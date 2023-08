La muerte de la Teniente Cházaro: un posible crimen que la Fiscalía no investiga

El hermano de la Teniente Cházaro Berriel cuestionó la versión de la Fiscalía de Veracruz que determinó que la muerte fue un suicidio, al asegurar que las autoridades locales han sido incompetentes en buscar a testigos y evidencia del caso.

Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).– En agosto de 2020, la Secretaría de Marina (Semar) presumía a la Teniente Gloria Carolina Cházaro Berriel como la primera mujer en comandar un buque mexicano. Tres años después, su familia exige que la Fiscalía de Veracruz y la Fiscalía General de la República (FGR) conduzcan una investigación a profundidad sobre la muerte de la oficial, quien fue hallada sin vida en junio del año en curso y de la cual las autoridades veracruzanas aseguraron que fue un suicidio.

Eduardo Cházaro, hermano de la Teniente, denunció que la Fiscalía del Estado ha sido “incompetente” en las diligencias al no considerar todas las líneas de investigación posibles, incluyendo en hecho de que la pareja de la Teniente, el Capitán Octavio Capetillo, había discutido con la mujer horas antes de su muerte y se ausentó del velorio y funeral de Gloria Carolina.

“Viendo la incompetencia de la Fiscalía de Fortín [Veracruz] y de la Fiscalía estatal, nos gustaría que se turnara el caso directamente de la Fiscalía General de la República para que ellos puedan hacer una investigación de manera adecuada, hacer una investigación exhaustiva”, señaló Cházaro en entrevista con SinEmbargo. “No estamos señalando a nadie, pero sí hay elementos que son muy extraños y que se necesitan investigar”.

Estos elementos, indicó, van desde la falta de llamar a declarar a Capetillo, no haber solicitado videos de seguridad del bar en el que estuvo la pareja horas antes de la muerte de Gloria, entre otros.

LAS ÚLTIMAS HORAS DE LA TENIENTE GLORIA

El 11 de junio, la Teniente Gloria Cházaro Berriel fue hallada sin vida colgada de un cable en la casa de su familia, ubicada en Fortín de las Flores, Veracruz, a sus 29 años de edad.

Tan sólo horas antes, había acudido a un bar con su pareja, el Capitán Octavio Capetillo, con quien discutió. De acuerdo con Eduardo, la relación había sido tensa debido a que Capetillo estaba casado previamente y aunque le dijo a Gloria que estaba en trámite de divorcio de su anterior relación para que ellos dos pudieran contraer nupcias, el Capitán nunca le mostró algún documento que lo sustentara.

Además de su relación tensa, Cházaro Berriel había denunciado recientemente a un superior ante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses de la Marina por acoso laboral.

“[Gloria y Octavio] estuvieron peleando esa noche en el bar. Él abandona el bar mucho antes que mi hermana, y los espera por varias horas afuera de la casa. Después entran juntos, pero él se va por su lado a la planta alta y Carito (como le dice de cariño a la Teniente) se queda en la planta baja. Se va también del domicilio sin avisarle a nadie, aproximadamente a las 12:40 de la madrugada, y en su habitación se encuentra el anillo de compromiso”, detalló el familiar. “Ese anillo Carito lo llevaba en el dedo en la mano, entonces, ¿por qué está ahí el anillo de compromiso? ¿Por qué se va él sin avisar? Desde ese día, nosotros no hemos vuelto a saber nada de él”.

“No se presentó en el funeral, no se presentó en la iglesia o en el cementerio, ni siquiera una llamada, o sea, absolutamente nada. No sabemos nada de nada de él. Entonces, obviamente eso es algo que a nosotros nos parece muy sospechoso”.

A pesar de no haber citado a Capetillo a testificar, recientemente la Fiscal veracruzana Verónica Hernández Giadans aseguró que se trata de un suicidio. “Se aplicó el protocolo de feminicidio en cualquier muerte violenta de mujer; sin embargo, hasta ahorita no hay ningún otro indicio que nos lleve a pensar que se trató de otra cosa”, dijo a medios locales.

La familia de la Teniente Cházaro exigió a la Fiscalía estatal que no se descarte la posibilidad de que se trate de un feminicidio.

ACUSAN INCOMPETENCIA DE LA FGE

En las mismas declaraciones, la Fiscal indicó que la Fiscalía General de la República había pedido acceso a la carpeta de investigación, de lo cual Eduardo Cházaro dijo negar tener conocimiento alguno hasta que hubo este pronunciamiento.

La misma Semar indicó en un comunicado fechado el 19 de julio que: “la Fiscalía General de la República (FGR), [es] la autoridad competente en investigar las causas de su muerte”, a la par que aseguró que proporcionará toda la información requerida para las diligencias.

Este 1 de agosto, hasta la Embajada del Reino Unido –donde Cházaro estudió una maestría gracias a una beca Chevening– en México solicitó a las autoridades mexicanas “esclarecer los hechos alrededor de su muerte, así como realizar las investigaciones pertinentes con perspectiva de género”.

“A nosotros nadie se nos ha acercado, nadie nos ha buscado. No tenemos más información que lo que dijo la misma Fiscal, y el comunicado de la Marina donde ellos dicen que pues la dependencia encargada de llevar la investigación es la Fiscalía General de la República yo no sé por qué motivo, pero como te digo nosotros no nos han buscado, no se nos ha comunicado, pues absolutamente nada”, indicó Cházaro a este medio.

Sin embargo, sí expresó el deseo de que la autoridad federal sea quien lleve el caso, pues argumentó que la Fiscalía de Veracruz había mostrado una “incompetencia” para realizar las investigaciones correspondientes. Cházaro detalló que el día del hallazgo del cuerpo sin vida de su hermana, agentes revisaron el cuarto de Capetillo y aseguraron que regresarían al día siguiente para tomar huellas del sitio, pero esto no sucedió.

“No tomaron huellas de la habitación de abajo, donde estuvo Carito; no tomaron muestras de fluidos, ni nada por el estilo”, expuso. “También tardaron más de un mes en venir a tomar la evidencia de las escaleras, de preguntarme cómo había encontrado yo a Carito, en qué posición, que si había yo notado algo extraño, cosa que debieron haber hecho desde el primer día”.

Además, dijo Eduardo, la Fiscalía no solicitó los videos del bar al que habían acudido y de los alrededores a la casa de la familia de Cházaro Berriel, y al haber pasado más de un mes estos ya fueron borrados de los dispositivos.

“Lo único que existe es lo que pues lo que nosotros pudimos recabar [y le pedimos a los vecinos], pero pues son fragmentos, o sea, ¿qué pasa si a lo mejor en algún fragmento que nosotros no tenemos hay algo importante? Eso obviamente es evidencia que ya no existe, y pues obviamente ¿de quién es la culpa? Pues de la gente que no está haciendo bien su trabajo”.

Por este motivo, el hermano de la Teniente expresó su deseo de que se la FGR quien atraiga el caso y realice las diligencias pertinentes.

Tamara Mares Rivera https://www.sinembargo.mx/author/tamararivera Periodista por la UNAM. Sus principales intereses son derechos humanos, política y género. Es somnolienta sin café y apasionada de la mar.