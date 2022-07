La refinería “Olmeca” arranca pruebas en el cuarto aniversario del triunfo de AMLO

Después de 43 años que se construyó la última refinería en México, este viernes el Gobierno federal da el banderazo para el arranque de la etapa de prueba de la refinería “Olmeca” en Tabasco como parte del plan nacional que pretende alcanzar la autosuficiencia energética, una megaobra que implicó un sobrecosto de 4 mil millones de dólares, reconocido oficialmente.

Ciudad de México, 1 de julio (SinEmbargo).– Este viernes primero de julio el Presidente Andrés Manuel López Obrador emitirá su informe a cuatro años del triunfo electoral y encabezará la inauguración del periodo de prueba de la refinería “Olmeca” en el municipio costero de Dos Bocas, Tabasco, que para 2023 estima procesar 340 mil barriles diarios (mbd) de petróleo crudo para producir 172 mbd de gasolinas y 125 mbd de diésel con el objetivo de atender la demanda del 23 por ciento del país y con ello cubrir el 55 por ciento de la actual importación de combustibles.

Como parte del Plan Nacional de Refinación para alcanzar la soberanía energética y a 43 años de construirse la última refinería, esta obra se suma a la recién adquirida “Deer Park”, en Texas, a las coquizadoras en construcción en Hidalgo y Oaxaca, y a las seis refinerías en rehabilitación ubicadas en Madero (1914), Salamanca (1950), Minatitlán (1956), Tula (1976), Cadereyta (1976) y Salina Cruz (1979) y que en conjunto operaron al 50.1 por ciento de su capacidad durante el primer trimestre de 2022.

La construcción de la refinería “Olmeca” a lo largo de 586 hectáreas con 17 plantas de proceso implicó un sobrecosto principalmente por la construcción de una planta de cogeneración de electricidad y por el aumento de insumos como el acero y la transportación marítima por la pandemia, dijo la Secretaria Nahle para el programa Los Periodistas, que conducen Álvaro Delgado y Alejandro Páez para SinEmbargo al Aire, durante su visita a las obras bajo su coordinación.

“Al principio la electricidad la iba a dar la CFE, pero se requiere una potencia muy grande de 280 MW y tuvimos que hacer la refinería autónoma. Hicimos una planta de cogeneración que también implicó el acueducto, el gasoducto, una monoboya, entonces por eso se amplió. Si hoy a mí el Presidente me dijera ‘Rocío, necesito que hagas esta refinería’, hoy abril de 2022, le diría: ‘Presidente, esta refinería va a costar 20 mil millones de dólares’. Aumentó el acero, ¡todo, todo! Tan solo la transportación marítima subió 500 por ciento”, aseguró y, agregó, pudo haber sido más costoso si no hubieran adquirido materiales antes de la pandemia con la respectiva escasez y cuellos de botella.

La inversión prevista fue de alrededor de 8 mil millones de dólares para, entre otros insumos, como el centro de control idéntico a la refinería de la India, para el pago de equipos para las plantas y tanques de almacenamiento enfocados a las empresas ICA Fluor (México), Samsung Ingeniería (Corea) y Kellog Brown and Root (EU). Pero el Presidente López Obrador reconoció un sobrecosto de entre 3 y 4 mil millones de dólares, es decir, entre 38 y 50 por ciento más que lo estipulado en el presupuesto original. El proyecto federal no presentó un análisis de costo-beneficio, es decir, no se valoró si las ganancias serían mayores o iguales a los costos.

“Hay un incremento [a unos 12 mil millones de dólares], pero en los términos autorizados por el Consejo de Pemex para la construcción de Dos Bocas. Y lo que cuesta Dos Bocas es desde luego menor a lo que querían cobrar las empresas particulares extranjeras cuando se licitó”, comentó el Presidente en Palacio Nacional el viernes pasado. “Vamos a producir el año próximo en Dos Bocas y vamos a lograr nuestro propósito de no comprar gasolinas en el extranjero, de ser autosuficientes”.

Otro cuestionamiento a este proyecto energético es que hoy sólo se inaugurará la etapa de prueba. La Secretaria Rocío Nahle expuso a Los Periodistas que esto es por seguridad para que se prueben los 90 mil equipos que lo conforman.

