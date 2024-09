Los senadores con más faltas: Bonilla, Salgado, Citlalli, Ramírez Marín y Lucy Meza

Jaime Bonilla (PT), Félix Salgado, Citlalli Hernández y Sasil de León Villard (Morena), Jorge Ramírez Marín (PVEM), así como Lucy Meza (PRI) son las y los senadores con más faltas sin justificar en el Legislatura 65.

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).– Los partidos Morena, del Trabajo (PT), el Verde Ecologista de México (PVEM), así como el Revolucionario Institucional (PRI) tienen entre sus filas a las y los senadores con más faltas justificadas y sin justificar en la Legislatura 65, que inició en 2021 y concluirá el 31 de agosto.

Información pública del Congreso muestra las sesiones a las que no asistieron por realizar trabajos de comisiones oficiales, así como cuántas faltas justificaron y cuántas no. Jaime Bonilla Valdez, Senador del PT, es quien acumula más inasistencias sin justificar, con 14.

Doce de ellas, al igual que 15 inasistencias que sí justificó, se registraron entre el 29 de marzo de 2022 y el 23 de marzo de 2023, cuando aún pertenecía a la bancada de Morena, el partido que lo respaldó para gobernar Baja California de 2019 a 2021.

La Legislatura 65 tuvo 179 sesiones del 29 de agosto de 2021 al 30 de abril de 2024, y en el periodo donde más se ausentó Bonilla Valdez se realizaron 58, por lo que como Senador morenista no asistió a 37 por ciento de ellas.

Jaime Bonilla retomó el puesto de legislador más de tres años y tres meses después de la licencia por tiempo indefinido que el Pleno del Senado le concedió en diciembre de 2018, ello le permitió, primero, ser delegado de programas de desarrollo en Baja California y después competir y ganar la gubernatura.

Su permanencia en el Senado se puso en duda poco después de que regresó, cuando en mayo de 2022 magistrados de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvieron un recurso que promovió el Partido Acción Nacional (PAN) de Baja California y declararon ilegal su reincorporación al plantear que agotó su derecho a elegir entre el cargo de Gobernador y el de Senador; él apeló y el 10 de agosto la Sala Superior del tribunal concluyó que podía recuperar su escaño.

Aunque defendió su puesto, entre las faltas que justificó (50) y las que no (14), en total ha faltado a casi la mitad de las sesiones realizadas desde que regresó al Senado: a 64 de 131.

El número de inasistencias a las sesiones no significa que los legisladores se perdieron del mismo número de votaciones, ya que por sesión se pueden discutir uno o varios asuntos.

En el caso del Senador Jaime Bonilla, los registros del Congreso muestran que se ausentó en 371 de 601 votaciones realizadas de marzo de 2022 a abril de este año, es decir, a 62 por ciento.

Mientras que el morenista Félix Salgado Macedonio, que acumula 13 inasistencias sin justificar en las sesiones, lo que lo hace el segundo Senador más faltista, se perdió 254 votaciones del total de las 651 realizadas desde finales de agosto de 2021 al 3 de abril de 2024 −39 por ciento−.

Los casos de ambos muestran que las asistencias varían entre cada Senador porque pueden ausentarse por periodos largos si solicitan licencias, algo que también hizo Salgado Macedonio.

El político solicitó licencia en tres ocasiones durante la Legislatura 65. La primera en 2021, cuando fue el candidato de Morena a gobernar Guerrero. En esa ocasión, la denuncia en su contra que una militante del partido interpuso por violación sexual marcó la contienda y, aunque el caso no derivó a sanciones por parte del partido, el TEPJF votó a favor de retirarle la candidatura, pero por gastos no reportados de campaña y Morena decidió postular a Evelyn Salgado Pineda, su hija, quien fue electa.

El año siguiente, Salgado Macedonio pidió licencia al Senado para promocionar el proceso de revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador y más recientemente, del 4 al 30 de abril, volvió a solicitar una licencia para promocionarse rumbo a la elección federal del 2 de junio y repetir en el cargo, algo que sí logró.

Las licencias que tomó lo llevaron a perderse 33 sesiones, casi el mismo número a las que no asistió cuando estuvo activo como legislador. En total, de las 146 sesiones que se realizaron cuando Salgado Macedonio sí estaba en funciones, el morenista no acudió a 28, aunque justificó 15 de sus faltas, las otras 13 no.

