VIDEO: Diego Luna aparece en tráiler de Andor, la nueva serie de Star Wars

Por Aida Cortés

Saltillo, 1 de agosto (Vanguardia).- Lo conocimos en la película de Rogue One (2016), pero ahora el personaje de Cassian Andor del Universo de Star Wars estrenará su propia serie llamada Andor en Disney +, con nada más y nada menos que con el mexicano Diego Luna como protagonista.

La serie verá la luz el próximo 21 de septiembre, día en el que podremos encontrar tres episodios, de los 12 que conformarán la producción.

La historia se ubica cinco años antes de lo que vimos en Rogue One, en Andor conoceremos a un “Cassian” muy poco parecido al que vimos en el largometraje del Universo Star Wars, en la cual se profundizará un poco más en aquel ladrón que se une a la rebelión contra el imperio.

Experience the three-episode premiere of #Andor, a Star Wars Original Series, streaming only on @DisneyPlus September 21. pic.twitter.com/jPQQVp0rkP

— Andor (@StarWarsAndor) August 1, 2022