Niña de 10 años dispara a mujer que discutía con su madre en Florida

Los Ángeles, 1 de junio (Los Ángeles).- Una niña de 10 años, tomó el arma de su madre que estaba en su bolsa de mano y disparó contra una mujer que discutía con su mamá, aseguró la policía de Orlando, Estados Unidos.

El informe de los hechos elaborado por la policía de Orlando detalló que Lakrisha Isaac estaba con su hija de 10 años, a las afueras de su domicilio en Jernigan Gardens Apartments en Mercy Drive, cuando inició una fuerte discusión con Lashun Denise.

Los investigadores redactaron que Lakrisha le entregó a su hija una bolsa y dentro había un arma. La menor de edad, sacó el arma y disparó dos veces en contra de la Lashun Denise, quien fue llevada al Centro Médico Regional de Orlando, donde los médicos la declararon muerta por las heridas que recibió.

Orlando police say during a fight with another woman, 31 year old Lakrisha Isaac, handed her 10 yr old daughter a bag with a firearm. It was the 10 yr old girl who then fired two shots killing 41 yr old Lashun Rogers at the Windsor Cove Apartments Monday night. pic.twitter.com/G2axYD6Si1

