversación difundida, de acuerdo con Alejandro Moreno, Velasco habría hecho referencia a que el Secretario de Gobierno le dejó un mensaje luego de “hablar con su jefe”.

“Nunca, nunca, ni me ha invitado a trabajar con él”, respondió Velasco.

El Senador insistió en oponerse a la decisión que tomó Alejandro Moreno al grabarlo sin su consentimiento y luego difundir la conversación, pues consideró que “es una traición a la confianza, a la amistad”.

“El tendrá sus motivos, son las instancias correspondientes las que tendrán que investigar este y todos los audios”, dijo.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó esta mañana ordenar al Secretario de Gobernación que enviara una amenaza a Alejandro Moreno

Durante su conferencia de prensa matutina se le dijo que, de acuerdo con el Senador del Partido Verde, por la vía de Adán Augusto López, Secretario de Gobernación, él había amenazado a Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI.

“No es cierto. Yo no me meto en eso. Nunca lo he hecho. Es un asunto de principios, de moral, que tiene que ver con la polémica que existe actualmente. Además estamos en vísperas de las elecciones. Tiene como dos o tres años que no platico con Manuel Velasco. Lo saludé el día de la inauguración del Aeropuerto Felipe Ángeles”, explicó el Presidente.

Velasco, exgobernador de Chiapas por el Partido Verde y señalado varias veces por presunta corrupción, le dijo a Moreno Cárdenas que era portador de una amenaza del Presidente López Obrador, según un audio dado a conocer por el mismo presidente nacional del PRI.

Moreno Cárdenas aseguró que esa grabación la hizo por razones de seguridad. El Senador Velasco parece, en la llamada, muy familiar, un amigo muy cercano, cuando le dice con “palabras clave” que el mensaje de López Obrador se lo entregó en persona López Hernández, Secretario de Gobernación.

El líder nacional del PRI le dice, según la llamada, que “Adán es nuestro hermano”. Moreno Cárdenas anunció que denunciará en instancias internacionales estas supuestas amenazas.

Desde ayer, Manuel Velasco se pronunció en sus rede en contra de la difusión de la conversación.

Lamentablemente el contenido fue desvirtuado, ya que en ningún momento amenacé a nadie, al contrario, yo reflexioné y compartí mi opinión como en todas las conversaciones que ambos hemos tenido, siendo en todo momento respetuoso de sus decisiones. (2/3). — Manuel Velasco (@VelascoM_) June 1, 2022