“Terminamos las plantas del proyecto en julio. Son más de 90 mil equipos, esto trabaja como la máquina de un reloj, perfecto, sincronizado. Se tienen que probar los 90 mil equipos. Si uno falló, si una válvula no abrió, se tiene que checar. Quisiéramos que en diciembre de 2022 se empiece a procesar el primer barril, dependerá de la seguridad industrial”, dijo.

CUBRIRÁ 23% DE DEMANDA DE GASOLINAS

El Presidente Andrés Manuel López Obrador estima que esta refinería producirá más del 20 por ciento de toda la gasolina que consumimos en el país. Pemex Transformación Industrial (PTRI), subsidiaria de Pemex encargada del negocio de refinación y petroquímica, ha reportado pérdidas acumuladas por (-)1.28 billones de pesos entre 2011 y 2021. En este último año, reportó una pérdida de (-)219.8 mil millones de pesos, ya que los ingresos que obtuvo por la venta de petrolíferos (gasolinas, diésel, combustóleo, entre otros) fueron menores que el costo de los insumos que requirió para su producción.

“Si se consideran las pérdidas que presenta actualmente PTRI debido a deficiencias operativas y a las condiciones del mercado de combustibles, la entrada en operación de la refinería ‘Olmeca’ probablemente se traducirá en mayores pérdidas para esta subsidiaria, lo cual agravará aún más la situación financiera de Pemex”, prevé el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), un think tank crítico al Gobierno federal.

Pero la Secretaria de Energía Rocí Nahle planteó que en un mundo donde el precio del petróleo está por arriba de los 100 dólares por barril y el precio de la gasolina está alto en Estados Unidos, de donde importamos, “es cuando más nos urge producir la gasolina”.

REUBICACIÓN DE FAUNA

En el contexto global de transición energética y electromovilidad por la crisis climática, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la refinería “Olmeca” fue aprobada por la autoridad ambiental en junio de 2019 después de que comenzaran las obras en una zona con humedales y manglares expuesta a “un alto riesgo de inundaciones”, plantea el documento.

La Secretaria Rocío Nahle detalló a Los Periodistas que el área previa era “como un pantano”, por lo que “había agua cuando estábamos preparando el terreno”, pero actualmente la plataforma está a cinco metros del nivel del mar.

Se generó un hoyo de 600 hectáreas al sacar la materia orgánica y por ocho meses continuos una enorme máquina dragó la zona para que la arena se usara en la construcción y se instaló un sistema de drenaje, explicó.

La MIA presentada por el Instituto Mexicano del Petróleo también expone que las afectaciones ambientales “son moderadas”, sobre todo en la preparación del terreno, que implicó el desmonte de 131 hectáreas entre selva mediana subperenifolia, dunas, palmar y acahual.

Las acciones de mitigación consisten en programas de manejo, reubicación de 27 especies como el cocodrilo de pantano y puerco espín, incluyendo en peligro de extinción como el mono aullador y el oso hormiguero, así como programas de reforestación.

“La MIA nos obligó a hacer un área de mitigación a 25 kilómetros. Sembramos 134 hectáreas de manglar”, destacó la Secretaria Nahle.

Dentro de las instalaciones, hay dos parques ecológicos con un lago, un vivero con más de 100 mil plantas y una cabeza olmeca, una réplica de la encontrada en La Venta, Tabasco. En las oficinas administrativas, se pintaron murales temáticos de la zona por muralistas locales.

Sobre las emisiones de la refinería, aunque refinará “combustibles más limpios” al procesar gasolinas de Ultra Bajo Azufre (UBA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) recordó que México se comprometió internacionalmente con el Acuerdo de París a la reducción de 19 MtCO2e (millones de toneladas de dióxido de carbono) para el sector petróleo y gas al 2030, pero las emisiones de la refinería de 2022 a 2030 sumarían 17.3 MtCO2e, “lo que supondría poner en riesgo el cumplimiento”. Por los 20 años de vida útil de la refinería implicaría una emisión de 828 MtCO2.

El permiso ambiental no contempla las obras externas porque serán responsabilidad de terceros. Se refieren al oleoducto para el suministro de crudo; poliducto para el desalojo de productos; gasoducto para el suministro de gas natural; infraestructura para tratamiento de aguas municipales, interconexión y sincronización con la red eléctrica de Comisión Federal de Electricidad (CFE); infraestructura ferroviaria, muelle para la carga y descarga de materia prima y salida de productos y obras de integración con vías de comunicación (vialidades, servicios, derechos de vía).

