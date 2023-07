Testimonios de la DrogaCola de los lectores

La semana pasada, la colaboración la dedicamos a la adicción a la Coca-Cola, compartiendo que en más de 15 años que llevamos trabajando el tema de la epidemia de sobrepeso, obesidad, diabetes y muertes por diabetes que vivimos en México, no encontramos ninguna adicción a una bebida endulzada como la que existe a la Coca-Cola. Hace una semana, invitamos a los lectores y videoescuchas de esta colaboración a compartir sus experiencias sobre la adicción a esta bebida y sus consecuencias.

Al momento de escribir y grabar esta colaboración se habían recibido más de mil comentarios en la videocolumna y los testimonios son dramáticos, si consideramos que la diabetes, una de las consecuencias del muy alto consumo de azúcares, que se da en nuestro país, principalmente, por el consumo de estas bebidas, provocó 140 mil muertes en el 2022, sin sumar las muertes por Covid de las personas que tenían diabetes.

Intercalo algunos de los comentarios recibidos en estos días, poniendo el nombre propio o las siglas de quien los envió, agradeciéndoles enormemente haberse tomado el tiempo para compartir.

Sofía. Mi mamá jamás dejó ese refresco negro, sus efectos fueron fatales, le dio diabetes a los 40 años, a los 56 años perdió un ojo y sus riñones, a los 60 a consecuencia de una peritonitis derivada de la terapia de sustitución del riñón, perdió la vista y el oído, incluso 2 semanas antes de morir pidió un vaso de Coca-Cola. En mi casa no se consume ese brebaje, solo agua simple y de frutas naturales.

En nuestra asociación, El Poder del Consumidor, recorrimos el país documentando estos casos que se dan de manera extrema en las poblaciones más vulnerables. Los números no dan cuenta del drama humano que sólo puede conocerse a través de los testimonios.

SEPR: Hola, mi mamá es una mujer de 75 años que no puede dejar de tomar Coca-Cola. Tiene diabetes, ya perdió un riñón y desarrolló una demencia vascular. Cuándo no la toma presenta síndrome de abstinencia y dice que prefiere morir a dejar de tomar Coca-Cola. Muy triste su caso, es una mujer con educación superior y en especial en el área del comportamiento.

Una y otra vez, se menciona la adicción y los problemas que genera el síndrome de abstinencia. Hablamos de una bebida que se acostumbra dar a niñas y niños desde temprana edad.

Ángel: Un buen amigo no ha podido dejar de beber la Coca-Cola, le dio diabetes y está en espera de la amputación de una pierna. La adicción es muy difícil controlarla.

José Antonio: La adicción a la Coca-Cola supera a cualquier otra marca, no solo por lo adictivo del azúcar, sino de la publicidad y la distribución. Ese liderazgo mercadológico es la “fórmula secreta” de esta terrible adicción.

Como algunos dicen, el “combo de Coca-Cola”, el diseño adictivo y su multimillonaria publicidad ha llevado a la llamada coca-colonización del país. La mayor publicidad de marca en México es justamente de esta bebida, una publicidad engañosa, invasiva, centrada en asociar el consumo de la bebida con la felicidad, la juventud, el cuidado del agua y el medio ambiente. Publicidad que dice lo contrario a lo que provoca la empresa: extracción masiva de agua, incluso en zonas con estrés hídrico, la mayor generadora de basura plástica que también importa de Estados Unidos, dice que apoya a las mujeres y comunidades cuando lo que lleva es enfermedad.

El consumo de Coca-Cola, es decir, de alrededor de 10 cucharadas cafeteras de azúcar en una botella de 600 mililitros, no solamente aumenta el riesgo de sobrepeso, obesidad y diabetes. Como lo han dejado claro varios estudios, el consumo de estas bebidas aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares ( https://n9.cl/mjfgb ). Este riesgo se ocultó durante más de 50 años, se negó que estas enfermedades tuvieran relación con el alto consumo de azúcar.

Miguel Ángel: El mayor de mis hijos, jamás tuvo otra adicción que no fuera la Coca-Cola; no fumaba, no bebía, ni usaba algún tipo de droga química; sin embargo, cuando yo tuve un preinfarto, él pensó en hacerse un ecocardiograma, para ver cómo andaba su aparato circulatorio, pues pensó que fuera hereditario mi suceso. Cuando entró al centro hospitalario en Texas, E.U., ya no lo dejaron salir, diciéndole que no se explicaban por qué seguía con vida, dada la enorme cantidad de coágulos que traía su torrente sanguíneo. Lo tuvieron que operar a corazón abierto, y pudo salvar su vida; todo ello, producido por su adicción a la Coca-Cola.

La alteración de la alimentación en nuestro país, que se ha convertido en uno de los mayores consumidores de bebidas azucaradas y comida chatarra, tiene sus peores consecuencias en las poblaciones indígenas por ser éstas las más vulnerables. Hace tan sólo unos decenios atrás, la diabetes era una enfermedad rara entre estas poblaciones, ahora es una epidemia que trae amputaciones, ceguera e, incluso, la muerte. Es justamente, en la población indígena, en la que ha crecido más aceleradamente la diabetes en México.

Josué. Sin duda alguna es la triste realidad que percibo a diario. Vivo en Guerrero, frecuento una región marginada, El Alto Balsas, en esas poblaciones, ¡¡¡los habitantes consumen de 3-5 Coca-Colas diarias!!! Tristemente la diabetes es una de las principales causas de muerte, no tengo la menor duda de que esa gaseosa sea la fuente de aquel mal, lo terrible es que en algunas poblaciones la Empresa refresquera tuvo convenios de exclusividad, es decir, no se podía vender otro refresco que no fuera filial de la Coca. Pero, la otra realidad es que los habitantes de esos pueblos, aún ignoran que la diabetes es el resultado del exceso en el consumo de aquella adictiva bebida.

Gracias por compartir estos comentarios, mientras algunos banalizan el tema, otros conocemos el drama humano que va más allá de las cifras. Para darle rostro a la dimensión de la diabetes y reconocer su impacto más allá de quien la sufre, el impacto en las familias, recomiendo ver los testimonios que levantamos en diversas regiones del país bajo el título “Voces de la Diabetes” (https://n9.cl/wkpgy) y el documental “Dulce Agonía” en el que seguimos la vida de Don Gonzalo que sufrió los estragos de la comida chatarra y la Coca- Cola. Murió durante la filmación. Su historia se entrelaza con los testimonios de expertos que exponen la dimensión de esta enfermedad en México. El documental es de acceso libre: https://dulceagonia.org/

Alejandro Calvillo https://www.sinembargo.mx/author/calvillo Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.