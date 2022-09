Incendios en California obligan a desplazar familias; 7 bomberos atendidos por calor

CASTAIC, California, Estados Unidos, 1 de septiembre (AP).— Incendios forestales estallaron el miércoles en zonas rurales de California, arrasando con matorrales áridos y obligando a la evacuación de residentes en un momento en que el estado experimenta una abrasadora ola de calor que podría extenderse hasta el feriado del Día del Trabajo.

El incendio Route en Castaic, en el noroeste del condado Los Ángeles, ardía en unas mil 872 hectáreas (cuatro mil 652 acres) de colinas en las que hay algunas casas. La autopista interestatal cinco, una importante vía con dirección norte-sur, fue cerrada debido a un incendio que consumió varios cientos de hectáreas en cuestión de horas.

Reportes noticiosos mostraban una pared de llamas que avanzaba colina arriba y las columnas de humo que se elevaban cientos de metros mientras aviones vertían agua del cercano lago Castaic. Las llamas obligaron a evacuar 94 residencias de un campamento para casas rodantes, mientras que siete bomberos recibieron atención médica por problemas relacionados con el calor, informaron las autoridades.

SMOKE ADVISORY: #RouteFire burning near #Castaic is affecting our air quality: https://t.co/Y158OoPtBX

Información en español: https://t.co/ctPFfWWfN8

South Coast AQMD emite un aviso de humo por el incendio forestral cerca de Castaic pic.twitter.com/PQF1wlXRir

— South Coast AQMD (@SouthCoastAQMD) September 1, 2022