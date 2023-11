Un estudiante apuñala a 4 compañeros en una escuela de LA; autoridades investigan

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).– La Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés), California, informó la mañana de este miércoles que al menos cuatro estudiantes fueron apuñalados en la Escuela Superior Van Nuys, según información del medio local Telemundo 52.

De acuerdo con información de la reportera Claudia Ramírez, el incidente fue reportado a las 10:50 horas en la cuadra 6500 de la Avenida Cedros.

El departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) informó que cuatro jóvenes menores de 18 años recibieron atención médica en la escena; tres de ellos fueron trasladados a hospitales locales con heridas que van de serias a moderadas.

MULTIPLE STUDENTS STABBED AT AN L.A. HIGH SCHOOL

Van Nuys High School is where three students were attacked by the suspect with a knife.

One student is in critical condition.

LEO’s are currently in pursuit of the suspect, and the entire school has been placed on a strict… pic.twitter.com/dhUnOMktM1

