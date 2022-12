El Río Bravo se agota, y ellos se extinguen. Y son peces únicos, de México y de EU

Por Susan Montoya Bryan

Albuquerque, Nuevo México, EU, 1 de diciembre (AP) — Ambientalistas acusaron el miércoles al Gobierno de Estados Unidos de no hacer lo suficiente para garantizar la supervivencia de los pececillos plateados del Río Bravo (o Grande) en momentos en que la sequía afecta a uno de los ríos más largos del oeste del país.

En una demanda presentada ante una corte federal, el grupo WildEarth Guardians solicitó a un Juez que obligue a la Oficina de Recuperación y al Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre (FWS por sus siglas en inglés) a reconsiderar las repercusiones de la gestión de aguas en los peces de la especie Hybognathus amarus, la cual está catalogada como en peligro de extinción.

También quieren que las autoridades federales desarrollen medidas que impidan que las represas y los desvíos de agua en el tramo del río que cruza la región más poblada de Nuevo México pongan en peligro a los pececillos.

Los pececillos fueron declarados especie en peligro hace casi 30 años y han estado en el centro de diversas acciones judiciales durante décadas. Los desafíos no han hecho más que aumentar en los últimos años debido a las mayores presiones sobre el Río Bravo debido al cambio climático, ya que el manto de nieve se derrite más rápido y los fuertes vientos aumentan la sequedad del suelo, limitando la cantidad de escorrentía de primavera que alcanza el río.

Al igual que el río Colorado y otras vías fluviales del oeste de Estados Unidos, el bajo nivel de las aguas del Río Bravo se está convirtiendo en la normalidad.

Partes del Río Bravo en el extremo sur de Albuquerque se secaron por completo este año, algo que no había pasado en más de 30 años. Equipos de biólogos acudieron a toda prisa a rescatar a los pececillos plateados de los charcos que se formaron en el lecho del río antes de que se secaran.

Timmons dijo que el statu quo es una receta para la extinción de los peces.

El Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre y la Oficina de Recuperación declinaron hoy hacer declaraciones sobre la demanda.

La gestión del Río Bravo se basa en acuerdos de reparto de aguas en los que también participan Colorado, Texas y México. Los distritos de riego que proveen el vital líquido a miles de agricultores en las partes altas y bajas del valle que recorre el río también son parte de una ecuación que incluye amplios derechos de comunidades indígenas estadounidenses situadas a lo largo del río y enclaves hispanos que utilizan acequias para regar cultivos.

En algunos casos, se necesitaría una acción legislativa para cambiar la dinámica de la gestión del Río Bravo.

With the climate crisis and aridification contributing to long-term changes in Rio Grande flows, federal water managers must recognize that the status quo is a recipe for extinction.https://t.co/XoiVYLKL0B

— WildEarth Guardians (@wildearthguard) December 1, 2022