BITS | Black Myth: Wukong, una de las mejores experiencias del año

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- Posiblemente Black Myth: Wukong es uno de los juegos más esperados de los últimos 4 años, tal vez, el más esperado y es que bastó un video de su jugabilidad en el ahora lejano 2020 para capturar la atención de miles de jugadores que por años esperarían al lanzamiento del juego, un video, el cual nos mostraba un concepto bastante trabajado y un mundo y jugabilidad impresionante, sin embargo, a lo largo de estos años, no tendríamos tantas novedades, mucho menos una fecha cercana de lanzamiento, no sería hasta este 2024, donde la luz final del camino estaría más cerca que nunca.

En un generación que año tras año tiene un enfoque mucho más grande en los juegos en línea y multijugador, cada cierto tiempo, nos recuerdan que los juegos de aventura y con una historia principal no desaparecerán, no irán a ningún lado y esto es algo que ha logrado Games Science, una compañía china desarrolladora de videojuegos con 10 años en el mercado, que ha sabido dominar de manera local con Asura Online, el cual, precisamente estaba basado en la leyenda de Wukong y no fue hasta 2018, cuando decidieron que querían deslumbrar al mundo con su talento, una vez más, tomando sus raíces como inspiración y adaptando la novela de Viaje al Oeste, con todo el poder de la nueva generación de consolas, pero especialmente, con el uso del moto gráfico Unreal Engine 5.

Viaje al Oeste es una novela china y posiblemente la novela más popular de Asia Oriental donde nos narran la historia del monje budista “Xuanzang” y su travesía por las regiones occidentales y que regresa tras pasar una gran serie de pruebas que representaron un verdadero desafío para él, sin embargo, esta novela también adapta elementos de cuentos populares de la región. Aunque en la adaptación del videojuego nos presentan una nueva versión de esta historia, siempre es una gran oportunidad conocer el material original para ver todo lo que se ha adaptado y cómo los desarrolladores han jugado con varios elementos para llevarlos a este universo interactivo. Claro, un desarrollador chino cuyo videojuego es inmenso, nos presenta una cantidad enorme de referencias a su cultura, a la novela, especialmente con nuestro protagonista principal y es que no jugaremos como “Sun Wukong” en la forma como escuchamos los relatos, sino que será un mono que se encuentra en la búsqueda de de las reliquias que han sido esparcidas por los diferentes reinos después de la caída del “Rey mono”.

Dicho esto, uno de los principales atractivos de la revelación del juego era su jugabilidad y lo dinámico y espectacular que se veía; algo que podemos confirmar que no decepciona en lo más mínimo, el juego hace un increíble trabajo no sólo en darnos las herramientas necesarias de comprender las diferentes formas de atacar, sino también de darnos una gran cantidad de opciones y mejoras para crear un estilo de combate único. Tenemos un árbol de habilidades disponibles que podremos ir mejorando al adquirir experiencia y subir de nivel, pero al mismo tiempo es algo complejo, ya que tenemos diferentes posiciones que representan diferentes ataques, por armas no nos preocupamos tanto ya que en la mayor parte del juego tenemos la misma arma que puede ir cambiando o mejorando por alguna nueva, no obstante, no existen variaciones de espadas, hachas o arcos y demás, somos fieles a nuestro bastón, aunque en parte nuestra armadura puede ir cambiando y mejorando nuestros atributos.

La dificultad del juego es perfectamente complicada, pero cada vez que decidimos intentarlo nuevamente, algo cambia y es que el juego, se dice, cuenta con dificultad adaptativa, por lo cual ésta puede ir aprendiendo de nuestros aciertos o errores para darnos una experiencia mucho más acorde a lo que merezcamos, no existe la opción de cambiar este aspecto a fácil, intermedio o difícil. Black Myth: Wukong es una sinfonía de movimientos, técnicas y el momento correcto para efectuar algún ataque especial o habilidad, si bien no cae por completo dentro del género de Soulslike como Dark Souls, Bloodborne o Elden Ring, el juego tiene el nivel de desafío perfecto para ser una juego de aventura tan desafiante como queramos.

Gráficamente el juego luce espectacular, tanto en consolas como en PC, sin embargo, deberás tener una máquina bastante poderosa para poder exprimir al máximo su potencial y aunque no sea así, lo que han logrado en consolas es simplemente increíble, pero sobre todo fluido.

Black Myth: Wukong es todo lo que esperábamos que fuera y más, 4 años después estamos frente a uno de los mejores juegos de la generación y frente a uno de los contendientes a juego del año.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez