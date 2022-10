Tere Jiménez rinde protesta y asume como la primera Gobernadora de Aguascalientes

— Información en desarrollo

Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).- La política del Partido Acción Nacional (PAN) María Teresa Jiménez Esquivel rindió protesta este sábado como Gobernadora Constitucional de Aguascalientes.

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del estado y las leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrioticamente el cargo de Gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del estado; y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande”, juramentó en la sesión de hoy en el salón “Soberana Convención Revolucionaria” del Congreso de Aguascalientes.