Mientras que Citlalli Hernández Mora ocupa el tercer lugar como la Senadora con más inasistencias en la última legislatura al sumar 11. En septiembre de 2020 solicitó una licencia y en octubre de ese año tomó posesión como secretaria general de Morena, cargo que ostenta actualmente. El 19 de abril de 2022 pidió regresar al Senado y desde entonces hasta abril de este año se realizaron 127 sesiones, de las cuáles faltó a 27.

De acuerdo con los reportes disponibles, Citlalli Hernández explicó que no acudió a dos sesiones por atender trabajos de comisiones oficiales, justificó otras 21 faltas y no dio detalles sobre las otras 11 inasistencias. Además, en el lapso que ejerció como Senadora se ausentó del 71 por ciento de las votaciones (431 de 607).

Este 19 de agosto, la Presidenta electa Claudia Sheinbaum la presentó nombró titular de la nueva Secretaría de las Mujeres, por lo que Citlalli Hernández dejará el Senado para sumarse al Gabinete federal.

No sólo Morena y el PT tienen a legisladores con más faltas, también el aliado Partido Verde destaca el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien sin justificar se ausentó de siete de las 27 sesiones del último periodo ordinario en el Congreso.

Aunque hasta septiembre de 2023 el legislador aún pertenecía a la bancada del PRI, partido que dejó después de 40 años de militancia, seis de esas faltas las acumuló ya como Senador del PVEM. En cuanto a las votaciones, se perdió de 45 por ciento de ellas (378 de 835).

De igual forma, la Senadora Sasil de León Villard registró nueve insistencias sólo entre febrero y marzo de 2024. Durante sus años de legisladora justificó 20 inasistencias y atribuyó otras ocho al trabajo que realizó en comisiones. Estuvo en las filas de Encuentro Social (PES) hasta febrero de 2023, cuando se unió al grupo parlamentario de Morena. Hizo campaña para una diputación local en 2012 con el Verde y el PRI y hasta 2017 militó en el PVEM. Pese a su pasado con el PVEM, en la próxima legislatura fue designada por Morena para la primera fórmula del Senado después de no ser electa como candidata a gobernadora en Chiapas.

En el caso del PRI, la Senadora con más faltas a sesiones sin explicación fue Lucy Meza, la candidata a gobernar Morelos en la elección de junio en coalición con los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), quien acumuló seis; justificó 27 inasistencias y se perdió de dos por trabajos de las comisiones.

Este año pidió una licencia para competir por la gubernatura, por lo que durante el periodo que ejerció como Senadora se realizaron 133 sesiones en donde se ausentó de 51 por ciento de las votaciones (396 de 779).

Además estas y estos senadores destacan los casos de Eva Eugenia Galaz Caletti y Arturo Bours Griffith, de la bancada de Morena, quienes justificaron respectivamente 86 y 81 inasistencias. El Senador del PRI Carlos Humberto Aceves del Olmo explicó que durante 81 de 97 sesiones atendió trabajos de las comisiones oficiales; la priista Indira Kempis Martínez expuso la misma situación en 22 casos y justificó 30 faltas.



Josefina Vázquez Mota e Ismael García Cabeza de Vaca, del PAN registraron cada uno 39 inasistencias a las sesiones, la mayoría de ellas fueron justificadas. Antonio García Conejo, del PRD, justificó 35 inasistencias y cuatro las atribuyó a trabajos en comisiones.

En Movimiento Ciudadano, Alejandra del Carmen León Gastélum y Dante Delgado justificaron cada uno 19 y 14 faltas. Por otro lado, Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu Salinas, expriistas y ahora senadores sin partido justificaron 20 inasistencias.

De e acuerdo con el reglamento del Senado, las inasistencias se contabilizan cuando las y los senadores no se registran a través de un sistema electrónico que abre 90 minutos antes del inicio de las sesiones y cierra 30 minutos después de que comenzó, también cuando los legisladores no se encuentran durante las votaciones.

Las faltas pueden justificarse hasta cinco días después por motivos de salud o casos de fuerza mayor; también si cuentan con un permiso escrito del Presidente de la Mesa, si muestran que asistieron a reuniones de trabajo en comisiones o comités realizadas simultáneamente, de igual forma si deben cumplir encomiendas oficiales del Pleno, de la Mesa, de la Junta Directiva, de las comisiones o de los comités, o si las y los legisladores participan en actos oficiales de los gobiernos federales, locales o de municipios.

Por ello, los registros de asistencias del Senado muestran cuántas faltas se justificaron, en cuántas sesiones las y los senadores participaron simultáneamente en trabajos de las comisiones oficiales y, como es el caso de los senadores de Morena, el PT, PVEM y el PRI, cuántas veces faltaron sin alguna justificación prevista en el reglamento.

