ENTREVISTA¬ “EU aplica política de avestruz y no ve que necesita a América Latina”

Ciudad de México, 1 de agosto (SnEmbargo).- Al platicar de su nuevo libro, Nuevo orden mundial, el economista y esministro de Hacienda de El Salvador, Manuel Hinds consideró que el Gobierno de Estados Unidos está aplicando “la política del avestruz”, escondiendo la cabeza ante en la nueva reconfiguración mundial que se está gestando actualmente, y en la que es necesario mantenga aliados estratégicos como América Latina.

En entrevista para SinEmbargo, Hinds destacó que “simplemente están metiendo la cabeza en la tierra y no están viendo que ellos necesitan a América Latina”, ya que la nación norteamericana se considera autosuficiente y está atacando a otras naciones, en lugar de aliarse con ellas para afrontar el proceso de este nuevo orden mundial.

“Ellos [sus mandatarios o futuros gobernantes] piensan que Estados Unidos es autosuficiente y eso lo ha dicho no sólo Trump sino que también ya lo dijo el nuevo candidato a la vicepresidencia (JD Vance), o sea, ‘nosotros nos vamos a encerrar aquí y no le vamos a hacer caso a nadie y vamos a negociar cada cosa por ella misma, nosotros no vamos a tener aliados'”, dijo el especialista.