Diplomático de EU: debe reconocerse a Urrutia como Presidente electo de Venezuela

Los Ángeles, 1 de agosto (La Opinión).- El encargado del Departamento de Estado de Estados Unidos para Latinoamérica, Brian A. Nichols, fijó una postura cada vez más dura contra el régimen de Nicolás Maduro y ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sentenció que existe evidencia “irrefutable” para declarar la victoria del candidato opositor, Edmundo González Urrutia, en las elecciones presidenciales de Venezuela del pasado 28 de julio.

“Con la evidencia irrefutable basada en las actas de votación, que todo el mundo puede ver, está claro” que el político opositor “derrotó a Nicolás Maduro con millones de votos” de ventaja, señaló el Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos.

Según el diplomático, “la tabulación de esos resultados detallados muestra claramente una verdad irrefutable: Edmundo González Urrutia ganó con el 67 por ciento de esos votos frente al 30 por ciento de Maduro”, aseguró el funcionario estadounidense. “Y sencillamente, no hay suficientes votos en las actas de recuento restantes para superar tal déficit”.

At @OAS_official today, the U.S. & other governments made our position clear: Maduro must recognize the actual results of Venezuela’s election and the will of Venezuelan voters must prevail. We stand by our call for transparency and the release of accurate, detailed results. -BAN

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) August 1, 2024