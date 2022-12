Elon Musk arregló “malentendido” con Apple por supuesta salida de la app de Twitter

Madrid, 1 Dic. (EUROPA PRESS).- El multimillonario propietario y consejero delegado de Twitter, Elon Musk, ha asegurado haber resuelto en una reunión con el consejero delegado de Apple, Tim Cook, el “malentendido” sobre la posible eliminación de Twitter de la App Store.

En su cuenta oficial en Twitter, Musk revelaba en un video que se había reunido personalmente con Cook en Apple Park, la sede de la multinacional de la manzana en la californiana localidad de Cupertino.

Good conversation. Among other things, we resolved the misunderstanding about Twitter potentially being removed from the App Store. Tim was clear that Apple never considered doing so.

— Elon Musk (@elonmusk) November 30, 2022