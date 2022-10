Venezuela deja libres a 7 exejecutivos y a cambio EU excarcela a 2 sobrinos de Maduro

Por Eric Tucker y Joshua Goodman

Washington, 1 de octubre (AP).— Venezuela liberó el sábado a siete estadounidenses encarcelados en el país sudamericano a cambio de la liberación de dos sobrinos de la esposa del Presidente Nicolás Maduro, presos desde hace años en Estados Unidos tras ser condenados por contrabando de drogas.

El canje de los estadounidenses, entre los que se encuentran cinco ejecutivos petroleros retenidos durante casi cinco años, es el mayor intercambio de ciudadanos detenidos jamás realizado por el Gobierno del Presidente Joe Biden.

“Estas personas pronto se reunirán con sus familias y volverán a estar en los brazos de sus seres queridos, donde pertenecen”, dijo Biden en un comunicado.

We welcome the long overdue release and return of seven U.S. nationals, wrongfully detained in Venezuela. We will never stop working until all U.S. nationals held hostage or wrongfully detained around the world are home.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 1, 2022